Independencia cara: una persona joven porteña necesita 54% más de dinero que un año atrás para poder irse a vivir sola

El monto final a desembolsar para una mudanza sube a $253.000 con traslado y nuevo mobiliario base, según un relevamiento de Infobae

Para los jóvenes que trabajan independizarse siempre implicó un gran esfuerzo que requiere no sólo tener una capacidad económica para sostener los gastos en el tiempo sino también ser metódico para juntar el dinero que implica dar el salto a una nueva vivienda.

A diferencia de un año atrás cuando Infobae hizo un relevamiento similar, irse a vivir solo en la Ciudad de Buenos Aires en 2021 puede costar hasta 54% más. La pandemia de covid-19 afectó al empleo y la convivencia con alta inflación que determinaron la pérdida de poder adquisitivo.

En este contexto, mudarse a un departamento dos ambientes (de 50 metros cuadrados) en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta el precio del alquiler, el costo de la garantía, el depósito de reserva, expensas y un flete, puede costar desde $135.000. En caso de sumarle el mobiliario y los servicios el valor aumenta considerablemente.

En, tanto, al costo del alquiler y la mudanza hay que sumar el gasto en mobiliario. Teniendo en cuenta la compra de una heladera con freezer, un lavarropas, un juego de mesa con cuatro sillas, a un precio promedio relevado en la plataforma Mercado Libre, la suma a desembolsar se eleva en unos 113.000 pesos.

Los elementos más necesarios a la hora de mudarse son una cama, un juego de mesa y sillas, un sillón, una heladera y un lavarropas. Según un relevamiento de Mercado Libre, el precio promedio de las heladeras es de $40.000, mientras que el de Lavarropas y Lavasecarropas con capacidad para 6 kilos es de $35.000. Asimismo, el precio promedio de los juegos de mesas y sillas es de 13.000 pesos.

El precio promedio de las heladeras es de $40.000, mientras que el de Lavarropas y Lavasecarropas con capacidad para 6 kilos es de $35.000 (Télam)

También hay que tener en cuenta los gastos de servicios básicos de agua, luz, gas y hacerse cardo de la cuota de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y cable, el gasto se eleva en unos $5.000. En este sentido, cabe mencionar que el Gobierno extendió el congelamiento y postergó hasta marzo los aumentos en las tarifas de luz y gas.

Por lo que el monto final a desembolsar para una mudanza teniendo en cuenta todos estos gastos, la mayoría por única vez, alcanza a unos $253.000. Aunque en muchos casos el mobiliario se fue comprando previamente, o se llevó parte de los muebles que usaba.

En 2020, año de la pandemia, los precios de los alquileres registraron una suba del 62% en la Ciudad de Buenos Aires, 25 puntos porcentuales por encima de la inflación en torno al 35%. Así se desprende del último informe que hizo el sitio de clasificados Zonaprop.

Punto de giro

Según el relevamiento, el incremento más fuerte ocurrió luego de que en julio se pusiera en marcha la nueva ley de alquileres sancionada por el Congreso de la Nación.

De acuerdo al estudio, el salto real de precio -descontada la inflación- a partir de la sanción de la nueva ley (junio 2020 a octubre 2020) se ubicó en 17,7 puntos porcentuales. De esta manera, los alquileres se ajustaron a una velocidad del 83% anual en los últimos seis meses.

Asimismo, Zonaprop detalló que todos los barrios registraron suba de precios superior al 48% en 2020, con un rango que para 2 de cada 3 casos se elevó más de 60%; y en el área de Puerto Madero y Saavedra estuvo por encima del 78 por ciento.

Creemos que este aumento tiene que ver con una reacción del mercado ante las nuevas condiciones de los contratos que generaron cierta incertidumbre en los propietarios (Leandro Molina, Zonaprop)

“Puerto Madero es el más costoso, con un precio medio de alquiler de $64.584 por mes, seguido de Palermo $35.824 y Núñez $34.644. En la zona media de precios se encuentran: Recoleta $31.694, Retiro $30.667, Villa Crespo $29.799, Villa Devoto $28.614 y San Nicolás $27.736”, describió el informe privado.

Y añadió el trabajo que con respecto a los barrios con alquileres más económicos se posicionan: Vélez Sarsfield $26.141 por mes, Constitución $25.799 y La Boca 24.854 pesos.

“Creemos que este aumento tiene que ver con una reacción del mercado ante las nuevas condiciones de los contratos que generaron cierta incertidumbre en los propietarios, particularmente la extensión del plazo a tres años y la nueva fórmula de indexación anual conformada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables”, dijo a Infobae Leandro Molina, director comercial de Zonaprop en Argentina y Uruguay.

Congelamiento del valor de las locaciones

La Federación de Inquilinos Nacional solicitó al Gobierno una nueva extensión del decreto que congela alquileres y suspende desalojos, que está vigente hasta el 31 de enero próximo.

En una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y al ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, la entidad recordó que el problema comprende a alrededor de 9 millones de personas.

En ese sentido, el presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, manifestó que el pedido de que el decreto 320/20 se extienda hasta fines de marzo y puso como argumento de esto a las “las consecuencias económicas de la pandemia que provocaron la reducción drástica de nuestros ingresos, sin que los precios de la vivienda disminuyeran”.

La Federación de Inquilinos Nacional solicitó al Gobierno una nueva extensión del decreto que congela alquileres y suspende desalojos, que está vigente hasta el 31 de enero próximo

En otro orden, Muñoz dijo a Infobae que la nueva Ley de Alquileres no se está respetando y agregó que en la Ciudad de Buenos Aires el no cumplimiento es uno de los más altos del país.

“Hay más avisos en los portales con ofertas de alquileres temporarios que para vivienda permanente. La mayoría del mercado en la Ciudad publica avisos con plazos de alquiler de entre seis meses y un año cuando es completamente ilegal”, destacó.

En ese sentido, agregó: “Casi todas las ciudades del mundo tienen alguna política de control del precio de los alquileres por barrios, de impuestos a las viviendas vacías o inmobiliarias públicas donde se garantiza que la firma de los contratos se den como indica a ley”.

Con respecto a la oferta, manifestó que actualmente no hay circulación. “Al principio de la pandemia las mudanzas estaban prohibidas. Además está vigente el decreto que extiende automáticamente los contratos vencidos. Muchos contratos que vencieron se extendieron automáticamente por lo tanto no hay mudanzas”.

No hay rotación por el decreto y porque hay aumentos enormes. Las familias inquilinas están endeudadas, no tienen 150.000 pesos para ingresar a un nuevo departamento (Gervasio Muñoz)

Para Muñoz, es falso que no hay oferta como consecuencia de la nueva ley. Lo que no hay es mudanzas permanentes y por ende no hay tantos departamentos en la Ciudad para alquiler porque hay menos movilidad.

“No hay rotación por el decreto y porque hay aumentos enormes. Las familias inquilinas están endeudadas, no tienen $150.000 para ingresar a un nuevo departamento .”, concluyó.

