¿Conviene comprar un 0km en diciembre o esperar a enero?

Los especialistas dicen que el efecto en precio de reventa por comprar en enero se compensa con las mejoras en el precio de compra que se puede obtener en diciembre

Se acerca el fin de un año muy particular en el que la convulsión por la crisis sanitaria no dejó afuera al mercado automotor, que alternó momentos de caída histórica de sus ventas por las medidas de aislamiento social con meses de auge impulsado por la brecha cambiaria. En ese contexto, el dilema de cada fin de año respecto a si conviene comprar en diciembre o esperar un mes para contar con un modelo más moderno, que aumente el valor de reventa. Según jugadores y expertos de la plaza automotriz, no es un mito que a pesar de un mes de diferencia el número de año que acompaña al automotor tiene efectos sobre el precio de reventa. Pero también que en los últimos días de cada año, las automotrices suelen empujar con descuentos y beneficios liquidar stocks de ciertos modelos. Y que el contexto cambiario e inflacionario sugiere adelantar consumos. La pesca de oportunidades, entonces, es la recomendación más generalizada.

“Normalmente la gente compra en diciembre y lo patenta en enero”, explica Alberto Príncipe, presidente de la Cámara de Comercio Automotor (CCA) quien sostiene que en las condiciones actuales el principal problema para el comprador no es el momento, sino la disponibilidad de unidades.

“El problema es si hay stock, por supuesto, cosa que hoy en algunos productos falta. Cuando es así, se comprará cuando se pueda.. La demora está en cuatro cinco meses, al menos en los coches más demandados. En autos de alta gama la entrega es más inmediata”, agregó en referencia a las dificultades para la importación y el incentivo a la demanda que genera la brecha cambiaria que se hacen sentir en forma de escasez de algunos modelos.

Normalmente la gente compra en diciembre y lo patenta en enero (Príncipe)

Sin embargo, admite Príncipe, es cierto que el año de modelo hace una diferencia a la hora de la reventa.

“Lo que pasa es que cuando vos vas a vender indudablemente el modelo es una parte más del precio, pero la clave ahí es quien compra y qué costumbres tiene. Si se trata de alguien que cambia el auto cada dos años, tener un año de modelo más nuevo rinde muchísimo. Ahora, si el auto se conserva más tiempo antes de revender no cambia mucho”, comentó.

Este año, agregó Príncipe, las particularidades del mercado hacen que algunas de las ventajas de comprar en diciembre se hayan morigerado: “En épocas normales stocks de modelos que se van a cambiar en fábrica se mandan con la obligación de patentar en diciembre, pero eso este año no existe”.

Entre los modelos más vendidos, como el modelo de VW de la foto, puede haber grandes demoras por falta de stock y gran demanda

La caza de oportunidades, entonces, es la norma entre las recomendaciones. Según Dante Álvarez, ex presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y también ex dueño de concesionarias, la decisión de cada fin de año tiene a diciembre como mes más conveniente. Y las condiciones actuales del mercado inclinan aún más la balanza en favor del último mes del año.

“Es cierto, hay diferencia al momento de la venta en vender un modelo 2020 o un modelo 2021 a pesar de que los autos sean exactamente iguales y obviamente con el mismo kilometraje”, admite el experto.

“Pero generalmente casi todas las fábricas hacen promociones en forma de descuento o cosas sin cargo (seguros, accesorios, etcétera) para que los compradores lo hagan en diciembre. Entonces se trata de mejorar tu precio a la compra en diciembre o a la venta en enero. Personalmente, de darse esta circunstancia, yo lo prefiero a la compra”, señaló.

Entonces se trata de mejorar tu precio a la compra en diciembre o a la venta en enero. Personalmente, de darse esta circunstancia, yo lo prefiero a la compra (Álvarez)

Además, sostuvo, la incertidumbre alrededor del dólar y el ajuste de precios que vienen sufriendo las unidades de la mano de una inflación que se acelera, en general, orienta a adelantar compras.

Un mercado más pequeño

La venta de vehículos 0 Kilómetro creció en noviembre 33,9% respecto a igual mes de 2019, con 34.563 unidades patentadas, lo que permite al sector proyectar que 2020 cerrara con un total cercano a 345.000 autos comercializados. Así lo destacó la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) en su último informe mensual.

De esta manera, se espera una caída del 23% interanual este año considerando que en 2019 se patentaron 459.592 vehículos.

Los concesionarias -en un comunicado enviado a principios de este mes- manifestaron que en los próximos meses podría continuará “la tendencia de crecimiento iniciada en junio y que, con algunas medidas de estímulo, se podría pensar en un 2021 con mayor incremento”.

Noviembre mostró el mayor crecimiento interanual del año y de esta forma el total de vehículos 0 Kilómetro patentados ascendió a 321.569 unidades en el acumulado de los once primeros meses. Eso es 26,7% menos que en igual período de 2019, y se consolida el camino hacia las 350.000 unidades con que probablemente cierre el año, según la proyección de la cámara.

Seguir leyendo:

Turismo post pandemia: la capacidad de compra de los argentinos en el exterior se redujo 65% desde 2017

Dólar libre, en baja: las 6 razones detrás de la caída de casi $50 desde el pico de octubre

La participación argentina en el comercio mundial en 2020 será la más baja de la historia