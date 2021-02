La provincia de Buenos Aires extendió el plazo del canje de su deuda hasta el 26 de febrero

El gobernador Axel Kicillof (derecha), junto a su ministro de Hacienda, Pablo López.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires informó la extensión del período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles bajo legislación extranjera por nuevos bonos hasta el 26 de febrero de 2021.

A través de un comunicado, la cartera de Hacienda del gobierno de Axel Kicillof indicó que “desde el inicio del proceso de reestructuración de deuda el equipo económico está manteniendo diálogos de buena fe con los bonistas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que sea consensuado y sostenible en el mediano y largo plazo; y que esté alineado con la realidad fiscal, la capacidad de pago de la Provincia, y que también tenga en cuenta las condiciones macroeconómicas y el impacto sobre las reservas internacionales”.

Un grupo de acreedores, que concentra el 50% de la deuda a reestructurar, amenazó con acelerar los bonos en default

La semana pasada, acreedores del gobierno bonaerense expresaron su preocupación por “el prolongado default” de los bonos del distrito más grande de la Argentina y amenazaron con tomar acciones si la administración provincial no adopta un trabajo más constructivo con los bonistas.

“En medio de esta nueva prórroga, el Grupo Ad Hoc está preocupado por la continua ausencia de progreso por parte del gobierno de Axel Kicillof en subsanar el default de sus títulos en circulación. Bonistas piden que la Provincia cambie decisivamente el curso de acción, o ejercerá sus derechos sobre los títulos”, comentaron los analistas de Research for Traders.

La Provincia contrató a Bank of America y Citigroup Global Markets para actuar como gestores de la invitación de canje de unos 7.148 millones de dólares en bonos.

El último aplazamiento para la adhesión había sido establecido el 5 de enero de este año. La duodécima prórroga se produjo luego de las declaraciones realizadas por los principales grupos de acreedores el viernes pasado.

Esta es la décimo segunda extensión del plazo de adhesión al canje dispuesta por la gobernación bonaerense

Cabe recordar que el viernes 29 se llevó a cabo una reunión en La Plata de la que participaron los ministros de Economía de seis provincias que están renegociando sus deuda en moneda extranjera, convocados por el el gobernador Kicillof y con el ministro López como anfitrión. Los funcionarios provinciales profundizaron la coordinación de sus procesos de reestructuración aun abiertos, bajo la consigna de recuperar la sostenibilidad de los futuros pagos de capital e intereses y consensuar acuerdos que no sean sólo de corto plazo.

El Comité Directivo del Grupo Ad Hoc de Bonistas –compuesto por más de 40 instituciones que poseen aproximadamente el 50% de la deuda externa en bonos provinciales– manifestó que “está sumamente preocupado por la continua ausencia de progreso por parte de la Provincia en subsanar el default de sus obligaciones negociables internacionales en circulación”.

Además, aseguran que la Provincia no tiene urgencia de resolver el default y desde abril no ven esfuerzos por llegar a un acuerdo, período en el cual cinco provincias concluyeron sus reestructuraciones. Los bonistas amenazaron con acelerar los bonos en default. Eso significa pedir el cobro de toda la deuda contraída, por más que no haya vencimientos ahora.

“Si la Provincia no cambia decisivamente el curso de acción, los miembros del Grupo no tendrán más remedio que ejercer sus derechos disponibles bajo los bonos existentes. El ejercicio de estos derechos podría incluir la aceleración de algunos o todos los bonos y/o la ejecución directa de derechos contractuales contra la Provincia. Estas acciones pueden ser iniciadas en cualquier momento”, subrayó el Grupo Ad Hoc.

Seguí leyendo:

Enojo y preocupación de los acreedores bonaerenses: “La provincia no siente la urgencia de resolver su default”

Deudas provinciales: Guzmán se cruzó con Córdoba y quedaron en evidencia las diferentes situaciones que enfrenta cada gobernación