Enojo y preocupación de los acreedores bonaerenses: “La provincia no siente la urgencia de resolver su default”

Hoy vence un nuevo plazo de la propuesta de reestructuración de deuda extranjera de la provincia de Buenos Aires, tras ser extendido en más de 10 oportunidades. Y en ese contexto, se conoció un duro comunicado de los acreedores.

El Comité Directivo del Grupo Ad Hoc de Bonistas –compuesto por más de 40 instituciones que poseen aproximadamente el 50% de la deuda externa en bonos provinciales– manifestó que “está sumamente preocupado por la continua ausencia de progreso por parte de la Provincia en subsanar el default de sus obligaciones negociables internacionales en circulación”. Además, aseguran que la provincia no tiene urgencia de resolver el default y desde abril no ven esfuerzos por llegar a un acuerdo, período en el cual 5 provincias concluyeron sus reestructuraciones.

Los bonistas amenazaron con acelerar los bonos en default. Eso significa pedir el cobro de toda la deuda contraída, por más que no haya vencimientos ahora.

“Hasta el lunes tenemos que informar”, aseguran cerca del ministro Pablo López. Si la provincia sigue con su estrategia extendería el plazo una vez más.

El Grupo ha señalado repetidamente que la oferta de la Provincia no refleja su capacidad de pago y que, por lo tanto, no contará con el apoyo necesario de los bonistas

“ Desde el inicio del proceso de reestructuración de deuda el equipo económico está dialogando con los bonistas para alcanzar un acuerdo que sea consensuado y sostenible en el mediano y largo plazo . Siempre hemos planteado en los diálogos de buena fe que mantenemos con los acreedores privados externos que cualquier acuerdo tiene que estar alineado con la realidad fiscal y la capacidad de pago de la Provincia y también teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas y el impacto sobre las reservas internacionales”, explican en la provincia.

“Seguiremos trabajando para alcanzar un acuerdo que cumpla con esas características. Estos principios, además, los compartimos con el resto de las provincias que estamos reestructurando, como se demostró en la reunión de trabajo del día de hoy y en la declaración que realizamos”, prometieron los funcionarios de Axel Kicillof.

El comunicado

Además de expresar su preocupación por ausencia de progreso en las conversaciones, los bonistas aseguraron que:

- “Desde abril de 2020, cuando la Provincia lanzó una oferta de canje unilateral que fue rotundamente rechazada por los bonistas, la Provincia ha extendido reiteradamente el plazo de aceptación de su inadecuada oferta sin buscar un espacio de diálogo con los bonistas. Durante este período, el Grupo ha señalado repetidamente que la oferta de la Provincia no refleja la capacidad de pago de la Provincia y, que por lo tanto, no contará con el apoyo necesario de los bonistas”.

La reunión de los ministros de Finanzas y Economía de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Tierra del Fuego

- “En los meses transcurridos desde abril, la Provincia no ha hecho ningún esfuerzo por llegar a un acuerdo con los inversores ni por subsanar el incumplimiento de pago de sus bonos en circulación. Durante el mismo período, cinco provincias argentinas iniciaron y concluyeron negociaciones de reestructuración exitosas con sus respectivos bonistas, implementando, en cada caso, soluciones que fueron producto de negociaciones de buena fe. El contraste entre estos procesos consensuales y de buena fe y el proceso no cooperativo que eligió la Provincia no podría ser más marcado”.

- “La única conclusión a la que puede llegar el Grupo es que, a diferencia de otras provincias que enfrentan presiones similares, la Provincia no siente la urgencia de resolver su default. Esta posición es inaceptable para los miembros del Grupo, que durante años han brindado financiamiento que ha sido destinado a financiar inversiones de capital, apuntalando el crecimiento económico de la Provincia y promoviendo inclusión social. La falta de respeto que la Provincia tiene por sus compromisos contractuales, y la falta de trabajo constructivo con sus bonistas, perjudica rotundamente a los ciudadanos y empresas de Buenos Aires”.

- “En consecuencia, si la Provincia no cambia decisivamente el curso de acción, cambio que el Grupo le ha pedido en repetidas ocasiones, los miembros del Grupo no tendrán más remedio que ejercer sus derechos disponibles bajo los bonos existentes. El ejercicio de estos derechos podría incluir la aceleración de algunos o todos los bonos y/o la ejecución directa de derechos contractuales contra la Provincia. Estas acciones pueden ser iniciadas en cualquier momento ”.

Reunión de ministros

El llamado “Grupo Provincias” se reunió hoy para discutir lineamientos para la implementación de reestructuraciones de deudas provinciales sostenibles.

El grupo está compuesto por los ministros de Finanzas y Economía de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Tierra del Fuego. Según un comunicado, los funcionarios reafirmaron “su compromiso para avanzar en la restauración de la sostenibilidad de las deudas provinciales con acreedores privados bajo ley extranjera de forma coordinada y responsable.

Los ministros acuerdan trabajar coordinadamente implementando los siguientes lineamientos:

- Restaurar la sostenibilidad de la deuda en el marco de procesos ordenados, promoviendo acuerdos que resulten sostenibles en el mediano y largo plazo.

- Trabajar cooperativamente, brindándose apoyo mutuo según las necesidades de cada provincia.

- Sostener un diálogo transparente y de buena fe con los distintos grupos de bonistas.

- Alcanzar compromisos adecuados que brinden tratamiento equitativo entre acreedores, en función de las particularidades de cada provincia.

- Evitar acuerdos que puedan acarrear beneficios individuales de corto plazo poniendo en riesgo la sostenibilidad del agregado provincial y con ello el interés del conjunto de los acreedores.

- Incorporar en el análisis de sostenibilidad las implicancias del contexto macroeconómico y la disponibilidad de divisas para evaluar las posibilidades de pago de los servicios de deuda resultantes.

- Avanzar en propuestas que permitan obtener flujos de pagos compatibles con senderos de resultado fiscal consistentes con una recuperación económica sostenida.

