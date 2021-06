Carne: a horas del anuncio de un nuevo esquema para la exportación la Mesa de Enlace define si aceptará la invitación del Gobierno

Hoy la Mesa de Enlace se reunió de manera virtual para definir las acciones a seguir, a pocas horas de los anuncios del Gobierno sobre las exportaciones de carne vacuna.

Hoy a la mañana, de manera virtual, los dirigentes de la Mesa de Enlace se reunieron en la antesala a los anuncios que realizará mañana el Gobierno sobre el nuevo esquema de exportaciones de carne vacuna. Uno de los ejes centrales del encuentro, fue definir si asistirán mañana a las 12:30 hs a Casa de Gobierno, luego de la invitación que hizo llegar la administración de Alberto Fernández a tres de las cuatro entidades. Tal como lo informó este medio ayer, la Federación Agraria Argentina (FAA) no fue convocada.

“No tenemos idea lo que pasó y al respecto no queremos hacer ninguna conjetura. Quizás fue producto de la desprolijidad o no se si fue intencional”, dijo hace instantes el presidente de FAA, Carlos Achetoni, en declaraciones radiales. Y agregó: “Las dudas que tenemos los integrantes de la Mesa de Enlace es si la invitación es para ir a una reunión donde podamos realizar aportes o solamente para escuchar lo que daría la sensación que está todo definido”.

En la reunión de hoy de la Mesa de Enlace, según pudo saber este medio, las entidades que fueron convocadas para mañana, debatirán cada una de ellas de manera interna si aceptan o rechazan la propuesta del Gobierno. “Al no haber una invitación a toda la Mesa de Enlace, se decidió que las agrupaciones rurales que recibieron la misma, definan ellas con sus respectivas bases los pasos a seguir”, comentó a Infobae una fuente cercana a lo dirigentes.

Ayer en declaraciones a CNN Campo, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, precisó: “Recibimos un aviso por WhatsApp donde se nos convoca a una reunión sobre el tema carnes, pero no sabemos qué agenda hay ni se nos está convocando para abrir una discusión en la que participemos o para escuchar lo que ya está decidido y anuncios con los cuales no estamos de acuerdo. No nos vamos a prestar para la foto”.

En la misma línea se manifestó Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien señaló que recibieron la invitación “por una cadena de WhatsApp”. A las reuniones que invita el gobierno, dijo Pino, van a “tratar de asistir, pero para plantear un debate, buscar soluciones, colaborar para tratar de desatar el nudo que ha hecho el Gobierno”.

Carlos Achetoni.

Si bien no hay precisiones sobre el motivo de la convocatoria y los aspectos que se analizarán en la reunión, algunos dirigentes al momento de recibir la invitación preguntaron los temas de agenda y desde el Gobierno dijeron solamente: “Es para tratar un tema de carnes”. Además de tres de las entidades del campo, hasta el momento los sectores que recibieron el llamado fueron: Mesa de las Carnes, Consejo Agroindustrial Argentino, Consorcio Exportador ABC, y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

Anuncios

Desde el momento que se anunció el cierre de las exportaciones de carne vacuna, en mayo pasado, los dirigentes que representan a los productores agropecuarios rechazaron la medida y reclamaron un comercio exterior exterior sin restricciones. Luego convocaron a un cese de comercialización de hacienda por 14 días y solicitaron una audiencia con el presidente Alberto Fernández, quien nunca respondió a la Mesa de Enlace si los iba a recibir o no. Ahora la convocatoria es a pocas horas de la presentación de las nuevas medidas, donde ya estaría definido una reapertura parcial de las exportaciones, que es todo contrario a lo que viene pidiendo el sector agropecuario.

Matías Kulfas.

En diálogo con Radio Rivadavia, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló que mañana se anunciarán medidas sobre la producción, abastecimiento y precios internos y ventas externas de carne vacuna, al cabo de un período de 30 días de suspensión de las exportaciones que se inició el 20 de mayo pasado. “No solamente serán medidas puntuales, sino un plan integral que le permita a la Argentina salir del estancamiento de muchas décadas en la producción de carnes, mientras la población siguió subiendo”, dijo Kulfas, que evitó ser muy específico, para preservar los anuncios.

El nuevo esquema que presentaría el Gobierno mañana contempla una reapertura parcial de las exportaciones de carne, con un sistema de cuotificación de las mismas para lo que resta de junio y todo julio, la prohibición para exportar ciertos cortes populares, la reanudación de las ventas al exterior con destino a Israel, y un Plan Ganadero para aumentar la producción de carne vacuna de 3 a 5 millones de toneladas. A todo esto, Matías Kulfas señaló que se promoverán “algunos Incentivos fiscales y créditos blandos para que los productores inviertan en algunas tecnologías, mejoren pasturas, e incentivos para aumentar el tamaño promedio de los animales que van a faena”. Algunas de esas medidas, dijo, ya están elaboradas, “otras las vamos a conversar, con la idea de que en 30 días tengamos todas las medidas, articuladas y en marcha”.

