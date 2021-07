Mercedes Marcó del Pont: “Reducir impuestos no sirve para estimular la inversión”

La titular de AFIP dijo que el Gobierno busca desarmar la reforma impositiva que se aprobó durante el Gobierno de Macri a la que calificó como “muy regresiva”.

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, aseguró que “toda la política tributaria, desde que asumió el Gobierno, se fue moviendo hacia un régimen mucho más progresivo”, y que la administración de Alberto Fernández “desandó la reforma tributaria que había hecho (Mauricio) Macri” a la que calificó como “muy regresiva”. Concluyó que eso “demuestra que reducir impuestos no sirve para estimular la inversión”.

En declaraciones televisivas, la administradora del fisco reiteró algo que el ministro de Economía Martín Guzmán había mencionado semanas atrás al hablar en un evento ante empresarios. “En los últimos meses sin grandilocuencia venimos desarmando la reforma impositiva del gobierno anterior”, mencionó el jefe del Palacio de Hacienda.

Además había dicho que el Gobierno de Macri “redujo impuestos y achicó el Estado para generar un sendero virtuoso y eso no pasó. No pasa nunca. No es nuestra idea un país de impuestos bajos y gasto público bajo”, sentenció Guzmán en ese entonces.

En ese sentido, aseveró que el plan económico del Gobierno focaliza en cómo hacer para garantizar que vuelva a crecer la economía, “generando empleo, con una mejora en la distribución del ingreso, consistente con los otros equilibrios como el del sector externo y también la convergencia fiscal”.

“No hay lugar para el ajuste fiscal; el gasto en inversión pública está teniendo un rol anticíclico muy fuerte”, definió. Para la titular de la AFIP, “la convergencia hacia el equilibrio fiscal se puede lograr de varias maneras; los buenos resultados que está teniendo el sector público en las cuentas fiscales tienen que ver con que ha mejorado mucho la recaudación”.

La titular de AFIP, por otra parte, aseguró que “desde el primer día el presidente de la Nación, Alberto Fernández, asumió el compromiso de que los salarios y las jubilaciones le tienen que ganar a la inflación”. ”Hay una directiva clara de lograr una recuperación del consumo a través de mejora de los ingresos y que todas las políticas públicas se focalicen en el empleo, ya no como en la etapa más crítica del año pasado, de amortiguar para mantenerlo, sino ahora para crearlo”, añadió la funcionaria.

En una entrevista con el canal IP, Marcó del Pont dijo que el proceso de estabilización macro tiene diferentes variables: “La inflación no es un problema solo monetario, es mucho más complejo; se trata de abordar distintas variables manteniendo lo que es prioridad para este Gobierno, que es el empleo”.

En la entrevista, Marcó del Pont dijo que una de sus principales preocupaciones es el bimonetarismo que existe en la economía local y que el desafío es llevar adelante un “proceso de pesificación”. ”Tengo mucha conciencia del fenómeno desestabilizador que tiene este bimonetarismo; soy una economista que trabajé toda mi vida en la problemática del desarrollo y sé que en un país primario es muy difícil avanzar en un proceso de desarrollo si no se resuelve el bimonetarismo”, sostuvo.

”Es prioritario garantizar que los dólares estén presentes para la producción, para la inversión; el proceso de pesificación de la economía hacia adelante es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, si queremos garantizar estabilidad macroeconómica”, concluyó.

