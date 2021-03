Melconian: “Los políticos tienen miedo que si la gente se educa y no le dan planes, los caguen”

El economista Carlos Melconian

En un duro mensaje, el economista Carlos Melconian aseguró que los políticos buscan que menos ciudadanos accedan a la educación para seguir fomentando la entrega de planes sociales. “A los políticos, la estabilidad macroeconómica les sirve para seguir en la política. No es nada más que los planes. Pero los políticos tienen miedo que si la gente se educa y no le dan planes los van a cagar a ellos. Y es al revés ”, aseguró en diálogo con Radio Mitre.

Por el contrario, el economista consideró que la gente vota a los políticos cuando les dan estabilidad y hay un aumento del PBI per capita. Y que los políticos exitosos son los que generan educación y riqueza a su pueblo, en lugar de planes sociales. “Pero acá creen que es al revés. Si de cada 100, son 15 los que van a la universidad, creen que es mejor porque después los universitarios se les ponen en contra”, señaló.

El economista criticó que actualmente no hay una política de Estado, una política macroeconómica y continuidad jurídica

Melconian citó el ejemplo de Brasil. “En un momento, vino un upgrade con Lula y 4 millones de personas salieron de la pobreza. No quieren más planes. Acá se preguntan ¿y ahora que no quieren los planes, que hacemos?”, señaló.

Según explicó, esta visión genera que todos los líderes políticos se peleen por el conurbano, que es justamente el lugar “más castigado” de la Argentina. “Tiene problemas de todo tipo, pero te encontrás que tiene 20 candidatos que quieren agarrar la manija. ¿Cómo se entiende ese tema? Esto es un cambio fenomenal en la mente de los dirigentes y vale para todos. Lo que está faltando es como un puntapié inicial de decir ‘muchachos, acá faltó un cambio de régimen’, las cosas se piensan de otra manera y esto vale para la izquierda, la derecha y el centro. A los de la izquierda, hay que decirles que miren hacia China. La gente no vota pero son re capitalistas”, señaló.

Para Melconian, el discurso de apertura de las sesiones ordinarias no tuvo contenido

Sobre el discurso del lunes pasado del presidente Alberto Fernández, opinó que era una oportunidad para mostrar luz al final del túnel, pero que no hubo contenido. “Tengo mis discrepancias con judicializar distintas tareas de los gobiernos. Creo que no hay que judicializar la política económica, no corresponde el anuncio (la denuncia por la deuda contraída durante el Gobierno de Mauricio Macri) de la misma manera que no correspondía la judicialización en el debut del presidente Macri respecto a los tipo de cambio futuros. Me preocupa la judicialización de las cosas, los funcionarios no son todos chorros, hay de todo. Hay pibes muy competentes que quieren ir al sector público y vienen los soldaditos de siempre a amedrentarte. A tenerte agarrado de las bolas tres años con una carpeta”, resumió.

“Hay un tema que es muy relevante en la Argentina y que no es solo de este Gobierno que es la falta de credibilidad. Las discrepancias en los números económicos pueden venir en los pronósticos, pero una vez que organismos públicos dijeron que el pasado es así, no se discute más. La Argentina es un país que discute la credibilidad de los números del pasado cuando viene un discurso con tanto numero no te queda nada”, concluyó.

