Mascotas en tiempos de crisis: cuánto cuesta mantener un perro en la Ciudad de Buenos Aires

Comprar o adoptar un perro no debe ser una decisión a tomar sin un planeamiento previo o sin haber diseñado un presupuesto de los gastos que implica. Además, en un país con una inflación que supera el 3% mensual y acumuló 48,8% en los últimos doce meses, según Indec, es necesario considerar no solo el gasto fijo mensual, sino el aumento del costo a lo largo del año para no quedarse a mitad de camino y verse obligado a buscar otro hogar para la mascota.

Las personas que se decidan por tener un can no solo deben pensar el nombre que van a ponerle, sino también quién se encargará de cuidarlo, dónde va a dormir y cuánto costará la manutención mensual. Considerando los costos de alimento, antipulgas, baño y paseo, el monto a desembolsar puede superar los $8.500 mensuales de acuerdo a un relevamiento de Infobae.

Descartando que el dueño cuenta con un espacio razonable para tenerlo en un departamento o en una casa, lo primero que hay que tener en cuenta es el costo del alimento balanceado, de las pipetas antipulgas y garrapatas, las vacunas anuales, el baño, la consulta veterinaria en caso de que el animal se indisponga, el paseo si no se cuenta con el tiempo para sacarlo y algunos gastos extras como juguetes, collar, correa, abrigo, y cucha, observan los expertos.

En Argentina alrededor del 78% de los ciudadanos tiene mascotas en su casa, según una encuesta nacional de mascotas elaborada por Millward Brown Argentina. Esto ubica al país como el país de la región con más mascotas por habitante, seguido por Chile (74%), México (56%) y Brasil (43%).

Asimismo, se estima que hay 15 millones de perros y 6 millones de gatos, según datos oficiales de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena).

En ese marco, la adopción de perros durante la pandemia aumentó 200%, según organizaciones proteccionistas y refugios que se dedican a luchar contra el abandono, el maltrato y el sufrimiento animal.

Puede ser el mejor amigo del hombre, pero no es gratis

Gastos a tener en cuenta

Si se contempla el gasto principal, que es el alimento, hay que detenerse en el tamaño del perro, la marca que se consume y la calidad. En el caso de uno mediano, el consumo es de unos 300 gramos por día, según indicó el médico veterinario Ariel Marino (matrícula 7243) a Infobae.

En cambio, si son perros que superan los 25 kilos, la cantidad varía entre 500 y 700 gramos.

Un alimento de gama baja cuyo precio promedio en veterinarias y petshops de la Ciudad de Buenos Aires (en su presentación de 15 kilos) es de $1.300. Por lo que el gasto mensual para un perro mediano que consume 11 kilos es de $950. En cambio, si la marca del balanceado es de alta calidad, la suma se eleva a $3.600 (con un precio promedio de $5.000 la presentación de 15 kilos).

A esto se debe sumar el baño, que oscila entre los $800 a los $1.400, dependiendo del comercio y el tamaño de la mascota. Otros $4.000 son para las vacunas que se aplican entre una y cuatro veces al año, como ser la de la rabia (una vez por año) y contra los parásitos (cada 4 meses). Y también es necesario considerar que una consulta veterinaria sale $1.300 en promedio.

Se estima que hay 15 millones de perros y 6 millones de gatos, según datos oficiales de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena). (Shutterstock)

No obstante, para aquellas personas que tienen un presupuesto más ajustado, cuentan con la atención veterinaria gratuita que ofrece el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tanto en centros fijos como en centros móviles de atención distribuidos en distintos barrios y que se pueden consultar en la página web www.buenosaires.gob.

Paseos

El precio para pasear a un perro en la Ciudad de Buenos Aires oscila entre $5.000 y $7.000 promedio, según la cantidad de horas que pasee, que en promedio son tres y dependiendo también del barrio.

También va a depender no solo de la cantidad de tiempo que lo pasee sino también la cantidad de perros que te ofrece un dueño. Si tiene más de uno suelen hacer un mejor precio ofreciendo un paquete que se ajusta a las necesidades del dueño o la dueña.

En definitiva y por más que el perro sea el mejor amigo del hombre, es necesario que sus dueños puedan cumplir con todas las obligaciones que requiere el animal. Por eso, antes de adoptar o comprar un perro, es indispensable no solo saber si se le podrá dedicar el tiempo que requiere sino también proyectar los gastos con anticipación.

Otros gastos

- Collar: entre $300 y $500

- Correa de 1,2 metros: entre $700 a $1.200

- Abrigos: van de $800 a $2.500

- Juguetes: entre $300 hasta $1.200

- Golosinas: paquetes de 100 gramos, de $100 a $120.

- Almohadones y cuchas de tela: entre $1.600 las más chicas y $3-500 las más grandes.

