El sugestivo tuit de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace poco despues de llamar al paro

A comienzos de 2020 distintas organizaciones del campo habían salido a protestar en las rutas

Mientras se aguarda la conferencia de prensa de la Mesa de Enlace, de manera virtual a partir de las 12:30hs, donde se brindarán detalles de la convocatoria a un cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna desde las 0 del jueves 20 de mayo hasta las 24 hs del viernes 28 de mayo, se viralizó en las redes sociales un mensaje de una de las entidades del campo.

Se trata de Confederaciones Rurales Argentinas. El mensaje desde la cuenta de Twitter de la entidad, consiste en dibujos de tractores que refieren a las múltiples protestas que supo llevar adelante el sector tan pronto como a comienzos del año pasado.

Confederaciones Rurales Argentina (CRA) viralizó un tuit que refiere a los tractorazos con los que protesta el sector, poco después de que la Mesa de Enlace anunciara un paro

Según explicaron, se trata de una convocatoria a lo productores a sumarse a la medida de fuerza y especialmente al estado de alerta y movilización para rechazar el cierre de las exportaciones de carne vacuna.

En los últimos tiempos CRA se transformó en una de las entidades más críticas de la política del Gobierno de Alberto Fernández, con pronunciamientos no solamente relacionados con lo estrictamente agropecuario, sino también plantando su preocupación por la marcha del país en los aspectos económicos, sociales, institucionales y el impacto de la pandemia de coronavirus.

Es amplio el rechazo de la cadena de ganados y carnes al anuncio de anoche de Alberto Fernández. Esta mañana el presidente, en declaraciones a Radio 10, justificó la medida y manifestó: “El tema de la carne se desmadró: cuando uno mira el escenario que había quedado en 2015 y el que recibimos en 2019, se da cuenta que lo único que cambió es que se le dio total apertura al sector; y que no aumentaron la cantidad de toneladas, no aumentaron la cantidad de cabezas, que cada vez es menor el peso del novillo que se faena, lo único que aumentó fue el precio de la carne, que pasó de 250 a alrededor de 800 pesos el kilo de asado. Eso quiere decir que no es verdad que la apertura y la libertad favorece a los mercados; favorece a los más poderosos”.

Ante esta medida, hasta el momento no hubo un pronunciamiento del titular de la cartera agropecuaria, Luis Basterra, quien según el comunicado oficial anoche no estuvo presente en Casa de Gobierno en la reunión de Alberto Fernández con los integrantes del Consorcio ABC, donde se anunció al sector privado el cierre de las exportaciones de carne vacuna. El ministro de Agricultura tampoco participó hoy de la inauguración del Congreso virtual Maizar 2021, argumentando “un cambio de último momento en su agenda”.

En ese acto, el presidente de Maizar, Alberto Morelli, cuestionó al Gobierno por la decisión y pidió que se revea la misma, a la que definió de “desafortunada e incongruente”. Además, el dirigente recordó que el cierre de exportaciones de carne vacuna “provocará un resultado que es conocido, pérdida de confianza en nuestros mercados de destino, el que nos llevó años reabrir, pérdida de ingresos para el país, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de inversiones y stock en la cadena ganadera. En definitiva, una vez más recorremos el camino inverso al desarrollo y crecimiento”.

Desde la Asociación Argentina de Angus también solicitaron a las autoridades nacionales rever esta decisión. “En la difícil situación actual llena de incertidumbre y angustia a miles de familias argentinas y sin dudas aumentará la pobreza ante la caída de una actividad que genera gran cantidad de empleos. La exportación de carne no genera aumentos de precios, sino que es un incentivo para aumentar la inversión, acrecentar la oferta de empleo y mejorar los ingresos del país”, expresaron en un comunicado.

Asambleas y remates

Una vez que se conoció la noticia del cierre de exportaciones de carne vacuna, las bases de productores comenzaron a estar en estado de alerta y movilización. En ese sentido, la Sociedad Rural de Jesús María, organizó ara hoy una Asamblea de productores para las 18hs, en el predio de Malabrigo, con el objetivo de definir los pasos a seguir.

También comenzaron a suspenderse los remates ganaderos previstos para hoy y los próximos días, ya sea físicos y virtuales, ante la incertidumbre que generó el anuncio oficial.

Según se prevé, en ese tiempo, la Argentina dejaría de percibir cerca de USD 250 millones por el cierre de las exportaciones de carne vacuna, pero las consecuencias de la medida inconsulta con el sector van más allá de lo económico. Desde el lado exportador comentaron que esto lo único que hace es desacelerar la faena, algo que va a repercutir directamente en el productor primario, que no va a poder ubicar su producto en estos 30 días, pero también podría impactar en la producción ganadera.

“Esta decisión va a mermar la faena, la va a limitar. No hay clientes que compren los productos que están destinados a la exportación en el consumo interno. El producto que va a Europa y China es un producto distinto al que se destina a nivel nacional. Los restaurantes que están reprimidos es el sector que podría adquirir nuestro producto, pero ni eso está sucediendo, porque están cerrados”, comentó una fuente cercana al sector exportador.

A pocas horas de haberse conocido la noticia, la medida aún no estaba instrumentada, por lo que en el sector empresario una de las incógnitas que tienen es determinar cómo se manejarán con los productos que ya estaban pautados para ser exportados en los próximos días. “No lo sabemos, la reunión fue muy corta, directa. Fue nada más que el anuncio. No hubo explicación. Es una medida que vino de arriba, del propio presidente Alberto Fernández, pero algo que no tiene ni una instrumentación es poco seria”, dijo Victor Tonelli, analista y consultor ganadero.

“Hay que ver si esto es para generar caos. Estuvieron un mes negociando y amenazando con los precios a los exportadores y una semana después de esto cierran las exportaciones. Esto es una estupidez, un disparate total mayúsculo que solo busca caos con las entidades del campo que ya amenazan con el cese de comercialización. Acá no veo diálogo posible. Esto tiene una estrategia: generar caos y buscar enemigos donde no los hay, y como siempre hacen echar la culpa a los otros de la ineficiencia”, agregó Tonelli.

Más repercusiones

La Argentina exporta entre el 27% y 28% de la oferta de carne que genera en productos que van a chacinados, carne cocida, relleno de ravioles en Estados Unidos, res con hueso a otros destinos, entre otros cortes que no tienen mercado en el país. Algunos de los temores que tiene el sector es que la medida perjudique las cabezas de vacuno que se producen y se terminen por perder, como pasó años atrás.

En esa línea, Fernando Canosa, consultor ganadero puntualizó: “Es un disparate. Son esos errores no forzados que no se vuelven a cometer en la Argentina y el mundo. Los uruguayos ahora están felices con esta decisión (porque podrían absorber esos mercados). Pero no hace falta semejante barbaridad para llegar a esto. Hay un problema de inflación y pérdida de poder adquisitivo que no tiene nada que ver con las exportaciones de la carne vacuna”.

El problema de bloquear las exportaciones, reveló, es que los importadores después vean a la Argentina como un proveedor poco serio al que no se recurra más. Por lo que estas “decisiones políticas” no son un problema solo del Gobierno y del Presidente, sino de todos los argentinos que se ven como los vendedores y que también sufren las consecuencias de la “falta de seriedad” a las que arrastran estas medidas prohibitivas.

“Da la sensación de que es un acto de debilidad más que de fortaleza. Si dentro de las 24 horas que volvés al país decidís cerrar las exportaciones con una medida que es intempestiva cuando firmaste un acuerdo con ese mismo sector, es un acto de debilidad. Lo que más preocupa es el país, ¿cuánta gente que trabaja en los frigoríficos queda en la calle con esto? Sobre todo después de haber trabajado durante meses en medio de la pandemia de Covid-19”, concluyó.

Noticia en Desarrollo