Dólar hoy: la cotización libre sube a $162 y la brecha se sostiene en el 100 por ciento

El dólar blue sube más de 100% en 2020.

El dólar libre suma un peso este martes, a $162 para la venta, aún en un movimiento lateral que se perpetuó en la última semana. La brecha cambiaria con el oficial mayorista se sostiene en el 100,7 por ciento.

Después del feriado, el dólar mayorista asciende 35 centavos (+0,4%), a 80,70 pesos. En 2020, el tipo de cambio oficial sube un 34,7 por ciento.

Las paridades bursátiles del contado con liquidación y el dólar MEP también ganan un peso, a $151 y $148, respectivamente, impulsados por la mejora de las cotizaciones en pesos de acciones y bonos argentinos que se operan en simultáneo en Wall Street.

El economista Martín Tetaz recordó que “el tipo de cambio real está en 120 puntos, es decir 20 puntos por encima de la salida del ‘cepo’ (16 de diciembre de 2015) y en los mismos niveles de 2009 y 2010. Parece bastante razonable y la Argentina está bastante bien en cuanto a precios internacionales. Argentina medida en dólar paralelo está ‘regalada’. La pregunta del millón es cómo se va a corregir esa brecha ¿qué podría ocurrir? Una posibilidad es que se aceleren los precios. El termómetro de confianza no va a ser el dólar oficial si no el paralelo”.

“Tengo la sensación de que el Gobierno no va a devaluar o va a hacer lo posible para no devaluar. Seguirá usando liquidez que no le pertenece -reservas o emisión-, porque cree que la emisión monetaria no es inflacionaria y que las mega devaluaciones generan crisis políticas. Cree que es esa megadevaluación la que va a precios y genera inestabilidad política”, afirmó el especialista en finanzas Claudio Zuchovicki.

“A partir del verano puede haber faltantes y desabastecimiento porque no se creció. La economía va a tener más probabilidad de licuación del gasto que de baja del gasto. Y el Gobierno no va a devaluar, siempre lo hace el mercado”, apuntó Zuchovicki, en el marco de la EFI Week.

En este sentido, un informe de GMA Capital puntualizó que “la brecha cambiaria en niveles históricamente alarmantes, los mayores costos de cobertura en ROFEX y la escalada del ‘dólar convertibilidad’ son las principales banderas rojas de que algo podría ocurrir con el precio central que todos los argentinos miran”, el del tipo de cambio.

“Muy asociado al devenir del dólar, se espera un rebrote inflacionario. Estas señales sobre el nivel de precios son contundentes en las expectativas de mercado, la inflación implícita en bonos, la preferencia por instrumentos indexados y el diferencial creciente entre los distintos rubros del IPC, entre otros indicadores”, añadió GMA Capital.

Las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron la semana pasada unos USD 155 millones y finalizaron el viernes en 38.946 millones de dólares.

