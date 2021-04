Shoppings cerrados por dos semanas: “Es devastador, muchos locales no van a poder volver a abrir”

Para los shoppings, el cierre es una medida devastadora

Entre las medidas de restricciones anunciadas el miércoles por la noche, el presidente Alberto Fernández no había mencionado el cierre de los shoppings. Sin embargo, esta mañana, en declaraciones radiales confirmó que los centros comerciales no podrán funcionar durante las próximas dos semanas.

La noticia fue tomada por el sector con sorpresa, ya que no habían tenido ninguna advertencia previa sobre que podían ser incluidos entre las actividades que no podrán permanecer abiertas. “Anoche nos fuimos a descansar pensando que seguíamos y hoy nos encontramos con esta noticia que transmitió el presidente por un programa radial. No sabíamos que estábamos entre las actividades que iban a cerrar. Nos pareció atendible una restricción en los horarios, en virtud de que los comercios a la calle están funcionando con límites. Pero el anuncio de esta mañana nos pone en una situación muy crítica”, explicó a Infobae Mario Nirenberg, gerente General de la Cámara Argentina de Shopping Centers.

Nos pareció atendible una restricción en los horarios, en virtud de que los comercios a la calle están funcionando con límites. Pero el anuncio de esta mañana nos pone en una situación muy crítica (Nirenberg)

“Ya veníamos muy complicados del año pasado, luego de siete meses de cierre. Esto claramente va a impactar con nuestro locatarios, con nuestras marcas, y muchos de ellos seguramente van a tener que cerrar sus actividades. Hasta aquí todas las partes involucradas veníamos haciendo un enorme esfuerzo de subsistencia”, agregó Nirenberg.

Desde el sector, también consideraron que el cierre de los shoppings es una “discriminación negativa” frente a los comercios a la calle, que pueden seguir abiertos, aunque con horarios de atención reducidos. Según las medidas anunciadas, los locales comerciales pueden funcionar hasta las 19.

Aseguran que muchos locales de los centros comerciales no volverán a abrir

Desde la empresa dueña de los shoppings porteños Recoleta Mall y El Solar, señalaron que la medida se tomó sin tomar en cuenta el tamaño de los centros comerciales y se mezcló espacios de grandes superficies y gran cantidad de locales con los más pequeños, donde la cantidad de personas que circulan es muy baja.

En sus declaraciones, el presidente mencionó el caso del shopping Unicenter donde hubo gran concentración de gente y largas colas durante el pasado fin de semana por la liquidación que realizaba la tienda Falabella, que cierra definitivamente su local. “Fue realmente preocupante”, dijo Alberto Fernández.

Desde la reapertura en octubre del año pasado, los centros comerciales nunca superaron el 50% del aforo que tienen permitido (Peralta Ramos)

“Ponen una medida por algo que sucedió con una empresa particular. En ese caso, deberían haber clausurado y no mezclar a todos en la misma bolsa. Nuestros shoppings son barriales, de 70 locales cada uno”, señaló Pablo Peralta Ramos, gerente Comercial de los shoppings Recoleta Mall y El Solar. El ejecutivo destacó que desde la reapertura en octubre del año pasado, estos centros comerciales nunca superaron el 50% del aforo que tienen permitido, que es de alrededor de 1000 personas para el shopping de Recoleta y 750 para el shopping de Belgrano.

El ejecutivo anticipó que la empresa está analizando realizar algún reclamo en la Justicia para solicitar algún amparo que revierta la medida. “El cierre es devastador. Tenemos dudas de que sean solo dos semanas. Creemos que cuando reabra, muchos locales no van a estar. Van a volver el 50% porque están fundidos. Esto afecta directamente a las pymes”, señaló.

“En nuestros shoppings no hay aglomeraciones e incorporamos tecnología para poder cumplir todo el tiempo con el aforo. Los locales gastronómicos dan a la calle y tenemos cuatro inspecciones para verificar el cumplimiento de los protocolos”, agregó Peralta Ramos. Y consideró que se podían tomar otras medidas antes que el cierre, como bajar los aforos.

SEGUIR LEYENDO: