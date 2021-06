Con la mirada en la deuda y en la potencial salida de la crisis, Martín Guzmán vuelve a reunirse con los principales empresarios del país

Martín Guzmán expondrá la semana próxima ante ejecutivos en un evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. (Presidencia)

El ministro de Economía Martín Guzmán volverá a verse con algunos de los empresarios más importantes del país en un evento en el que hablará ante los hombres de negocios sobre la coyuntura económica argentina y sobre los avances de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles a la tarde, cuando el jefe del Palacio de Hacienda concurra al Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), donde dará un discurso en una velada que llevará como nombre “Argentina: de la recuperación al crecimiento” y que se llevará adelante en un hotel del centro porteño.

El encuentro tendrá lugar el miércoles a la tarde, cuando el jefe del Palacio de Hacienda concurra al Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), donde dará un discurso en una velada que llevará como nombre “Argentina: de la recuperación al crecimiento”.

Será el primer contacto público entre el ministro de Economía y una parte importante del “círculo rojo” argentino en mucho tiempo. En los últimos meses Guzmán se abocó a la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, por lo que la agenda internacional desplazó el tanteo doméstico con los hombres de negocios.

Del evento participarán algunos de los ejecutivos más relevantes del establishment. Entre ellos, estará el flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, el titular saliente de esa entidad Miguel Acevedo, el titular de Aeropuertos Argentina 2000 Eduardo Eurnekián, el presidente de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi y Javier Bolzico, mandamás de la Asociación de Bancos Argentinos. El evento será un híbrido presencial y virtual y desde el Palacio de Hacienda no confirmaron ante la consulta de Infobae si Guzmán asistirá o participará de forma remota.

A principios de noviembre, Guzmán recibió a la plana mayor de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA).

El ministro de Economía disertará ante los empresarios sobre las perspectivas económicas argentinas en esta etapa de la pandemia, desde la tendencia de recuperación de la actividad que comenzó en los últimos meses de 2020 por la reapertura parcial de las actividades durante la pandemia y el enfriamiento de algunos indicadores en los últimos meses, hasta las perspectivas finales para 2021, año en que el Gobierno espera un crecimiento cercano al 7 por ciento.

De todas formas, si las medidas de confinamiento intermitente se prolongaran el tiempo, la expectativa podría ser menor, según proyecciones privadas. Sin ir más lejos, algunas consultoras ya estiman que el trimestre terminará con una caída en el Producto Bruto Interno (PBI), y que el rebote se reanudaría a partir del tercer trimestre y aceleraría más hacia fin de año.

Otro de los temas en la agenda, y que forma parte de las preocupaciones centrales de los empresarios, tiene que ver con la resolución de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Guzmán afronta semanas en las que tendrá que conseguir un guiño del organismo que le permita a la Argentina evitar que un evento de impago el 30 de julio ante el Club de París sea considerado un evento de default soberano.

Guzmán afronta semanas en las que tendrá que conseguir un guiño del organismo que le permita a la Argentina evitar que un evento de impago el 30 de julio ante el Club de París sea considerado un evento de default soberano

A 50 días del fin de ese plazo de gracia abierto con el consorcio de países acreedores, ni el Gobierno ni el Fondo Monetario confirmaron aún un calendario de contactos formales que pueda dar forma a ese gesto que requiere la Casa Rosada. La posibilidad de una misión técnica del FMI en Buenos Aires se enfrió en las últimas semanas, pero ni desde Washington ni desde el Palacio de Hacienda quieren descartarlo.

Las reuniones de Martín Guzmán con representantes del “círculo rojo” fueron contadas en sus meses de gestión. El último gran encuentro tuvo lugar en noviembre, pocas semanas después de la crisis cambiaria que llevó al dólar paralelo a cotizar cerca de 200 pesos. En esa ocasión, el ministro de Economía recibió en Hacienda a la plana mayor de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA).

Se sentaron en el despacho de Guzmán el presidente de AEA, Jaime Campos y a una comitiva integrada por nombres claves del empresariado: Paolo Rocca, de Organización Techint; Héctor Magnetto, de Grupo Clarín; Carlos Miguens, del Grupo Miguens; Federico Braun, de La Anónima; Alfredo Coto, de Supermercados Coto; María Luisa Macchiavello, de Droguería del Sud; Alberto Grimoldi, de Grimoldi S.A. y Enrique Cristofani, del Banco Santander.

Martín Guzmán tuvo un cruce con Paolo Rocca en diciembre pasado sobre el rol del Estado durante la crisis y sobre la presión fiscal.

Ante los ejecutivos, Guzmán habló sobre tres ejes de su gestión: el acuerdo con los bonistas privados que despejó parte del calendario de vencimientos de deuda pública de los próximos años, los lineamientos del Presupuesto 2021 que había sido presentado pocas semanas antes, y los avances de las conversaciones con el Fondo Monetario.

Los empresarios de AEA plantearon en esa ocasión al ministro la necesidad de que el acuerdo de cierre “en el corto plazo”, que la economía necesita “reglas claras” y proyecciones presupuestarias plurianuales. Hubo puntos de desacuerdo entre el ministro y los hombres de negocios: con el sabor de las fuertes tensiones con el dólar todavía fresco, Guzmán les dijo a los empresarios que una devaluación brusca para acortar la brecha cambiaria “haría más daño” a la actividad.

Por último, otro tema de los que se habló fue el del rol del sector privado para generar empleo y salir de la crisis. Es en este punto en que ya Guzmán protagonizó semanas después un cruce con otro de los ejecutivos más importantes del país: Paolo Rocca. En un evento organizado por Techint, el mandamás de esa compañía planteó que la recuperación pospandemia debería estar motorizado por los privados, mientras que el ministro dijo que el impulso inicial en un contexto de crisis correspoden al Estado.

El último gran encuentro tuvo lugar en noviembre, pocas semanas después de la crisis cambiaria que llevó al dólar paralelo a cotizar cerca de 200 pesos. En esa ocasión, el ministro de Economía recibió en Hacienda a la plana mayor de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA).

El contrapunto no terminó ahí: el empresario reclamó en distintas ocasiones “una baja en la carga impositiva”, pero el funcionario le respondió: “No estamos en condiciones de reducir los ingresos fiscales”. “¿Cuál es el nivel de gasto público que puede afrontar un país que quiere crecer?”, se preguntó Rocca. En ese sentido, insistió en saber “si hay un plan creíble para contener y ordenar el gasto público”. Guzmán recogió el guante y replicó: “La pregunta es cómo se gasta. Argentina no está en condiciones de una reducción de ingresos fiscales, por el contrario. Las cuentas hay que ponerlas en orden y no es un momento para generar más déficit”, respondió el ministro.

Más adelante hubo otros contactos esporádicos con empresarios. En febrero el Gobierno reunió a un grupo de ejecutivos y de sindicalistas para dar inicio a las mesas de precios y salarios que inauguró el Poder Ejecutivo con la meta de “alinear expectativas” de aumentos y de paritarias para este año a la pauta oficial de 29% anual. No obstante, la aceleración inflacionaria y ciertos roces con empresas del sector dejaron huérfana a esa mesa tripartita.

En las últimas semanas el contacto más aceitado de Guzmán con el sector privado se dio en sus giras por países europeos y en Estados Unidos. En primer lugar, a través de distintos encuentros con fondos de inversión en Nueva York, que contaron con un grupo reducido de asistentes y que no incluyó a algunos de las firmas claves de Wall Street. Y más tarde, con reuniones con hombres de negocios en los países europeos en los que el ministro fue a buscar el apoyo de los gobiernos locales para la negociación con el FMI y el Club de París.

En el evento de Cicyp que encabezará Guzmán también estarán presentes otras autoridades de esa entidades como el ex presidente de la Sociedad Rural Daniel Pelegrina, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Iván Szczech, Eduardo Macchiavello (Cámara de la Industria Farmacéutica), Bettina de Bulgheroni (Samconsult), Jorge Brito (Banco Macro), Juan Carlos López Mena (Cámara de Comercio Argentino-Uruguaya), Guillermo Dietrich (Cámara de Comercio) y Enrique Mantilla (Cámara de Exportadores).

SEGUIR LEYENDO: