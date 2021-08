El Consejo de las Américas, en campaña: Gobierno y oposición buscarán seducir a un establishment desencantado

El Consejo de las Américas en 2019, el último realizado en forma presencial

Será el segundo año de virtualidad para un evento que tenía como principal atractivo para sus asistentes el contacto cara a cara con empresarios o referentes políticos, ya sea del oficialismo o la oposición. Antes de la pandemia, todos los años, las puertas del hotel Alvear se abrían algún jueves de agosto para albergar a cientos de referentes del establishment y de la política con el objetivo de intercambiar visiones de país, hacer lobby y también negocios.

Ese encanto se perdió ya el año pasado, cuando a los organizadores del Consejo de las Américas -la entidad norteamericana cuya sede está en Nueva York y, a nivel local, representa la Cámara Argentina de Comercio- decidieron realizarlo de manera virtual. Frente a un escenario sanitario aún complejo, más allá del avance de la vacunación, esta experiencia se repetirá mañana entre las 9 y las 12, con la particularidad de que casi todos los panelistas serán políticos, a excepción del presidente de la CAC, Mario Grinman, y la titular de la Americas Society, Council of the Americas (AS/COA), Susan Segal. Será un foro netamente abocado a la campaña, a poco más de quince días de las PASO.

Hasta ayer, la agenda final no estaba completa, pero desde la CAC se difundió la lista de oradores confirmados. Por el Gobierno, expondrán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Economía, Martín Guzmán; y de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce; y la asesora del Presidente y coordinadora del Consejo Económico y Social, Cecilia Nicolini.

Susan Segal es la presidente de la American Society/Council of the Americas (AS/COA) y liderará el evento virtual desde los Estados Unidos

También dará el presente vía streaming el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los precandidatos a senadora del Frente de Todos por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti; a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos, Facundo Manes; y a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. También estaba convocada Victoria Tolosa Paz, quien se postula para diputada bonaerense por el FdT, pero finalmente desistió. Los organizadores están intentando reemplazarla por algún otro candidato del oficialismo.

A diferencia de otros años, este año no habrá ningún panel empresario. Según pudo saber Infobae, desde el Council hicieron varios intentos por sumar voces del sector privado al debate, pero no hubo quorum. Ni los locales ni los internacionales. Ninguno de los buscados quiso exponerse en un contexto difícil económico y político, a días de los comicios. Sí participarán de forma virtual, aunque no todos los que solían asistir a los salones del Alvear. Desde la CAC precisaron que entre las firmas que estarán presentes figuran AES Argentina, Chevron, Corporación América, Integra Capital, Moodys Investor Service, Pan American Energy (PAE), Citibank, JP Morgan, las entidades bancarias Abappra y Aba, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Argencon, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), entre otras.

El objetivo del evento siempre ha sido cautivar a los inversores, pero la realidad actual, agravada por la pandemia, vuelve compleja esta misión, aseguran en el arco empresario. Consultado al respecto, Grinman afirmó: “La expectativa es tratar de enviar un mensaje de esperanza dentro de la difícil realidad, basándonos en la potencialidad de nuestro país y esperando que los gobernantes todos, oficialismo y oposición, hagan las tareas correctas. Saben lo que tienen que hacer para que los empresarios, nacionales e internacionales, inviertan”.

"¿Quién va a venir a invertir si no puede retirar utilidades, o si para importar tenés que hacer una cola para que autoricen la operación?" (Mario Grinman)

El dirigente empresario agregó que lo que se percibe en el establishment es que “hay poco clima de negocios” y que ”desde afuera se ve con preocupación lo que pasa en el país: la alta presión impositiva y un marco laboral poco amigable”. “¿Quién va a venir a invertir si no puede retirar utilidades, o si para importar tenés que hacer una cola para que autoricen la operación? El gobierno dice hay que seguir aumentando los impuestos. Yo no escuché a nadie que diga que hay que bajar la presión tributaria para captar inversiones”, sostuvo el titular de la CAC.

Por su parte, el CEO de Amcham, Alejandro Díaz, aseguró que “hoy es muy difícil cautivar a un inversor, más allá de las oportunidades del país, si hay una política de comercio administrado y controles cambiarios y financieros”, además de los “desajustes macroeconómicos como una inflación de 50%, una brecha del 85% y un escenario de caída del PBI en los últimos 12 años”. “La inversión va detrás de un país que razonablemente demuestra que está revirtiendo tendencia luego de la pandemia. No hay mucho para cautivar al inversor, más allá de aquellas áreas como energía renovable, minería, energías no convencionales o la búsqueda de talento humano para la economía del conocimiento”, consideró Díaz.

El evento de mañana coincidirá con el 1° Congreso de la Producción y el Trabajo que organizaron la Confederación General Empresaria de la Argentina (CGERA) y la Confederación de Sindicatos Industriales, con la ayuda del Gobierno, y que se realizará de forma presencial -aunque con difusión vía streaming- en el Museo del Bicentenario a partir de las 11.

"Hoy es muy difícil cautivar a un inversor, más allá de las oportunidades del país, si hay una política de comercio administrado y controles cambiarios y financieros, además de los desajustes macroeconómicos como una inflación de 50%, una brecha del 85% y un escenario de caída del PBI en los últimos 12 años" (Alejandro Díaz)

Se trata de un encuentro entre empresarios, sindicalistas y funcionarios en el que se espera debatir propuestas para duplicar el empleo industrial en el país, adelantó la entidad que dirige Marcelo Fernández. “Es importante realizar este Congreso junto a los sindicatos de la industria, nuestros pares y signatarios de convenio en distintos sectores. Vamos a trabajar juntos para llevarle cinco proyectos al Gobierno para poder desarrollarnos pronto en la pospandemia y poder generar empleo e inversiones”, explicó el empresario pyme.

En representación del Gobierno, se espera la participación de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Economía, Martín Guzmán, quien participará de ambos eventos empresarios. También fue invitado el presidente Alberto Fernández, aunque aún no confirmó su asistencia.

Tampoco lo hizo a la reunión que hará la UIA la semana próxima con motivo del Día de la Industria, pero desde la entidad dejaron trascender que optaron por abandonar Entre Ríos como sede -estaba decidido que el festejo se haría en Gualeguaychú, en la planta de jugos Baggio- y reemplazarlo por una fábrica bonaerense para garantizarse mayor presencia oficial y de miembros de la institución. Finalmente, se realizará en la planta que Cerámica Alberdi tiene en José C. Paz.

