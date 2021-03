Hospitalidad en rojo: la campaña de restaurantes y hoteles que alerta sobre un colapso de las pymes

Las empresas del sector gastronómico atraviesan una difícil situación luego de la cuarentena (Foto: Franco Fafasuli)

Al cumplirse un año del inicio de la cuarentena, período en el que restaurantes y hoteles se vieron obligados a cerrar sus puertas, un grupo de empresarios del sector comenzará este viernes una campaña de difusión para alertar sobre la difícil situación que atraviesan las pymes, bajo el lema “Hospitalidad en rojo”.

Los organizadores de la movida redactaron una carta dirigida al presidente Alberto Fernández donde piden que se tomen medidas de apoyo para el sector: el regreso del ATP para las firmas gastronómicas y hoteles, otorgar la mitad del IVA por un año y un plan de financiación para el pago de las deudas acumuladas durante los meses que no pudieron trabajar.

Tenemos una situación en camino que nos supera: saldar deudas, pagar créditos, aguantar una inflación en alza actualizar sueldos, responder a impuestos como si nada hubiera pasado

“Quienes pudimos seguir, acompañamos las medidas de protocolo apenas estuvieron y sobre el último trimestre recién pudimos reabrir gradualmente, aprovechando espacios abiertos y distanciamiento ordenado. Poniendo todo nuestro esfuerzo para salir adelante”, señaló la carta dirigida al presidente.

“Sin embargo, tenemos una situación en camino que nos supera: saldar deudas, pagar créditos, aguantar una inflación en alza actualizar sueldos, responder a impuestos como si nada hubiera pasado. A todo eso, se suma la incertidumbre del invierno y de las vacunas ”, manifestó el grupo de empresarios del sector, que ya habían impulsado el movimiento de Sillas al Revés, cuando los locales permanecían aun cerrados.

Empresarios del sector advierten sobre más cierres de locales en los próximos meses (Foto: Franco Fafasuli)

Según detallaron, en el último año, la cantidad de locales gastronómicos cerraron unos 10.000 locales gastronómicos en todo el país: pasaron de 50.000 a 40.000. Y estiman que, sin apoyo, en los próximos meses pueden quedar en pie apenas unos 25.000. En tanto, los trabajadores del sector pasaron de 650.000 a 520.000 en un año.

“Es un modo de manifestarnos. Somos un grupo de marcas con una misma agenda y un mismo objetivo, sin grieta, que es mostrar y dar visibilidad a la situación que atraviesa el sector, que fue el más golpeado por la cuarentena. El sector es muy relevante en el PBI pero es muy atomizado. La idea es llegar al lugar donde se toman las decisiones”, señaló Pablo Lorenzo, uno de los organizadores y cofundador de la cadena Tea Connection.

Lo que va a suceder es que esto se va a acelerar todavía más porque a todo el deterioro del año pasado se siguen acumulando deudas

“Este sector necesita mucha gente para funcionar. Empleados en la cocina, la barra, el salón. Es el empleador que requiere más personal por metro cuadrado. Pero no tiene más espalda. Si no se toman medidas, colapsa. Lo que va a suceder es que esto se va a acelerar todavía más porque a todo el deterioro del año pasado se siguen acumulando deudas ”, agregó.

Como parte de la campaña de difusión, los organizadores iniciarán una campaña para juntar firmas en la plataforma Change.org con el hashtag #hospitalidadenrojo, a la que se podrá acceder a través de códigos QR impresos en las mesas de distintos locales gastronómicos. El viernes 26, además, pedirán a los clientes que se acerquen a su bar o restaurante favorito para manifestar su apoyo. Se sumarán las plataformas de delivery Rappi y Pedidosya con envíos sin cargo.

En el marco de una campaña, las cadenas gastronómicas harán “recomendaciones cruzadas” (Foto: Franco Fafasuli)

Durante la semana próxima, en el marco de esta campaña, los locales y las cadenas gastronómicas harán “recomendaciones cruzadas”: desde una marca, por ejemplo, se recomendará a otra marca competidora. En sus páginas oficiales y redes sociales cambiarán sus logos e intercambiaran sus cartas para alentar a sus clientes a descubrir nuevos emprendimientos.

“Es una forma de mostrar la unión entre las empresas del sector, que no hay grieta. Salimos entre todos. Si no se toman medidas, no es que la situación queda igual como está ahora, si no que empeora. La idea de toda esta campaña es mostrar la situación más de cerca. Es la industria más afectada y la que tiene menos espaldas”, concluyó Lorenzo.

