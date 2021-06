Personal Shopper inmobiliario: cómo trabajan y cuánto cobran los expertos que ayudan a comprar o alquilar una propiedad

Las unidades con balcón, las más buscadas por la demanda

Al mundo del Real Estate llegó una nueva manera de gestionar las operaciones. Se trata de los personal shopper inmobiliarios (PSH), quienes permiten a compradores o locatarios contar con el asesoramiento personalizado de un experto. El significado traducido al español es comprador personal, que también se utiliza en otros rubros.

“En este caso se trata de un asesor inmobiliario que se ocupa de encontrar la propiedad que la persona busca y que sabe que muchos de los inmuebles que se venden en precio de mercado no llegan a ser publicados en los portales”, describió a Infobae, Oscar Puebla, de la compañía homónima.

Estos inmuebles son previamente filtrados por condiciones necesarias para la compra. “Hay muchos casos con sucesiones, divorcios, embargos e inhibiciones en los que, por la falta de algún trámite, el inmueble no se puede vender de inmediato”, añadió Puebla.

En cuanto a la forma de cobrar por el servicio, según informaron fuentes del sector, se hace por medio del pago de un fee (cargo) sobre las búsquedas particulares, y a veces se pagan comisiones por las operaciones que oscilan entre el 3 y 4%, similar al pago por lo que abona el comprador una vez que concreta el acuerdo por una propiedad. Algunos operadores no cobran por brindar este servicio.

Muchos clientes focalizan la búsqueda en unidades que tengan amplia luminosidad que conecte el interior con el exterior

Martín Fabiani, socio de Fab Consulting, señaló “el PSH es quien se focaliza en el comprador. Mide sus necesidades y el perfil de la inversión ideal. Observan cuáles son las posibilidades de pago del interesado”. También el PSH permite saber de antemano si la venta está supeditada a una futura compra.

“Es aconsejable ver los planos del inmueble porque en muchos casos a las propiedades se le suman metros construidos que no están declarados, como una habitación en la terraza, algo que influye directamente en el valor del inmueble”, agregó.

Otra cuestión son los precios, ante tanta dispersión de los valores publicados y ante la oferta que se amplía semana tras semana, sobre todo en usados. Los que realizan la actividad sugieren contratar una pericia técnica de todas las instalaciones del departamento para saber bien qué se está comprando.

“Al servicio se le suma la posibilidad de un presupuesto de reparación, pintura, decoración y amoblamiento. El PSH tiene una base de datos de los inmuebles a la venta de su propia inmobiliaria, de los dueños directos y de los colegas del mercado”, agregó Puebla.

Objetivo: encontrar el inmueble

El desafío de quienes trabajan en esta actividad es encontrar la vivienda que encaje con las necesidades: si se busca una casa, departamento, o si es para invertir y se requiere detectar el mejor negocio posible.

La terraza y los amenities también traccionan a quienes quieren comprar una vivienda

Entre los casos de propietarios que optaron por recibir el asesoramiento de un PSH se encuentra el de Verónica Vargas, docente de profesión, que compró un departamento de 2 ambientes al frente en pleno centro porteño, sobre Carlos Pellegrini al 900 por un valor de 74.500 dólares.

“La experiencia fue muy buena, primero porque soy maestra, trabajo todo el día, no tengo mucho tiempo para rastrear propiedades. Esta es mi primera vivienda y fue un regalo de mis padres. Contraté el servicio y Silvana Gaiera se puso al frente de mi búsqueda y me pidió que le detallara todo lo que pretendía para la compra de mi departamento. Hicimos un registro de ubicaciones, orientación, piso, balcón, entre otras preferencias y, por supuesto, cuánto podía pagar”, contó Verónica Vargas a Infobae.

Vargas contó que la especialista visitó los departamentos y le enviaba un video de los que consideraba que eran apropiados. Cómo también verificó los datos catastrales, escritura y en qué condiciones se encontraba la propiedad que finalmente compró.

En su mayoría, quienes compraron bajo el asesoramiento de un personal shopper han logrado quitas importantes en el valor final de la propiedad

Además, señaló: “hasta negoció una rebaja y gracias a la contra oferta que aceptó el vendedor, se logró una reducción del 10%, por lo cual también me favoreció en cuestión de dinero. Un tema que no es menor fue elegir el lugar de firma con la verificación de los billetes. Son detalles en los que ni había reparado, no los tenía presente. Pagué la comisión con gusto porque de verdad me ofrecieron un servicio destacado”.

Por su parte, Daniela Centurión, una pediatra que trabaja en Buenos Aires pero vive en Junín, contrató el servicio de PSH por recomendación de una amiga. “Me encantó la paciencia a la hora de escuchar todos mis requerimientos, por ejemplo que el dormitorio tenga buena luz. Y quería un balcón grande en un piso alto. En mi caso, compramos un 3 ambientes”, relató a Infobae.

Antes de esta operación inmobiliaria, Centurión jamás había comprado un inmueble y no disponía de tiempo para ocuparse. La PSH Tamara Souto le envió el detalle de unas 50 propiedades, que de a poco fueron filtrando y descartando, hasta lograr la que finalmente se concretó lo operación.

“Tamara se ocupó de visitar aquellas que podían ser de mi gusto y me enviaba videos, mi único día disponible eran los domingos por la mañana, así que luego de visitar tres departamentos y descartarlos por diferentes motivos, compré uno hermoso en Araoz al 1400. También se ocupó de negociar el precio y logramos una quita muy importante, el inmueble se ofrecía en USD 129.000 y lo compramos en USD 112.000, realmente estoy muy agradecida y le recomiendo a la gente que lo utilice”, argumentó la pediatra.

