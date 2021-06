Embargaron USD 3.100 millones y autos de lujo a una exportadora de cereales: no liquidó dólares y fue acusada por el Banco Central

El puerto de Barranqueras, concedido entre 2016 y abril pasado a la agroexportadora rosarina Díaz & Forti.

Un tribunal de Rosario dispuso el embargo por USD 3.100 millones y sobre una lista de propiedades y vehículos de alta gama en poder de los principales accionistas de la cerealera Díaz & Forti, en el marco de un pedido efectuado por el Banco Central contra la exportadora y avalado por la Justicia federal.

La firma, que operó hasta 2020 dos plantas de Vicentin en San Lorenzo y Ricardone, a las afueras de Rosario, también tenían la concesión del puerto de Barranqueras, cuyo contrato fue rescindido en abril por la provincia de Chaco.

La exportadora del Grupo Olio fue suspendida por el BCRA y Agricultura acusada de no liquidar exportaciones por USD 450 millones

La resolución, a la que tuvo acceso Infobae, señala: “En el marco de los autos caratulados “NN: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PROMUEVE MEDIDAS s/INFRACCION LEY 19.359”, EXPTE. NRO. FRO. 3769/2021, se ha dispuesto dirigir a Ud. el presente a fin de que proceda a emitir la comunicación de estilo a circularizar entre todos los intermediarios que componen el sistema financiero nacional, para que informen –sólo en caso afirmativo- si la firma Díaz & Fortis S.A. (CUIT N° 30-71479294-2) y de los señores Marcelo Darío De Vincentis y Luis Ariel Olio poseen cuentas a su nombre y tienen depositados fondos –bajo cualquier modalidad operativa, tales como: plazo fijo, cuenta corriente, caja de ahorro, etc.- o si son titulares de cajas de seguridad, como así también que informen la existencia de cajas de seguridad a nombre de los mencionados”.

Luis Olio (izquierda), uno de los titulares de Díaz & Forti.

Y entre otras medidas, resuelve “trabar embargo preventivo sobre bienes inmuebles, rodados, buques, aeronaves y/o acciones que pudieran ser propiedad de la firma Díaz & Fortis S.A” y de sus titulares “hasta cubrir la suma de USD 3.121.194.609, o su equivalente en pesos al momento de la efectiva traba de la medida”.

La resolución también dictamina “librar las comunicaciones de rigor al Registro Nacional de Buques, Registro Nacional de Aeronaves y a la Caja de Valores SA, a los fines de que informen si los nombrados son titulares de bienes y/o de derechos inscriptos en dichas reparticiones y, –sólo en caso afirmativo- procedan a efectivizar la traba de embargo correspondiente”.

Entre los vehículos secuestrados hay dos Mercedes Benz, un BMW, un Porsche Macan y 4x4 y motos alta gama.

Fuentes cercanas a la exportadora señalaron a Infobae que “de manera oficial o desde la web no hubo notificación de esta resolución que tomó el juez, si no que se tomó conocimiento a través de los medios, por lo tanto el abogado todavía no fue notificado fehacientemente de esta resolución por parte del juzgado. Lamentablemente la empresa no puede hacer un descargo, porque la noticia trascendió antes de ser la empresa informada, cuando procedimentalmente el abogado debía estar informado primero”.

En diciembre de 2020 el BCRA trabó, a través de una resolución, el acceso a dólares para la empresa como medida precautoria y en el marco de un reclamo por adeudar la liquidación de exportaciones por 450 millones de dólares.

Al quedar fuera del negocio exportador, Díaz y Forti llamó a convocatoria de acreedores en febrero

En base a dicho reclamo, el ministerio de Agricultura de la Nación que conduce Luis Basterra sacó a la cerealera del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), lo que impide que opere en el mercado interno y que exporte.

En febrero de 2021 y luego de ser suspendida, Díaz & Forti se presentó en convocatoria de acreedores. Precisamente, apenas había sido suspendida para exportar el grupo empezó a canalizar las operaciones de comercio exterior que no podía seguir haciendo por la marca insignia vía otras firmas del grupo, como Los Reartes y Extrugreen.

La compañía pertenece al llamado Grupo Olio, un holding que creció en inversiones en el sector frigorífico en los últimos tres años. Tras la caída en default de Vicentin, en diciembre de 2019, el holding empezó a operar la planta que la agroexportadora, oriunda de Avellaneda, posee en San Lorenzo, a 30 kilómetros de Rosario.

