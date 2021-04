La crisis del Sheraton Mar del Plata: anunció un cierre temporal y suspenderá a sus empleados

El Hotel Sheraton es uno de los cinco estrellas de Mar del Plata

El hotel Sheraton de Mar del Plata, uno de los cinco estrellas que tiene la ciudad balnearia, permanecerá cerrado por dos meses. Durante ese período, el personal será suspendido y los alrededor de 80 empleados que trabajan en el establecimiento pasarán a cobrar una parte de su salario, de acuerdo al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

En este artículo se establece que, en circunstancias críticas, el empleador puede pagar una parte del del salario y reducir los aportes de las cargas sociales. Desde la Agrupación 25 de Mayo de trabajadores gastronómicos señalaron que el hotel cerró sus puertas el martes pasado, luego del fin de semana largo de Semana Santa, donde habría trabajado con hasta un 70% de ocupación.

“Todavía no sabemos cuántos empleados van a ser suspendidos, hay un grupo que son personal eventual. Hoy la cantidad de empleados del hotel es de entre 70 y 75 personas, pero bajó mucho por la pandemia. La medida tiene vigencia hasta el 31 de mayo. Creemos que el Sheraton se adelantó con esta medida, porque otros hoteles grandes todavía no hicieron lo mismo”, señaló a Infobae Nancy Todoroff, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) de la seccional Mar del Plata.

Esta tarde, alrededor de las 14, está prevista una audiencia en el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde se citó a las partes. En esa reunión, desde el gremio esperan que se detalle la cantidad de empleados que serán suspendidos.

Desde la cadena Marriott, dueña de la marca Sheraton, no hicieron comentarios sobre el tema. El hotel de Mar del Plata es administrado por una franquicia local, Gotel Hotel Management.

“Es una situación muy difícil. En realidad, el hotel ya había cerrado los primeros días de marzo hasta Semana Santa y ahora cerró hasta el 31 de junio, suspendiendo a la casi totalidad de su personal, que son más de 80 compañeros que quedaron con una reducción de salarios por el artículo 223 y con una reducción del sueldo que, tomando el sueldo básico y el complemento de servicios, técnicamente es de menos de un 50%. Tampoco acumulan vacaciones y aguinaldo”, explicó Pablo Santín, dirigente de la Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo.

El hotel solía ser sede de encuentros y convenciones empresarias

“Todo genera dudas, no solo por la situación del Sheraton, sino por la situación general en Mar del Plata, cómo va a seguir la situación laboral. Hace rato venimos pidiendo que se le dé seguridad al turista y que los trabajadores de hotelería y gastronomía seamos prioritarios en la vacunación. La salida no es cerrar todo.el hotel cerró sus puertas este martes pasado, luego del fin de semana largo de Semana Santa, donde habría trabajado con hasta un 70% de ocupación.

Antes de la pandemia, el Hotel Sheraton Mar del Plata generaba una gran parte de sus ingresos como sede de congresos y convenciones como, por ejemplo, el Coloquio de IDEA. Estas actividades están suspendidas desde hace más de un año.

Las limitaciones para el acceso a asistencias económicas ponen al sector en el mismo estado de incertidumbre y crisis en que se encontraba hace un año atrás, durante el inicio de esta prolongada agonía, dicen en la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica

La situación de la hotelería en la ciudad de Mar del Plata atraviesa la peor crisis de su historia, según datos del sector. La semana pasada, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la ciudad manifestaron su su rechazo y preocupación a las nuevas restricciones establecidas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

“Estas medidas tienen un impacto letal en los establecimientos gastronómicos y hoteleros de la ciudad, por la reducción en la franja horaria de trabajo y la caída masiva de reservas luego de cada anuncio de aplicación de limitaciones. A esto se le suman las limitaciones para el acceso a asistencias económicas, poniendo al sector en el mismo estado de incertidumbre y crisis en que se encontraba hace un año atrás, durante el inicio de esta prolongada agonía”, señalaron en un comunicado.

Para el sector, la temporada de verano pasada fue “la peor de su historia” lo que puso en peligro la subsistencia de muchas de las empresas que lo integran. “Se avizora un futuro totalmente incierto. El 95% de los establecimientos no subsistirá sin asistencia. Han agotado sus reservas con lo cual no podrán afrontar el año 2021 sin ayuda. La situación es realmente grave y de no tomarse medidas se producirá la pérdida masiva de fuentes de trabajo con su consecuente e irreversible daño”, explicaron.

