Cruce entre el Gobierno y una cámara empresaria por la cantidad de cierres de comercios durante la pandemia

El Ministerio de Desarrollo Productivo publicó un informe para desmentir que por la pandemia hayan cerrado 90.000 comercios en todo el país , tal como lo sostuvo una encuesta realizada por la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) en diciembre. Según las cifras oficiales, durante la pandemia hubo menos de cinco mil cierres de compañías dedicadas al comercio. La entidad prepara un descargo para defender su relevamiento.

En un reporte realizado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) titulado “Acerca de los 90.000 comercios que supuestamente cerraron”, la cartera productiva consideró que los informes mensuales que realiza CAME para medir el nivel de actividad de las pequeñas y medianas empresas tienen “un sesgo de negatividad, que hace que en ciclos recesivos las caídas reportadas tienden a ser mayores a las reales y, por el contrario, las recuperaciones más acotadas que las efectivas”, expuso.

El informe en cuestión, publicado en los últimos días de diciembre, afirma que desde que comenzó la crisis sanitaria cerraron en todo el país poco más de 90.000 comercios minoristas. “Los primeros números reflejan ese impacto: el 15,6% de los locales comerciales del país cerraron, sin registro de que se hayan mudado a zonas más económicas”, resumió CAME.

Por otra parte, la entidad empresaria aseguró que su relevamiento incluye 39 ciudades de todo el país y 82.629 comercios de 1500 calles. De ese total, 12.843 estaban cerrados y vacíos, lo que implica una pérdida de 28.300 empleos. “Proyectando los datos del relevamiento a todo el país, se puede estimar un total de 90.700 locales vacíos, con el cierre de 41.200 pymes, que involucra a 185.300 empleos”, concluyó CAME en base a esos datos.

Desarrollo Productivo cuestionó las conclusiones de la entidad, porque consideró que “no aclara si, previo a la pandemia, esos locales estaban abiertos o cerrados. Debe tenerse en cuenta que, en primer lugar, Argentina ya venía de dos años de recesión y donde por tanto el comercio se había resentido severamente”, comenzó CEP XXI en su crítica al informe privado.

“Vale tener en cuenta que siempre es normal que un determinado porcentaje de comercios esté vacío: en efecto, de acuerdo a la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, en 2013-2015 (previo a la recesión de 2018-19) la tasa de ocupación promedio en los principales ejes comerciales de Buenos Aires fue del 93,2%, lo que implicaba que un 6,8% de los locales comerciales relevados estaban vacíos”, continuó el informe oficial.

“En tercer lugar, CAME da por sentado que el cierre de locales comerciales equivale al fin de la actividad productiva de la firma, lo cual no necesariamente tiene por qué ser así, ya que muchos locales adoptaron estrategias de venta online o vía delivery que en muchos casos vino a reemplazar al comercio presencial. En definitiva, no existe ninguna evidencia robusta de que en Argentina hayan cerrado 90.000 comercios ‘por la cuarentena’ como indica CAME”, siguió.

Por otra parte, citó datos de AFIP para contraponer a la estimación del cierre de 90.000 comercios durante la pandemia. “Entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, Argentina pasó de tener 160.219 empresas empleadoras en el rubro comercio (de las cuales, el 99% son pymes) a 152.806, lo que equivale a una caída del 4,6% en términos relativos y de 7.413 empresas en términos absolutos”, explicó CEP XXI.

“Luego llegó la pandemia, que implicó una nueva retracción entre febrero y mayo, cuando tocó un piso de 146.168 comercios (6.638 menos que en diciembre). Desde entonces, hubo una recuperación de 1.294 comercios. Si se compara septiembre (último dato disponible) contra febrero, la baja neta es de 4.992 empresas del rubro comercio (el 3,2% del total)”, apuntaron.

Fuentes de CAME afirmaron que realizarán un informe de respuesta al CEP XXI para defender su relevamiento.

“Entre febrero y octubre se perdieron 20.890 empleos formales en el sector de comercio, nueve veces menos que lo estimado por la entidad, y tres veces menos que la pérdida producto de la crisis de 2018-2019, por medio de la cual 66.000 trabajadoras y trabajadores del sector comercial perdieron su empleo formal”, aseguró el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Fuentes de la entidad empresaria afirmaron ante Infobae que realizarán un informe de respuesta al CEP XXI para defender su relevamiento. “En lugar de mirar la realidad de que la calle está complicada, y ver qué solución encontrar, se dedican a denostar nuestro informe. Quieren matar al mensajero en lugar de ver la realidad”, se defendieron.

“Vamos explicar sin agravios cómo es el informe y cómo esta hecho, evidentemente no lo han leído bien. Nosotros no decimos que los 90.000 comercios dejaron de trabajar sino que cerraron al público y pueden estar trabajando online. Además comparan bajas de empleo y nosotros hablamos de 185.000 personas que incluyen los dueños de las pymes”, argumentaron.

