Un grupo de bonistas calificó de cínica la oferta que hizo Axel Kicillof para salir del default

Un grupo de bonistas criticó la última oferta de Axel Kicillof y Pablo López para salir del default

Un grupo disidente de bonistas de la provincia de Buenos Aires expresó su fuerte enojo por la última oferta que realizó la gobernación de Axel Kicillof para salir del default, con cierta resignación por la posibilidad de que se alcancen las mayorías en el canje.

Sin el aval del estudio jurídico que los asesoraba (White & Case), los tenedores de bonos del Grupo Ad Hoc (GAH) se quejaron porque “lamentablemente, la Provincia rechazó todas las sugerencias del Grupo, quien representa los intereses de la mayoría de los bonistas de la Provincia”.

“Los miembros del GAH, cuyas sugerencias fueron desestimadas, poseen más de $1.2 mil millones de bonos de la Provincia y sus integrantes tienen una larga trayectoria de inversiones en la Provincia y en la Argentina”, indicaron en un comunicado. Sin embargo, fuentes del mercado consultadas por Infobae relativizaron esa cifra y aseguraron que están dadas las condiciones para que la provincia pueda conseguir las mayorías necesarias para salir del default en el canje que cerrará el 27 de este mes.

Para lograrlo, el gobierno bonaerense debería alcanzar un umbral del 67%, que dispararía en forma automática la aceptación en todos los bonos elegibles, indicó la fuente, según la última oferta que dio a conocer la Provincia a principios de este mes.

“La Provincia eligió negociar con un único bonista minoritario. El resultado de la estructura de la oferta refleja la visión de este único bonista y se alinea con las necesidades de su portafolio e historia de adquisiciones”, en elíptica referencia al fondo GoldenTree, que anticipó su aceptación.

“El Grupo Ad Hoc cree que el proceso, bajo el cual la Provincia negoció la revisión de la oferta de canje, fue defectuoso y no representó un proceso de negociación en buena fe”.

Además, “se utilizaron en forma extensiva elementos coercitivos en la estructuración de la oferta que representan un abuso de las cláusulas de acción colectiva”, para desalentar a los potenciales holdouts.

“En lugar de encolumnar a todos los bonistas detrás de un amplio y consensuado acuerdo, la oferta penaliza a los bonistas que se encuentran en desacuerdo con una diferencia material en el recupero, en relación con los que aprueban la oferta”.

En lugar de encolumnar a todos los bonistas detrás de un amplio y consensuado acuerdo, la oferta penaliza a los bonistas que se encuentran en desacuerdo, expresó el Grupo Ad Hoc

“Esto es contrario al propósito de las cláusulas de acción colectiva y habilita a una minoría a imponer su voluntad a la mayoría. Al recurrir a estas tácticas, la Provincia solo resalta la falta de una amplia aprobación por parte de los bonistas, que solo podía ser alcanzada si incluía al Grupo Ad Hoc”.

Steve Tananbaum, CEO de Goldentree Asset Management LP, que anticipó su aceptación al canje bonaerense

Por esta razón, afirmaron que “independientemente del resultado de la oferta, el cínico enfoque de la Provincia durante el proceso de reestructuración, que incluyó 21 ofertas fallidas, repercutirá negativamente en la reputación de la Provincia en los mercados de crédito internacionales”, algo que actualmente está vedado para todos los títulos públicos por el fuerte riesgo país de la Argentina.

“El contraste entre el enfoque de la Provincia y las negociaciones en buena fe que mantuvieron nueve provincias, que culminaron en restructuraciones con amplio apoyo, ha quedado claro”.

Las fuentes del mercado señalaron que, con la decisión del fondo de inversión Goldentree de ingresar al canje, el grupo más fuerte que podría estar liderando esta “resistencia” es VR, que ya se enfrentó con otros gobiernos provinciales de la Argentina e inició algunas demandas en Nueva York, aunque en algunos casos terminó acordando.

Las fuentes relativizaron la posibilidad de que este grupo Ad Hoc pueda bloquear el canje y opinaron que se trata más bien de “una queja con resignación”, en buena medida gracias a las zanahorias y palos que incluyó la provincia en la oferta (como repartir el pago de los intereses caídos entre aquellos que acepten y obligar a los que no lo hagan a tomar un bono más largo e ilíquido), una estrategia que no implica que en el futuro no pueda enfrentar nuevas demandas judiciales en el exterior, como lo demuestra el caso de La Rioja.

