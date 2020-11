Alberto Fernández: “Los que soñaron con tener un gobierno con empresarios exitosos al frente, ya vieron lo que hacen cuando gobiernan”

Alberto Fernández en el acto de Hurlingham donde se realizaron anuncios para pymes





En un acto en una fábrica de Tacsa en Hurlingham, y frente a un grupo de empresarios pymes de la zona, el Gobierno nacional lanzó el Plan de Reactivación e Inclusión Financiera para Pymes que cuenta con cuatro líneas de financiamiento por $57.500 millones destinados a inversión productiva .

Los encargados de presentarlo fueron el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, su par de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y el intendente local, Juan Zabaleta.

“Esta empresa significa lo que venimos diciendo de trabajar conjuntamente para el mercado interno y para el mercado externo. No es cierto que no se puede y esta pyme, industrial, del conurbano, es una muestra más de que esto es posible”, señaló Kulfas. “Hurlingham fue el de mayor crecimiento de la actividad comercial en septiembre. Una industria que se recupera que se ratifica en octubre, todos unidos, no sin dificultades, pero sin con este esfuerzo colectivo. Acá con 5 pymes industriales de Hurlingham”, agregó.

Luego se refirió a la presentación del plan en donde dijo que este tramo está destinado a financiar “exclusivamente a pymes y cooperativas. Serán 4 líneas, la primera de inclusión financiera para micro y pequeñas empresas con subsidio de tasas que llega a una tasa de 18% anual. Una segunda línea junto a la banca pública para proyectos estratégicos a tasa de interés del 24% anual, con un subsidio adicional de dos puntos si es exportadora y un punto más si es una pyme liderada por mujeres. Una tercera línea con todos los bancos con subsidio de tasa para proyectos de inversión, capital de trabajo y bienes de capital y la cuarta línea trabajando con todos los gobernadores en un plan federal de inversión como nos pidió el Presidente para que cada provincia pueda tener el acceso a ese financiamiento tan necesario para la reactivación”, explicó el funcionario nacional.

El cierre del acto estuvo a cargo del presidente Alberto Fernández mediante una videoconferencia ya que se encuentra aislado en la Quinta de Olivos.

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta

Fernández señaló que la puesta en marcha de estas líneas en un empresa que recuperó turnos de trabajo y capacidad exportadora “una muy buena oportunidad para hablar de lo que nos debe empezar a ocupar, que es ver la manera de vigorizar el desarrollo económico de la Argentina y en eso el Estado no puede estar ausente, debe estar presente”, en clara alusión a la línea de créditos.

El Presidente aprovechó que su voz se escuchaba entre el ruido de las máquinas y diferenció las inversiones productivas de las especulativas y el rol del Estado en esa decisión “porque ya vivimos lo que pasó cuando quedamos en manos de los mercados. Los que soñaron durante mucho tiempo con tener un gobierno de empresarios exitosos al frente, ya vieron lo que hacen cuando gobiernan al país. Le quitan recursos al estado y lo dejan en manos de capital privado y eso solo favorece que acumulen ganancias los grandes monopolios y oligopolios”.

A partir de esto señaló que el acto en la planta de Tacsa es “importante para dejar en claro lo que queremos hacer. Queremos que rápidamente el desarrollo económico se logre, tenemos que lograr que los argentinos sigan consumiendo, que ese crecimiento no se convierta en un acto especulativo para los que venden y en un aumento de precios que los argentinos no estamos en condiciones todavía de afrontar. Tenemos que promover que la producción crezca, que el Estado esté presente, que se contengan los precios”, agregó.

Siguiendo la línea que había planteado Kulfas, Fernández señaló que las empresas tienen que ser capaces de “producir en exceso para exportar''. La Argentina necesita exportar y traer divisas porque, además, nos dejaron un país lánguido en materias de divisas, y las necesitamos para fortalecer las reservas y, fundamentalmente, para importar insumos”

Recién al final de su discurso Fernández hizo una elíptica referencia al impuesto a la riqueza que obtuvo media sanción en Diputados y por el que desde la oposición señalaron que era un “impuesto ideológico”.

Mientras se despedía, Fernández dijo que esperaba “poder visitarlos, abrazarlos, darles las gracias por confiar en el país. Esos son los empresarios que la Argentina necesita. No tenemos dilemas sobre los roles, hace falta empresarios que inviertan, arriesguen y den trabajo y que los trabajadores cuiden su lugar de trabajo respondiendo con su esfuerzo. Si las empresas crecen, crece la economía y crecemos todos”.

Participaron del acto el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el intendente local, Juan Zabaleta; y el presidente de TACSA, Matías Matiazzo; además de un grupo de representantes de PyMEs que anunciaron inversiones por 250 millones de pesos, que generarán 300 puestos de trabajo. Asistieron también otros intendentes bonaerenses.

Los programas

Se trata de la línea de Inversión Productiva Inclusión Financiera, sin intervención bancaria; tiene las siguientes características: Son créditos directos sin intervención bancaria otorgados por el Ministerio de Desarrollo Productivo vía el FONDEP, para financiar proyectos que generen valor agregado en micro y pequeñas empresas y cooperativas que no suelen ser sujetos de crédito; los créditos financiarán hasta $15 millones por proyecto; el plazo de hasta 7 años; la tasa del 18%; podrán destinarse para la adquisición de bienes de capital nuevos, construcción e instalaciones (sin tope); garantías: Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) y otros Fondos de Garantía; el monto total de la línea es de $3.500 millones.

En cuanto a la Línea de Inversión Productiva: LIP PyMEs, es con banca pública y privada. Sus características son: créditos de inversión productiva para Pequeñas y Medianas Empresas destinados a financiar la adquisición de bienes de capital (con un tope del 30% de bienes importados) y construcción o ampliación de instalaciones (con un tope del 30%), con hasta 5 años de plazo; los préstamos cubrirán hasta $70 millones por PyME, con un plazo de 5 años y 6 meses de gracia; la tasa bonificada del 25% (el 30% establecido por el BCRA con un 5% subsidiado) al que se podrá sumar también: 2% para PyMEs exportadoras; + 1% en el caso de PyMEs que tengan más del 50% de la composición accionaria en manos de mujeres, o el 25% o más de la titularidad de la composición accionaria y a su vez alguna mujer ocupe un puesto jerárquico en la toma de decisiones. La tasa estará bonificada durante los primeros 24 meses.

La Línea de Inversión Productiva: LIP Proyectos Estratégicos: Con banca pública; las características son: créditos de inversión productiva para la producción nacional destinados a MiPyMEs y grandes empresas con un plazo de hasta 7 años, para proyectos estratégicos que involucren la ampliación de capacidad exportadora y generación de empleo; se financiarán hasta $250 millones por empresa; tasa del 22 %; período de gracia de hasta 12 meses. La Línea de Desarrollo Federal, será con la entidad bancaria que defina cada provincia; características: Línea de inversión productiva específica por provincia, para la adquisición de bienes de capital nacionales, construcción y ampliación de instalaciones (este último punto con un tope del 20%); se destinarán $400 millones por provincia; monto máximo por proyecto de hasta $20 millones; plazo de hasta 5 años; gracia de capital: hasta 6 meses; tasa bonificada por el FONDEP del 22% y garantía del FOGAR por el 50%; los créditos serán vehiculizados a través de la entidad bancaria que defina cada gobierno provincial; y cupo mínimo del 20% para empresas lideradas por mujeres.

