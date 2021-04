Inseguridad rural: un tambero del centro de Santa Fe denunció la rotura de 11 silobolsas

Rotura de silobolsas en Sa Pereyra, en el centro de Santa Fe (Info Mercury)

Un nuevo caso de inseguridad rural. En este caso, un tambero denunció que en su establecimiento rural, ubicado cerca de la Autovía 19, a pocos kilómetros de la localidad de Sa Pereira, en el centro de Santa Fe, desconocidos ingresaron al mismo y rompieron 11 silobolsas, de los cuales cuatro contenían granos de maíz partido, cuatro con silo de alfalfa y tres con silo de maíz.

Según comentó a los medios locales Hernán Cattena, el tambero damnificado, la pérdida es millonaria y no descarta tener que cerrar su establecimiento, como consecuencia de la falta de alimentación para las vacas en el próximo invierno. Por otro lado, confirmó que ya se presentó ante la dependencia policial de la zona, para realizar la denuncia correspondiente.

“Esto nos destruye. No sabemos para donde salir. Es la primera vez que nos pasa, no sabemos porqué pasó ni con qué necesidad nos hacen este daño. Tengo solo un par de días para tomar una decisión, ya que esto nos amenaza hasta con cerrar el tambo, en pleno invierno no tendríamos nada con que darle de comer a los animales.” señaló Cattena al portal Info Mercury.

Un nuevo caso de rotura de silobolsas. (Info Mercury)

Además, el tambero comentó que los granos que estaban almacenados en los silobolsas iban a destinarse a su actividad lechera, luego de realizar el proceso de siembra, cosecha y picado de los mismos. A todo esto hay que sumar que en la zona donde está instalado el campo, cayeron en los últimos días más de 100 milímetros, con lo cual se dificulta la tarea de reembolsar el grano almacenado en los silobolsas dañados.

Otros casos

Hasta el momento los casos de rotura de silobolsas se habían situado en la provincia de Buenos Aires, en los distritos de Bolívar, Tandil, San Antonio de Areco y Coronel Dorrego.

El año pasado, según los datos aportados por el sector privado, en 2020 se rompieron más de 160 silobolsas. Las provincias más afectadas fueron Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Pero también los productores enfrentaron en los últimos meses, incendios intencionales en sus campos y robo de hacienda y maquinaria agrícola. La mayoría de los casos no fueron esclarecidos.

Todo esto sucede en momentos donde el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, se comprometió a dar tratamiento en mayo próximo en el recinto de la Cámara baja, al proyecto de Ley para combatir y castigar el vandalismo rural contra cosechas, tolvas, silos y los ataques a silobolsas que redactaron el propio Massa y su par del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez. Actualmente la iniciativa, que se presentó en junio pasado, se encuentra en la Comisión de Legislación Penal.

