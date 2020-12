Contrapunto entre Paolo Rocca y Guzmán: el CEO de Techint pidió baja de impuestos y el ministro le dijo que el país “no está en condiciones” de hacerlo

El ministro Martín Guzmán y el CEO de Techint, Paolo Rocca

El ministro de Economía Martín Guzmán y el CEO de Techint Paolo Rocca compartieron hoy un panel en el que ambos debatieron sobre distintos temas como la baja de impuestos y el rol del Estado para hacer arrancar la economía en medio del impacto de la pandemia . El empresario reclamó en distintas ocasiones “una baja en la carga impositiva” pero el funcionario le respondió: “No estamos en condiciones de reducir los ingresos fiscales”.

En el marco de Generación Propymes, un evento organizado por Techint sobre la actividad de las pequeñas y medianas empresas ligadas a ese grupo empresario, Rocca inició su participación haciendo un resumen de la situación del holding en medio de una crisis que el ejecutivo consideró “la más dramática y la menos previsible”. “Fue un año durísimo para nuestras empresas, pero pasamos lo peor y estamos saliendo de la crisis”, dijo Rocca.

Hacia 2021, el CEO de Techint dijo que avizora “un escenario mejor, de crecimiento, sentimos haber pasado ya el punto más bajo”, aseguró. En ese sentido, apuntó que el escenario internacional y algunos sectores productivos nacionales “ofrecen oportunidades importantes”, entre los que mencionó a Vaca Muerta y el Plan Gas acordado entre el Poder Ejecutivo y las empresas del sector.

Tecpetrol, la pata petrolera de Techint, participará del nuevo programa de impulso a la producción gasífera. Según Rocca, su producción llegará a representar el 20% de toda la cuenca neuquina y representará una inversión de hasta US$1500 millones. “El Plan Gas es un éxito de esta gestión”, elogió el empresario.

Luego llegaron los reclamos. “Es muy importante que el contexto transmita confianza a las empresas y los consumidores. La confianza se construye con estabilidad, previsibilidad institucional y calidad institucional. La estabilidad macroeconómica es muy importante para tomar decisiones de inversión”, dijo Rocca frente al ministro de Economía.

En ese marco, el CEO de Techint valoró un escenario en que exista “un equilibrio de las variables principales”, entre las que nombró a “las cuentas públicas a lo largo del tiempo”. “La carga impositiva y la estabilidad cambiaria es un tema muy importante para la exportación”, concluyó.

Minutos después, el jefe del Palacio de Hacienda trazó un diagnóstico de la gestión económica a un año de la asunción de Alberto Fernández en la Casa Rosada y dijo que “hay condiciones para que 2021 sea un año positivo para la Argentina. La estabilización macroeconómica es fundamental para un proyecto de desarrollo y se está trabajando en un programa plurianual” tras las negociaciones con el FMI, dejó saber Guzmán.

“Estamos atravesando un fino corredor: no podemos ir muy rápido porque no es bueno para la economía, pero hay que ir y converger a una situación en la que el Banco Central no asista sistemáticamente al Tesoro. Un Estado necesita una moneda robusta, debemos trabajar y apostar a eso”, dijo el funcionario.

Paolo Rocca, CEO de Techint

Tras las exposiciones de ambos, el evento abrió la posibilidad a preguntas de ejecutivos pyme que formaban parte de la audiencia y se generó un ida y vuelta entre Guzmán y Rocca sobre algunos temas en particular, como el gasto público y qué debe hacer el Estado para propiciar un repunte económico en un contexto de recesión.

“¿Cuál es el nivel de gasto público que puede afrontar un país que quiere crecer?”, se preguntó Rocca. Y dijo que “el nivel de carga impositiva” impacta en las expectativas del sector privado”. En ese sentido, insistió en saber “si hay un plan creíble para contener y ordenar el gasto público”. Guzmán recogió el guante y replicó: “La pregunta es cómo se gasta. Argentina no está en condiciones de una reducción de ingresos fiscales, por el contrario. Las cuentas hay que ponerlas en orden y no es un momento para generar más déficit”, respondió el ministro.

Enseguida, cuando el jefe del Palacio de Hacienda hablaba sobre el rol del Estado para impulsar la actividad, Rocca dijo no coincidir y consideró: “Hay que promover la iniciativa privada para crecer”. Guzmán respondió: “En una economía ya estable el sector privado es el motor principal. Pero en recesión el sector público es el que empuja la economía, sino la incertidumbre hace que el sector privado no pueda arrancar”, dijo.

Más allá de los idas y vueltas entre los dos integrantes del panel, tanto Rocca como Guzmán cruzaron elogios y destacaron el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el sector privado. En ese sentido, el CEO de Techint mencionó al Plan Gas como un ejemplo de intercambio entre las dos partes. “El diálogo entre el sector publico y privado genera confianza. Nos va a ir bien. Cuanto más trabajemos en equipo mejor nos va a ir”, le dijo el ministro.

Por otra parte, Guzmán habló sobre el dólar y sobre la inflación. Respecto al tipo de cambio, el jefe del Palacio de Hacienda dijo que “está en un nivel razonable y competitivo”. Sobre la suba de precios, el ministro adelantó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre que dará a conocer la semana próxima el Indec tendrá “una reducción importante” en el ritmo de incrementos en relación con octubre.

La presencia del ministro Guzmán en el evento organizado por Techint se enmarca en una relación de idas y vueltas entre la compañía y el Gobierno nacional a lo largo del año. En los primeros días de pandemia, Alberto Fernández recriminó públicamente a Paolo Rocca por el despido de 1450 empleados. En octubre, un almuerzo en Olivos en medio de las negociaciones por el nuevo Plan Gas sirvió para que la Casa Rosada acerque posiciones con el holding.

