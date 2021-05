La historia del argentino que se instaló en Miami con el negocio del “condo storage”, el alquiler de espacios para muebles, ropa y autos

Marcos Victorica, un emprendedor nato que sigue teniendo proyectos para el futuro inmediato

Armar las valijas y mudarse del país hace 7 años fue una acción que hoy disfruta Marcos Victorica. En Miami, Estados Unidos, fundó Best American Managemet (BAS), una compañía especializada el almacenamiento de muebles, ropa y hasta rodados, algo muy utilizado allí. Con un capital inicial de 200.000 dólares, su empresa actualmente está en plena expansión y pensando en llegar a otros países de América latina para promover la opción de ofrecer lugares en alquiler para guardar diferentes objetos. A la vez, asegura que muchos argentinos han invertido en sus inmuebles para obtener una renta segura a través del formato de condo storage.

Su creación es una nueva modalidad dentro de la industria del almacenamiento, que permitió la subdivisión de las unidades (de manera similar a las cocheras en Argentina) generando inmuebles que poseen escritura propia por cada unidad y que pueden ser adquiridos a partir de los 10.000 dólares. Victorica contó que “este tipo de negocios le representa al inversor una renta anual garantizada del 5,5% en un mercado estable que tiene bajo nivel de riesgo y de mantenimiento. Además se trata de un sector del que puede entrar y retirarse fácilmente evitando pérdidas”.

La operatoria establece que por cada inmueble de self storage que compra el inversor tendrá un título de propiedad con su seguro correspondiente, como sucede cuando se adquiere cualquier otro inmueble en Estados Unidos.

El titular de BAS, destacó, que, “para poder hacer esta operación solo se requiere un documento de identificación válido (pasaporte). Los trámites se realizan en forma virtual, no requiere su presencia. Todas se realizan con la intermediación de un reconocido estudio de abogados de Florida, nosotros no recibimos el dinero hasta que el inversor no obtiene su título definitivo”.

A prueba de recesiones

El self storage es una actividad que genera ingresos anuales por USD 39.500 millones y fue recientemente calificada por Wall Street como “industria a prueba de recesiones” lo que en la actualidad y debido a la alta volatilidad de los mercados internacionales, la vuelve una inversión segura que aporta rentabilidad con bajo riesgo. Es vista como una oportunidad de inversión en real estate también para pequeños inversores gracias a la creación del formato condo storage de Victorica.

En los inmuebles se pueden alquilar desde 10 a 100 m2

BAS está presente con distintos edificios que son de ladrillos, madera o estructuras metálicas, donde la gente puede alquilar desde 10 m2 hasta 100 m2, con contratos mensuales o anuales. Los instaló en Ormond Beach, Orlando y en Panamá City (Port St. Joe), y todos presentan en promedio una ocupación del 94%. “De hecho los contratos se renuevan constantemente y tenemos pensado llegar a otros estados de Florida”, detalló Victorica.

Otro dato que marca el posicionamiento de la actividad, es que en Estado Unidos hay 58.000 edificios de self storage que superan en número la cantidad de tiendas juntas de McDonald ‘s, Starbucks y Wal-Mart. Y los inmuebles tienen un 90% de ocupación promedio.

De hecho, desde 2010 se emite el reality televisivo ¿Quién da más?, a veces también conocido como Guerra de depósitos (Storage Wars), transmitido por History Channel en América latina, que reafirman el impacto de esta industria.

Apuesta de vida

A una edad en la que muchos piensan en el retiro laboral, fue todo lo contrario. El espíritu emprendedor de este economista, curioso y amante de los autos, lo llevó lejos y hoy es protagonista de la industria self storage. Con el respaldo enorme de su esposa Malena, no dudaron en mudarse y tener a Miami como destino.

“Cuando me preguntan dónde nací, digo en Palermo. No me vengan con el SoHo, u otras denominaciones”, explicó al recordar su barrio. Su vida laboral en la Argentina estuvo ligada a la consultoría en temas financieros en su firma Consultcom. Asegura que ser curioso lo condujo a ser exitoso en un rubro que tiene una demanda única en Estados Unidos. “Antes de irnos pensaba qué podía hacer al mudarnos. Como me encantan los autos, sé hacer chapa y pintura en vehículos de colección, investigué y me informé, y ahí pude detectar que el self storage es una industria fuerte. Sólo para graficar cómo es su dinamismo, por año se mudan 30 millones de personas en su mayoría por razones laborales o de estudio, yendo de un estado a otro del país. Por eso, miles de familias utilizan estos espacios de guardado, siempre hay demanda y alta ocupación”, contó Victorica.

Marcos y Malena tienen dos hijos: el mayor, también llamado Marcos, que reside en Asia (trabajó en la industria de los laboratorios), y Thais, experta en Ciencias de la Educación, que se mudó hace poco para residir junto a sus padres. “Vivimos en Weston, en Miami, un barrio muy similar a otro que lleva el mismo nombre en Nordelta, ubicado a 30 minutos del centro y a 20 del mar” relató.

También es seguidor de los deportes y fanático de Boca. Su papá Marcos Victorica, fue muy amigo de Alberto J. Armando (histórico presidente xeneixe) y fue uno de los fundadores de la Cámara del Comercio Automotor de la Argentina y del Automóvil Club (ACA). Y por ser un hombre del mundo de los motores, Victorica padre llegó a tener muy buena relación con el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, entre otros corredores.

Su audacia no se detiene, reparte su tiempo escribiendo un libro sobre ficción, y sigue emprendiendo. “Tengo pensado lanzar un espacio de almacenamiento para autos de colección cerca de un autódromo, que comprenderá garajes privados, talleres, esparcimiento, restaurants, entre otras áreas. Este proyecto está asociado a la marca Pininfarina (hacen carrocerías y diseño de autos) y será comercializada por Sotheby’s que es una de las firmas de venta de arte más grande del mundo”, concluyó con entusiasmo.

