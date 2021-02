Un argentino en la cima de Wall Street: quién es y cómo piensa el ejecutivo argentino que es dueño de un fondo de inversión millonario

Diego Ferro

El ejecutivo Diego Ferro, dueño del fondo de inversión M2M Capital, sostuvo que “la falta de confianza no se produjo por el default, sino por la crisis y la ausencia de plan y liderazgo económico” y criticó al Gobierno por “repartir una torta cada vez más chica” en la sociedad.

En diálogo con Infobae, indicó que sería sorpresivo si el Gobierno firmara con el Fondo Monetario Internacional “un acuerdo serio que se base en un plan económico que permita crecer de una manera sostenible a largo plazo”.

Ferro vive en vive en Connecticut, tiene 54 años y cuenta con un MBA de TUCK School (Dartmouth College).

M2M Capital, es el fondo de Ferro (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)

- El Gobierno tenía la expectativa de que, tras el canje, mejorara la confianza, pero en el plano financiero ocurrió lo contrario. ¿Por qué ocurrió?

- El canje fue muy mal encarado desde un punto de vista estratégico, y desde antes de la pandemia. Todo canje exitoso a nivel internacional formó parte de un plan integral que primero define las pautas económicas a mediano y largo plazo (Incluido el FMI) para que la economía se recupere, y el resultante de esas variables son los parámetros usados para negociar el canje. En el caso argentino nunca hubo plan, y se empezó por el canje en abstracto, cuando además se le debe mucho al FMI. A los bonistas no les quedo otra que tener la esperanza que el plan aparecería post canje, pero eso claramente no pasó. Entonces los que esperaban buenas noticias y que subieran los bonos se cansaron y empezaron a vender, y de esa dinámica nunca se salió. Que localmente hubiera expectativa de generar confianza por un canje sin plan ni FMI fue una ingenuidad notable. La falta de confianza no se produjo por el default, sino por la crisis y la ausencia de plan y liderazgo económico. El default fue la consecuencia natural de esa falencia. Así que pensar que “solucionar” el default sin un plan serio generaría confianza fue totalmente erróneo. Y no fue solo el gobierno quien cometió ese error.

La falta de confianza no se produjo por el default, sino por la crisis y la ausencia de plan y liderazgo económico

- ¿Por qué, a pesar de haber tanta liquidez y del bajo precio de los activos argentinos, hay poco o nulo interés entre los inversores por estos papeles?

- Porque todavía hay demasiada deuda argentina en muchos portafolios globales y, dada la falta de expectativas respecto a un plan económico sustentable, no hay capacidad de generar demanda adicional. Así que hay más inversores con intención de vender que con ganas de comprar. Muchos se entusiasmaron con la idea del canje y compraron pensando que iba a ser negocio, y ahora están esperando que suba para vender. El problema es que no aparecen nuevos compradores a pesar de precios muy bajos.

"El Presidente declaró con orgullo que no creía en planes", asegura el entrevistado (EFE/ Alberto Valdes/Archivo)

- Varias veces indicó que el problema argentino es más político que económico. ¿A qué se refiere en particular y cómo cree que puede subsanarse?

- La Argentina viene viviendo por encima de sus posibilidades desde hace bastante tiempo, y eso se refleja en el persistente déficit fiscal y en muchos casos de cuenta corriente. El tema es que el Estado cada vez es más grande como parte de la economía total, y eso causa por lo menos 2 problemas: ¿Cómo se financia con una economía privada cada vez más chica; cómo se compensa la perdida de eficiencia dado que el estado es notorio por su bajísima productividad? La clase política sigue prometiendo lo mismo cuando la torta cada vez es más chica, y por lo tanto más difícil de repartir. Y la gente está cada vez más indignada por sus respectivas (reducidas) porciones. Pero la discusión nunca es sobre porque la torta se sigue achicando (fenómeno muy raro en el mundo, excepto en lugares patológicos como Corea del Norte o Venezuela) sino sobre cómo se distribuyen las porciones. Si no hay decisión política para hacer cambios profundos -y políticamente impopulares- en la estructura económica que permitan aumentar la productividad -única forma de que la torta crezca- cualquier medida cosmética termina fallando. Pero medidas cosméticas (y populares) suelen servir para ganar elecciones. En ese sentido el gobierno de Macri no fue muy distinto, privilegiando lo político sobre cambios económicos profundos y necesarios: reforma fiscal, laboral, previsional, e impositiva. ¿Cómo se cambia? Con liderazgo político serio. Difícil ser optimista, pero no es imposible.

- El presidente Alberto Fernández siempre resalta que con la pandemia era imposible hacer algo mejor a lo que hizo el Gobierno. ¿Coincide?

- No. El Presidente declaró con orgullo que no creía en planes. Evidentemente la pandemia es un problema serio a nivel mundial, pero los países que actuaron de forma coherente y planificada salieron o están saliendo de la crisis. Argentina no prevé, siempre reacciona, muchas veces tarde, y persigue a los problemas desde atrás.

Los<b> </b>países que actuaron de forma coherente y planificada salieron o están saliendo de la crisis. Argentina no prevé, siempre reacciona, muchas veces tarde

- ¿Cuan relevante es para el mercado la posibilidad de que el Gobierno demore su acuerdo con el FMI para no tener que hacer un ajuste en este año electoral?

- A esta altura las muy bajas expectativas de buenas noticias están reflejadas en los muy bajos precios de los activos. La sorpresa sería un acuerdo serio que se base en un plan económico que permita crecer de una manera sostenible a largo plazo. El hecho que todo se supedite a una elección sugiere un pobre futuro económico. Es lo que se viene haciendo desde hace años.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Martin Guzmán

- ¿Prevé que el país puede volver a caer en default en poco tiempo, aunque la carga de vencimientos de la deuda, salvo por el FMI, sea baja hasta 2023?

- Si no hay un cambio de tendencia me caben pocas dudas de que no se repetirá. Sin crecimiento el stock de deuda es impagable. Sin un plan económico consistente es difícil generar confianza, y sin confianza es difícil crecer y conseguir financiamiento. Es la diferencia de entrar en un círculo virtuoso o seguir en el círculo vicioso. Si pasa lo segundo, un nuevo default es casi inevitable.

- ¿El hecho de que haya asumido Joseph Biden en Washington puede llevar a que se modifique la percepción sobre la Argentina en Estados Unidos?

- La gran mayoría de los problemas argentinos son generados dentro del país, así que quien gobierne en Estados Unidos suele ser irrelevante. De hecho, sin Trump el FMI muy difícilmente le hubiera prestado 50,000 millones de dólares a la Argentina. Usando ese ejemplo, es dudoso que Biden sea objetivamente “mejor” para Argentina. Evidentemente a Alberto Fernández le vino bien la elección de Biden por la retórica, que va a ser más favorable. El problema es que Argentina necesita dólares. Y el gobierno de EE.UU. no los va a prestar. Y la potencial ayuda con el Fondo es para postergar las amortizaciones del préstamo ya otorgado; conseguir eso es bastante más fácil que conseguir plata fresca. Así que no lo veo como algo determinante.

La gran mayoría de los problemas argentinos son generados dentro del país, así que quien gobierne en Estados Unidos suele ser irrelevante

- ¿Qué países emergentes sí aparecen como los preferidos para los inversores en este contexto de tasa bajas?

- En general se espera un buen año para los países emergentes, en la medida que se vaya superando la pandemia. Las preferencias van variando dependiendo de los contextos económicos, y las características de cada país. Primero el interés se está centrando en Asia, sobre todo China, porque es la región que más rápido salió de la cuarentena. Después, países como México se pueden beneficiar del rebote en Estados Unidos. Y Rusia y el Medio Oriente se beneficiarían con la suba del precio del petróleo que se espera, dada la recuperación de la economía global.

Las variaciones del Bitcoin generan desconfianza entre los fondos de Wall Street

- ¿Cómo analiza el reciente fenómeno de la suba de varias acciones bastante ilíquidas como fue el caso de GameStop y qué sustentabilidad tienen estas apuestas?

- Burbujas han existido a lo largo de la historia, y con muchos activos distintos; este es otro caso. Coordinar acciones de compra para mover precios es considerado como una manipulación de mercado y está prohibido. Lo novedoso en este caso es que nunca se pensó que individuos podían mover mercados, pero si lo pueden lograr coordinando a través de las redes sociales. No me sorprendería si en algún momento los reguladores cierran esa posibilidad, pero mientras tanto lo veo más que nada como ruido, y eventualmente los precios de esas acciones van a terminar bastante más cerca del valor al cual inversores institucionales quieren comprar y vender y no a los niveles “artificiales” creados por una manía.

- Hay muchos pronósticos contradictorios en torno de las criptomonedas y en particular el Bitcoin, pero mientras tanto la suba parece incesante. ¿Cuál es su visión sobre el tema?

- Hay una distinción importante entre la tecnología Blockchain, que es algo con mucho potencial, y las criptomonedas, cuyo valor es bastante más debatible. Me parece difícil hacer un análisis técnico, ya que tiene que ver más con un profundo acto de fe. Cuanto más crece esa forma de “religión”, más sube el precio. El futuro dirá si esa creencia valió la pena o no. Pero sobre temas de fe prefiero no opinar; me dedico a activos que permiten análisis más “terrenales”.

Seguí leyendo:

Hernán Lacunza, ex ministro de Economía: “El país está peor que al principio de la pandemia”

Alerta por la inflación: el precio de la carne subió más en la Argentina que en el resto de América Latina

Quién es el banquero argentino que fue designado para liderar una de las bolsas más grandes del mundo