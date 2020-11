Presupuesto 2021: el Senado aprobó el proyecto, que volverá a Diputados

El ministro de Economía, Martín Guzmán, siguió la sesión del Senado (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Con 45 votos a favor, 23 abstenciones y 2 votos en contra, el Senado aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto 2021. Sin embargo, la iniciativa volverá a Diputados debido a un error administrativo.

Así, el próximo martes los integrantes de la Cámara Baja escucharán nuevamente la chicharra que los llamará al recinto o a conectarse de manera virtual y buena parte de ellos buscarán un tratamiento exprés del proyecto. Los diputados ya tuvieron su maratónica sesión, en la que tras casi 20 horas de debate el oficialismo terminó aprobando la iniciativa, pero ahora deberán volver a juntar los votos.

El problema surgió porque en el proyecto de ley que la Secretaría de Hacienda envió al Senado con todas las modificaciones que se introdujeron en diputados, se registraron saltos de páginas, algunas cifras en blanco y la ausencia de 18 planillas en donde había registros de diferentes obras públicas.

El problema es que para que no se vuelva a discutir el proyecto de ley y el Gobierno no sufra más que un retraso de una semana, tiene que haber un acuerdo entre todos los bloques respecto a que lo votado el pasado 29 de octubre ya no tiene modificaciones

Bajo la mirada del ministro de Economía, Martín Guzmán, que presenció la sesión desde uno de los balcones del hemiciclo a la espera de una aprobación del proyecto, escuchó como los senadores buscaron enmendar la situación con una fe de erratas ya que, aseguran, cuando se discutió en comisión el proyecto sí estaba completo, por lo que luego de una extensa discusión fue aprobado. No obstante, la vuelta del proyecto a Diputados generó dudas.

Fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara Baja confirmaron que el llamado será el martes y que “se votará la totalidad del Presupuesto, con las 18 planillas”, en una discusión en la que no se abriría a volver a tratar la totalidad del proyecto de ley.

Desde la oposición confirmaron a Infobae que hasta ayer a última hora la presidencia de la Cámara no había hablado con ninguno de los referentes de Juntos por el Cambio. “Sabemos que la intención es tratarlo el martes, pero todavía no llamaron ni a Mario Negri ni a Cristina Ritondo ni a Maximiliano Ferraro”.

Si bien Martín Guzmán esperaba que el Presupuesto se aprobara este jueves, el proyecto deberá volver al Senado (Maximiliano Luna)

El senador titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos), primer orador en el debate, explicó que las planillas anexas “son parte integrante del proyecto” que elaboró el Ministerio de Economía.

“Hay algunos errores técnicos en algunas partidas. Parece que se traspapeló una planilla en el pase del proyecto de Diputados a Senadores. Ahora va a tener que volver y deberá ser aprobado nuevamente”, explicó un senador de la oposición.

Luego de explicar que en Economía el Presupuesto “se hizo como corresponde y se cargó en la página web oficial del Ministerio, donde incluso se pueden consultar las planillas, las que a su vez fueron parte del análisis que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso"; Caserio aclaró que las planillas “no ingresaron en el texto de la ley” aprobado por la Cámara de Diputados y “por más que estén en un formato digital, deben ser incorporadas”, por lo que deberían ser tratados nuevamente por Diputados.

Hay algunos errores técnicos en algunas partidas porque se traspapeló una planilla en el pase del proyecto de Diputados a Senadores, explicó un senador de la oposición

“Nuestro bloque no va a hacer ninguna modificación, ni va a agregar ninguna obra de ningún tipo. No va a haber ningún cambio del Presupuesto que viene de Diputados”, señaló el legislador cordobés, en una explicación que apuntaba a que los legisladores de la Cámara Baja no tendrían más que votar el proyecto sin abrirlo a discusión.

En la oposición confiaron que “la sesión dura diez minutos si quieren refrendar el Presupuesto” pero las dudas persisten y será labor del presidente de la Cámara, Sergio Massa, aunar las voluntades de todos los bloques para lograr el cometido de obtener una aprobación express y que la semana que viene se promulgue la Ley de Presupuesto 2021.

