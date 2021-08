Cuál es el auto de superlujo fabricado por un argentino que será subastado en Sotheby’s a un potencial valor de USD 7 millones

El Pagani Zonda R Evolution (Getty Images)

La tradicional casa de subastas Sotheby’s ofrecerá 10 unidades del exclusivo Pagani zona R Evolution, que se fabricó en 2010.

Se trata de uno de los 10 producidos hace 11 años, que por otro lado fue actualizado por la fábrica con las particularidades “R Evolution”.

Este auto tiene su origen en el Zonda R, un superdeportivo que no está homologado para circular por las calles y que tiene un valor cercano a 1,4 millones de euros.

Según el sitio Motor.com, tiene “una carrocería exterior de fibra de carbono, decorada con detalles ‘tricolore’”. Además, posee un motor de 6.0 litros, derivado de uno que utilizaba el Mercedes-Benz, capaz de brindar 811 CV de potencia. Esta mecánica disfruta de tecnología AMG, con sistemas de admisión y escapes similares a los de un auto Fórmula 1.

Los detalles del Pagani Zonda R Evolution (Top Gear)

Esta fuerza se moviliza a través de una caja de cambios manual con una carcasa de magnesio ligera. En base a este propulsor tan potente, el super-deportivo logra pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,6 segundos y además de poder alcanzar una velocidad máxima de 375 kilómetros por hora. En particular, la unidad en venta transitó un total de 1.016 kilómetros, y RM Sotheby’s, a pesar de lo llamativo del coche, no publicó ningún precio de salida ni fecha para el evento.

De todos modos, los analistas creen que este Zonda R Evolution se venderá por varios millones de euros, y es que salió de la fábrica de Pagani por 2,5 millones de dólares, antes del pago de impuestos. Según explicó la casa de subastas, este será el primer Pagani Zonda ofrecido en forma pública en el mercado occidental, luego de una subasta previa en Medio Oriente.

Por otro lado, el Zonda R Evolution sigue en posesión del récord de vuelta rápida de un automóvil de combustible no de serie, aunque basado en uno de producción, al legendario trazado de Nürburgring Nordscheife.

Otro gran vehículo similar al Zonda R Evolution es el Pagani Huayra R, presentado hace ya bastante tiempo, limitado a 30 unidades, ofrece un motor V12, desarrollado por HWA, con una potencia de 850 CV y 750 Nm de par máximo.

En principio no hay un precio de reserva para el Zonda Revolución, pero teniendo en cuenta que algunos ejemplares del Zonda han rondado los 7 millones de dólares en subasta, un modelo tan exclusivo como este podría superar incluso esa última cifra.

Por último, recordemos que, si bien el supercoche italiano fue concebido para el circuito, y por tanto no estaba homologado para un uso en vías públicas, la compañía británica Lanzante Limited está trabajando en un kit de homologación para carretera, como ya hizo con el McLaren P1 GTR.

Horacio Pagani

En, 2013 un hastiado Horacio Pagani anunció que no fabricaría más unidades de uno de sus modelos emblemáticos, el Pagani Zonda. El argentino fabrica ediciones muy limitadas de superdeportivos de lujo. Son coches totalmente artesanales y comprarlas no está al alcance de cualquiera, ser millonaria, ser millonario no garantiza tener un Zonda. El mensaje del fundador fue rotundo pero el resultado, volátil.

Por su carácter, Pagani no pudo evitar hacer algunas excepciones y fabricar algunos Zonda luego de 2013; así, cuatro años más tarde dio a luz este One-Off.

Dado que los propietarios de este tipo de automóvil no suelen deshacerse de ellos, el último Pagani salió a una subasta hace siete años y en esta ocasión, la falta de oferta revaloriza considerablemente en el mercado.

El padre de la criatura

“Quiero hacer el mejor auto del mundo”, escribió Pagani en una carta publicada en la revista CORSA en 1983. A esa altura el constructor de autos deportivos ya estaba afincado en Italia, a donde partió un año antes en busca de su sueño. Lo consiguió. Y el santafecino siempre fue por más. Sin un título universitario, este autodidacta con enorme sacrificio, talento y pasión por su oficio llegó a crear su propia empresa donde concretó su gran anhelo. En Pagani Automobili se fabrican autos que sus clientes los denominan “objetos de arte” y cuyos costos superan el millón de euros.

De su Casilda natal, este hombre nacido el 10 de noviembre de 1955 dejó sus estudios de ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Rosario, donde le otorgaron el título de doctor honoris causa. Fue en una breve visita al país donde se volvió a encontrar con su mentor, Oreste Berta (también autodidacta), el preparador más grande que dio la Argentina.

