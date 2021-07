Un productor agrícola perdió $50 millones: no consiguió trabajadores para la cosecha porque preferían cobrar planes sociales

El productor Ricardo Ranger afirmó que el salario que cobra el trabajador en la cosecha de naranja y limones alcanza hasta los $5.000.

Un productor de Eldorado, Misiones, aseguró que perdió más de $50 millones como consecuencia de la falta de mano de obra para trabajar en su campo en el que cosecha naranjas y limones . Se trata de Ricardo Ranger quien aseguró que desechó 1,5 millones de kilos de limones y 200 mil de naranjas por no lograr contratar empleados en blanco que quisieran trabajar en la cosecha.

“Es gravísimo. Tenemos un grupo reducido de gente que ocupamos para otras labores y necesitamos cosecheros, y en todos los alrededores de la quinta, hasta 10 kilómetros, cuando les decía ‘te doy de alta en AFIP’, se iban inmediatamente, porque cobran planes sociales, tarjetas alimentarias, etcétera, que pierden cuando los contrato”, explicó en una entrevista con Cadena 3.

En ese contexto, el productor misionero dijo que el modo en el que se aplican actualmente los beneficios sociales “son políticas erradas que vienen de hace muchos años”, al tiempo que añadió: “Este sistema de subsidios produce más y más pobreza”.

“Acá tiene que ayudarnos el Gobierno a los que somos creadores de trabajo y el Estado se encarga de ponernos a todos en contra. A nosotros nos dicen ‘poné en blanco, producí, pagá lo que corresponde’, y por el otro te pone a los obreros en contra”, se quejó.

Asimismo, Ranger manifestó que las pérdidas no solo son monetarias sino que también afectan a las plantas que “se estresan y se enferman”.

“Tuvimos casos que no cosechamos por problemas de precios y la planta murió, así que también vas perdiendo la plantación”, remarcó.

En otro orden, el productor indicó que existen en la actualidad tres proyectos de ley que apuntan a hacer compatible el trabajo registrado con los beneficios sociales. No obstante, cuestionó que los mismos se encuentran frenados.

“No lo apuran, fue hecho en conjunto con CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), con más de 1.500 asociaciones productoras y está encajonado”, aseguró.

Y añadió: “Es impresionante la cantidad de trabajadores en negro que hay en todo el país. Yo por ejemplo decidí no dar trabajo en negro y prefiero perder la producción o dejar de trabajar. Muchos dan trabajo en negro porque no quieren fundirse. Nosotros nos estamos fundiendo trabajando. Quién va a venir a invertir si no encontrás mano de obra”.

Dos proyectos que apunta a dar solución

La senadora del Frente de Todos Salta, Nora Giménez, presentó en el Congreso un proyecto de ley para impulsar la compatibilidad de los programas y planes sociales con el empleo rural registrado.

La iniciativa busca la armonización con la AUH, la Asignación por Embarazo y los programas nacionales de protección integral a los sectores vulnerables por el término de dos años.

Asimismo, el diputado Marcelo Orrego, de Cambiemos, presentó otro proyecto que va en el mismo sentido y que en unos de sus artículos dice que “el empleador que ocupe trabajadores que cuenten con el beneficio de plan o ayuda social por parte del Estado nacional, deberá presentar la constancia del contrato de trabajo de temporada ante la Anses, que deberá suspender el beneficio durante el trascurso de la relación laboral o del contrato, y garantizar su continuidad automática en virtud de la fecha de caducidad del mismo”.

Asimismo, indica que el empleador que ocupe trabajadores que cuenten con el beneficio de plan o ayuda social por parte del Estado nacional, deberá presentar la constancia del contrato de trabajo eventual ante la Anses, “que deberá suspender el beneficio durante el trascurso de la relación laboral o del contrato, y garantizar su continuidad automática en virtud de la fecha de caducidad del mismo”.

