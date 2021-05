Dólar hoy: la cotización libre cae a $153, pero suben otra vez el MEP y el contado con liqui

Dólares alternativos: afloja el "blue", pero crece la presión sobre el "liqui". (EFE)

El comportamiento dispar que reflejan las distintas cotizaciones del dólar se extiende a lo largo de mayo, con una mayor demanda de divisas por cobertura a través de operaciones bursátiles, un tipo de cambio oficial que desacelera el alza por los temores a una espiralización inflacionaria, y un dólar libre cuyo valor sucumbe a las cada vez más duras restricciones a la circulación y a las actividades consideradas no esenciales, frente a la segunda ola de coronavirus.

El dólar “blue” resta dos pesos este viernes, para ser operado a $153 para la venta, movimiento que recorta la brecha cambiaria con el dólar mayorista a un 62,3 por ciento.

En el mercado mayorista el dólar avanza cuatro centavos, a $94,28, para acumular una ganancia de 12% desde que empezó el año.

Más demandados están los dólares que se obtienen a través de la compraventa de activos financieros en la Bolsa, con un “contado con liquidación” que llega a pactarse a $164, un máximo desde el pasado 26 de octubre.

Esta paridad, que permite acreditar las divisas en una cuenta en el exterior, marca un incremento de 16,9% en lo que va de 2021, un aumento que empieza a emparejarse con la elevada inflación del período.

El “contado con liqui” llega a negociarse a $164, un precio máximo en siete meses, y es el dólar que más sube entre todos los segmento de mercado

“Más allá de las intervenciones, que buscan regular el ritmo del deslizamiento, los dólares financieros se vienen despertando en las últimas ruedas, dejando atrás una etapa de mayor calma, algo que se estaría anticipando unos meses ante la menor oferta de divisas a futuro y la habitual mayor cobertura preelectoral”, señaló Gustavo Ber, titular del Estudio Ber

“La inflación es generalizada y persistente en todos los ámbitos de la economía, situación que no se revertirá hasta que no se saneen las cuentas fiscales, se interrumpa la dominancia fiscal por sobre el Banco Central, que continuará imprimiendo los pesos requeridos para cubrir el déficit del Gobierno, que no cuenta con otra forma de cubrir el elevado déficit”, puntualizó un informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“Las expectativas de devaluación que podrían arreciar cerca de la votación configurarían un patrón de crecimiento similar al del cierre de 2020: compra de bienes dolarizados y adelanto de producción, en virtud de cubrirse de los potenciales efectos de un ajuste cambiario pos-electoral”, aportó Ecolatina.

Los dólares operados en Bolsa suman ocho ruedas consecutivas en alza

Andres Borenstein, economista Jefe de Econviews, comentó que “a medida que nos acerquemos a las elecciones, al Gobierno le va a costar más mantener las variables cambiarias. Ni los productores venderán soja como en abril -más de USD 3.000 millones- y las familias buscarán refugio en el ‘verde’, nada nuevo”.

El Banco Central, con sus intervenciones diarias, anota hasta el momento el mejor mes de mayo en términos de adquisición de divisas desde que arrancó en 2003 el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), dado que lo que va del mes las compras rozan los USD 1.800 millones, por encima del anterior máximo de mayo de 2017.

Las reservas internacionales crecieron el jueves unos USD 35 millones y terminaron ubicándose en USD 41.517 millones, en el stock más alto desde el 29 de septiembre del año pasado.

SEGUIR LEYENDO: