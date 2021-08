La Sociedad Rural, sobre las trabas para exportar carne: “La palabra del Presidente no se cumplió”

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, lamentó la extensión del cupo para la exportación de carne y dijo que el presidente Alberto Fernández había prometido levantar las restricciones si los precios se estabilizaban, algo que no se concretó. “La palabra del presidente no se cumplió”, dijo y adelantó que junto a la Mesa de Enlace buscarán profundizar las medidas de fuerza .

“No estamos felices no solo por el sector al que represento; no lo estamos porque las decisiones que toman desde el Gobierno Nacional evidentemente perjudican a todo el país... quieren tapar el sol con las manos y eso es imposible: uno va al supermercado y ve que la carne tuvo subas y luego tendió a estabilizarse; el presidente nos había dicho que en cuanto se estabilizaran los precios se abrirían las exportaciones, pero aquí estamos con los hechos consumados y la palabra del presidente no se cumplió”, dijo Pino en declaraciones a CNN Radio Argentina.

El Gobierno Nacional finalmente decidió extender las trabas a la exportación de carne pese al rechazo que generó en el sector agropecuario. La Mesa de Enlace se reunirá esta tarde para analizar medidas de fuerza.

Este 31 de agosto vencía el decreto que limita la venta de carne vacuna al exterior. Sin embargo a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo prorrogó las trabas hasta el 31 de octubre.

En el documento original, que se publicó el 22 de julio, se dispuso la suspensión total o parcial de las exportaciones para determinados cortes de origen bovino hasta fines de agosto y se facultó a los ministerios mencionados anteriormente a prorrogar la medida hasta el 31 de diciembre de 2021 “en función de las variaciones de los precios, la producción nacional y/o el abastecimiento del mercado interno”.

El decreto fijó el máximo de toneladas mensuales, el que no podría superar el 50% de lo exportado en el periodo julio-diciembre de 2020 inclusive, y se delegó en ambos Ministerios la facultad de determinar la metodología para fijar los cupos o cuotas individuales.

Los miembros de la Mesa de Enlace durante la movilización del 9 de julio pasado en San Nicolás. (Franco Fafasuli)

“Más allá del dinero, es una pérdida para el país en general”, lamentó Pino.

Esta tarde habrá una reunión de la Mesa de Enlace de la que, se espera, saldrá la reacción de las organizaciones del sector agropecuario a las medidas oficializadas hoy.

Santa Fe será el escenario de una conferencia de prensa en la que podrá haber definiciones fuertes por la pérdida de recursos, estimada por la propia entidad en US$1.000 millones que generó la medida y empezará a diseñarse el plan de acción. Algunos sectores sostienen que hacer un paro total de comercialización no conduce a ningún lado ya que “solo se le hace el juego al Gobierno. La idea es hacer algo no tradicional”, explican sin precisar detalles.

“Cuando nos juntemos con los colegas de la Mesa de Enlace vamos a empezar a plantearnos un plan de medidas que van a ir creciendo en su contenido”

Los autoconvocados, los productores que organizaron el último encuentro masivo del 9 de julio pasado en San Nicolás, quieren reacciones terminantes.

“Cuando nos juntemos con los colegas de la Mesa de Enlace vamos a empezar a plantearnos un plan de medidas que van a ir creciendo en su contenido y en su forma, porque realmente los productores están muy enojados y muy preocupados, al igual que los industriales y los empresarios de la carne”, adelantó Pino en relación con la reunió programada para el día de hoy.

“Seguramente el representante de los trabajadores del gremio de la carne tampoco estará contento con la medida; las plantas van a empezar a suspender gente, porque no tienen capacidad para seguir trabajando como deben hacerlo”, estimó el líder ruralista.

“Siempre pensé que el presidente apoyaba el libre comercio y que las cosas sucedieran como tienen que hacerlo”, concluyó.

