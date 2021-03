Marcos Santana y Sebastián Ortega, de Telemundo: “El país más difícil para emprender y producir televisión se llama Argentina”

Sebastián Ortega, director de Desarrollo de Telemundo Global Studios

Al frente de Telemundo Global Studios, el gigante de la producción de programación en español que forma parte de NBC Universal, Marcos Santana encuentra hoy pocos motivos para apostar por la grabación de ficción series en la Argentina. En realidad, casi ninguno. Por eso, cuando se le pregunta por qué están en la Argentina, su respuesta es contundente: solo por el talento local que encontraron en la productora Underground, fundada por Sebastián Ortega.

¿El resto? Solo trabas y dificultades burocráticas. “ La infraestructura legal y política es la más adversa del continente. El país más difícil para emprender y grabar televisión se llama Argentina, desde Canadá a la Patagonia ”, aseguró el directivo desde Miami, en diálogo vía Zoom con Infobae. Sin embargo, la empresa está produciendo en la Argentina la cuarta temporada de la serie “El Marginal” y tiene algunos proyectos más en desarrollo.

“Como argentino, me da mucha lástima porque veo las intenciones y la planificación que hay por parte de Telemundo de venir y armar muchas producciones en la Argentina. Y lo único que aparecen son trabas. Los actores están queriendo trabajar y veo al mismo tiempo las intenciones de grandes estudios de afuera de venir y producir en la Argentina, pero son espantados por este tipo de impedimentos que lo hacen muy dificultoso”, señaló Sebastián Ortega, fundador de la productora Underground y actual director de Desarrollo de Telemundo.

“ La Argentina podría estar produciendo diez veces más de lo que produce si algunas personas dejarán de ser tan obtusas con estas reglas que ya no van ”, agregó Ortega. Con sede en Miami, Telemundo Global Studios —que produjo la serie sobre la vida del cantante Luis Miguel— es el segundo mayor proveedor de contenidos en español en los Estados Unidos. En agosto de 2019, Telemundo adquirió Underground, la productora fundada por Sebastián Ortega en 2006 y que creó las series “El Marginal, “Los exitosos Pells”, “Lalola”, “Un gallo para Esculapio” y películas como “El Ángel”.

Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios

— ¿Cómo atravesaron el año pasado con la pandemia y los nuevos protocolos para producir ficción?

Marcos Santana: — En marzo, como casi todo el mundo, tuvimos que apagar las luces. En ese momento estábamos rodando tres series, una de ellas la adaptación de “Cien días para enamorarse”, que se encuentra en Netflix y que completamos en posproducción. Fue muy traumático, cerramos hasta junio y retomamos la grabación. Hubo que volver a convocar y reunir al crew, retomar locaciones. Fue más difícil que arrancar una primera producción. Los protocolos para evitar los contagios en locación fueron muy rigurosos, aplicábamos un test diario tanto al crew como al talento. Tuvimos que modificar la forma de grabar, con no más de seis personas en el foro. Fue un período muy duro pero trabajamos todos el doble y logramos sacar cinco series durante 2020. Adquirimos un gran know how. Y en Underground se aprovechó mucho el tiempo para trabajar en el área de desarrollo para crear nuevos shows que vamos a rodar y poner en el mercado. Logramos generar mas de 5.000 empleos, prender máquinas no solo en Miami, sino en México, Colombia y Madrid.

— Mientras se complicaba la capacidad de producción, en 2020 la demanda de entretenimiento creció fuerte.

— La pandemia fue como un dispositivo para acelerar los cambios que ya venían, que las cosas dieran un vuelco mayor. La globalización, Internet, la sobrepoblación todos estos elementos que estaban pero que no estábamos viendo sobre un único prisma. La pandemia empujó para que todo se uniese. La sobrepoblación obligaba a generar nuevas maneras de trabajar. Sabíamos que iba a llegar un punto que las personas iban a estar más abiertos a consumir contenidos de donde sea, sin importar el acento o el idioma con tal que hubiera buena historia y producción de calidad. Que las personas consumiesen a la hora y en el lugar en que quieran.

Entrevista con Sebastián Ortega y Marcos Santana de Telemundo, vía Zoom

La pandemia fue un gran acelerador de un cambio que de todas maneras venía, nos agarró a todos los productores fuera de base. Creció la demanda y disminuyó la oferta y en paralelo la forma de producir. De cada 1.000 series que se producían en 2019 bajaron a 400 o 300 series. La curva se ha ido recuperando pero todavía no hemos llegado a los niveles de 2019.

Sebastián Ortega: — Fue un crecimiento muy grande porque supimos ver con tiempo estos cambios que se aproximaban. En 2014 y 2015 empezamos a poner más foco en las miniseries para colocar en las plataformas que van a ser nuestra ventana al mundo y eso ayudó a captar la atención de la que hoy es nuestra empresa madre, Telemundo NBC Universal. Esto nos permite seguir en pie, para una empresa independiente como la nuestra, que no tenía una gran compañía detrás, era difícil poder sobrevivir con la cantidad de empleados que tenemos. Ahora mi cabeza está con la energía 100% puesta en la creatividad en lugar de pensar si llegamos a fin de mes para pagar los sueldos. Estamos muy agradecidos.

— ¿Cuál es la apuesta hoy por el mercado argentino?

Marcos Santana: — Si soy franco, estamos en la argentina por Underground. He sido gran admirador de Sebastián Ortega, queremos siempre mejorar y tenemos una mirada hacia la audiencia de mucho respeto. Estamos por toda esta parte artística positiva y del gran talento, pero la Argentina es un país repleto de dificultades y obstáculos para producir.

A pesar de todos esos obstáculos vamos a seguir apostando a la Argentina y ya arrancamos con “El Marginal”, que es como nuestro “Game of Thrones”, una serie ya de culto

Es una de los países más hermosos del continente donde se puede emular Europa, Londres, Francia o Alaska pero está todo todo hecho para que nos nos asentemos. Sin embargo, estamos apostando y ojalá podamos lograr flexibilizaciones por parte del Gobierno y los sindicatos.

— ¿Por ejemplo?

Marcos Santana: — La regulación de las horas de jornadas de trabajo. No hay incentivos por parte del Gobierno. El tipo de contrato en un país donde existen dos cambios. Una empresa tan grande como la nuestra tiene que regirse en el marco de la estricta legalidad.

Sebastián Ortega: — Es muy difícil que vengan producciones y actores de afuera. En todos los países de Latinoamérica, menos en la Argentina, se pueden grabar horas extras para optimizar los tiempos. O se puede grabar los sábados. Los actores que vienen del exterior se alejan de sus familias, quiere venir, grabar y volver y se pierden muchas horas que podrían ser volcadas a la producción.

Sebastián Ortega en el Festival de Cannes (Crédito: AFP / Grosby Group)

Marcos Santana: — Podés estar en una locación que has trabajado meses y toda la tarde llueve y, cuando se despeja el cielo, nos tenemos que ir porque las horas se acabaron.

Sebastián Ortega: — La Argentina podría estar produciendo 10 veces más de lo que produce si algunas personas dejaran de ser tan obtusas con estas reglas que ya no van. Hay que ver que están haciendo los otros países, mirar hacia afuera. México está explotado de producción. Hoy vas y no conseguís una cámara, un estudio. Las inversiones son muy grandes y muy riesgosas. Esto tienen que empezar a ver algunos sindicatos, no todos, hay algunos que han cooperado mucho para que las cosas sucedan. Otros mantuvieron la posición que tuvieron en los últimos años que no ayudan ni la producción local ni a la producción internacional.

Han estado a la defensiva. Cuando uno llega a esta posición de generar trabajo, riqueza, branding al país, en cualquier lugar te abren las puertas. Acá es como si uno estuviese arribando a agredir

Marcos Santana: — Han estado a la defensiva. Cuando uno llega a esta posición de generarle al país trabajo, riqueza, branding, en cualquier lugar te abren las puertas. Acá es como si uno estuviese arribando a agredir. A pesar de todos esos obstáculos vamos a seguir apostando a la Argentina y ya arrancamos con “El Marginal”, que es como nuestro “Game of Thrones”, una serie ya de culto. A pesar de todas las circunstancias nos empeñamos en sacar adelante la temporada mas ambiciosa de esta franquicia.

Sebastián Ortega: — Estamos grabando en una locación nueva que es increíble, que supera lo que era la cárcel de Caseros. La gran protagonista de “El Marginal” es la cárcel. Tuvimos que salir de Caseros, que ya estaba al borde del derrumbe; fuimos a grabar a Boedo y encontramos una metalúrgica abandonada de la década del 50 y me enamoré de ese lugar. Hace más de un año que empezamos a trabajar sobre esta gran estructura y hemos construido la mejor locación carcelaria del mundo.

Marcos Santana, recibiendo un premio en México (Foto: Natpe)

— ¿Hubo algún diálogo o acercamiento con el Gobierno o los sindicatos para poder flexibilizar las cuestiones que hoy aparecen como trabas?

Sebastián Ortega: — Hubo reuniones y en términos generales hubo buena predisposición, salvo con algún sindicato en particular. Me da mucha lástima porque está la oportunidad de transformar a la Argentina en un polo de producción importante pero hay trabas que lo hacen inviable. El trabajo que se pierde, se va a otro lado. México ya está a tope y Uruguay es un país que está ofreciendo ir a trabajar allá, hay incentivos impositivos. Hoy los extras cobran como día de trabajo el día que se hace el hisopado. Pero también quieren cobrar las 48 horas de espera del resultado, los días previos al resultado, como días trabajados. Creo que todos estamos haciendo un sacrificio y es momento de ser más flexibles.

Marcos Santana: — Hemos tenido varias conversaciones con el Gobierno, quienes han sido muy gentiles y colaboradores. Nos han abierto las puertas y estamos muy satisfechos con el progreso que hemos logrado.

— Luego de la crisis de 2001 hubo un boom de producciones en la Argentina, sobre todo de publicidad. ¿Por qué eso no pudo sostenerse en el tiempo?

Sebastián Ortega: — No supimos aprovecharlo y prolongarlo en el tiempo. Así como vienen, se van.

— ¿Qué oportunidades ven a nivel global para la demanda de contenidos en español?

Marcos Santana: — Hay más de 500 millones de hispanos en el mundo repartidos en más de cinco continentes. La mayoría de los hispanos llevan su cultura adonde sea que se vayan. Esto, combinado con la globalización y la creciente diversidad en el gusto en el consumo de contenidos de hoy, representa una oportunidad única para el contenido en español en todo el mundo que debemos aprovechar. La única manera es produciendo contenidos de calidad y siendo competitivos en los costos de producción. Por esa razón, creemos que la industria de producción audiovisual argentina está muy bien posicionada para beneficiarse de esta creciente demanda mundial.

SEGUIR LEYENDO: