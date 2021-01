Presión impositiva y celebrities en la mira: los problemas de Shakira, Cristiano Ronaldo y El Rubius con el fisco en España

El youtuber El Rubius, el futbolista de la Juventus Cristiano Ronaldo y la cantante colombiana Shakira son tres de los famosos que tuvieron problemas con el fisco en España.

En los últimos días se conoció que el millonario youtuber español Rubén Doblas, más conocido como El Rubius, anunció a sus seguidores que como consecuencia del asedio por parte del fisco español y harto de pagar impuestos, abandonará su país para pasar a residir en Andorra.

El creador de contenidos se suma así a una lista de famosos que entraron en conflicto con el fisco de ese país, entre ellos la cantante colombiana Shakira y el futbolista portugués cristiano Ronaldo, actualmente jugador de la Juventus de Italia . También el astro argentino del Barcelona, Lionel Messi.

El Rubius reconoció su deseo de emigrar a Andorra en una retransmisión en directo en Twitch el pasado fin de semana ante miles de seguidores. Cuando su comunidad le preguntó si la motivación que le llevaba a mudarse fuera de España era la tributación ventajosa del Principado, Rubius reconoció que se trata de un plus.

“Y yo qué sé, llevo literalmente 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí. Sé que habrá gente que me critique por eso. Pero la gente habla sin saber. Sé que va a pasar, pero no me preocupa”, planteó el youtuber tras anunciar su decisión de emigrar de España a Andorra luego de considerarse asediado por el fisco español y por la alta carga impositiva en ese país.

Según una publicación de Business Insider, El Rubius cuenta con más de 8 millones de seguidores en Twitch y cerca de 40 millones en YouTube. Se trata de uno de los youtubers e influencers más conocidos y cotizados de España.

En ese marco, su futuro traslado a Andorra desató una nueva controversia en las redes sociales, en las que se lo acusó de no ser solidario al no querer pagar sus impuestos en su país de origen.

Según la publicación, el impuesto sobre la renta (IRPF) en España puede llegar a gravar el 47% de lo que ingrese una persona en un año. En ese sentido, remarcó que actualmente, y para el año 2021, este impuesto cuenta con seis tramos.

El primer tramo, que va desde los 0 hasta los 12.450 euros de ingresos anuales, se grava con un 19 por ciento. El segundo, hasta los 20.200 euros, con un 24%. El tercero, hasta los 35.200, en un 30%. El cuarto, hasta los 60.000, un 37%. Y el quinto, hasta los 300.000 euros, un 45%. Pero hay un sexto tramo.

En tanto, todos aquellos que ciudadanos que tributen en España y que ingresen anualmente rentas superiores a los 300.000 euros tienen un gravamen de un 47 por ciento.

Sin embargo, en Andorra los tramos son muchos más laxos. “Si una persona ingresa menos de 24.000 euros al año, pagará el 0% en impuestos. Para el tramo que oscile a partir de esos 24.000 euros hasta los 40.000 euros al año, pagará el 5%. Y solo lo que ingrese a partir de esos 40.000 euros se pagará al 10%. Mientras que en España la carga impositiva sobre una gran fortuna puede superar el 50%, en Andorra se mantiene en el 10%”, detalló la publicación.

Asimismo, destacó que según una estimación reciente del portal SocialBlade reveló que El Rubius podría estar ingresando 4,3 millones de euros al año. Y que de los 4,3 millones que estaría ingresando al año, a 300.000 euros de su renta se le aplican los cinco primeros tramos —desde el 19% al 45%— y a partir de esa cantidad, se grava el 47% de los 4 millones restantes.

En tanto, remarcó que con la tributación española, El Rubius podría pagar cerca de 1,9 millones de euros, mientras que en Andorra solo tendría que afrontar el pago de 400.000 euros en impuestos.

Cabe destacar que Andorra dejó de ser considerada un paraíso fiscal en 2018. Abogados especializados en derecho digital, consultados por Business Insider advirtieron el riesgo al que se enfrentan los youtubers que se fueron a Andorra si no son estrictos adaptándose a su nuevo domicilio.

Shakira y Ronaldo, dos casos de famosos que buscaron pagar menos impuestos

Según la versión en español del sitio de negocios, la cantante colombiana Shakira es otra de las figuras mundiales que tuvo conflictos con el fisco español.

De acuerdo a a la publicación, la cantante colombiana dijo que no se había mudó de Nassau (Bahamas) a España hasta finales de 2014 y que el fisco español no le creyó.

La Agencia Tributaria de España estimó que Shakira no pagó sus impuestos correspondientes al residir en ese país entre 2011 y 2014 (REUTERS/Shannon Stapleton)

En ese sentido, remarcó que en 2018 afloró una deuda millonaria que la cantante colombiana mantenía con Hacienda.

La Agencia Tributaria estimó que Shakira no había pagado sus impuestos correspondientes al residir en España entre los años 2011, 2012, 2013, y 2014. No obstante, la artista presentó un permiso de residencia en Bahamas fechado en 2007.

Lo que presentó la Agencia Tributaria, por su parte, fue una batería de pruebas que demostraban cómo la cantante internacional había tratado de eludir sus obligaciones fiscales asegurando no residir en España.

El diario El País publicó un reportaje en el que detallaba cómo la inspectora de Hacienda llegó a saber que la cantante iba a clases de francés, cómo se llamaba su profesora de zumba, cuántas veces iba al peluquero a la semana e incluso el pseudónimo con el que se presentaba en una clínica médica.

Cristiano Ronaldo fue acusado en España de defraudar 14,8 millones de euros en cuatro delitos fiscales entre 2010 y 2014 (REUTERS/Daniele Mascolo)

Con respecto a Cristiano Ronaldo, se puede destacar que no eligió al azar su destino en Italia luego de largas temporadas en el Real Madrid de España. Más allá de verse seducido por el proyecto deportivo de la Juventus —lo promesa de armar un “súper equipo” para ir en búsqueda de la Champions League—, el portugués encontró en Italia un escenario mucho más favorable para sus finanzas.

Ronaldo fue acusado en España de defraudar 14,8 millones de euros en cuatro delitos fiscales entre 2010 y 2014, por los que pactó abonar 18,8 millones.

