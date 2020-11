Coto realizó en EEUU una oferta millonaria para comprar la operación de Walmart en la Argentina

Los logos de las dos cadenas

La comunicación llegó directamente a Bentonville, en el estado de Arkansas, en Estados Unidos: Coto, la cadena de supermercados argentina propiedad del empresario Alfredo Coto, realizó una oferta millonaria para quedarse con la operación de Walmart Argentina , uno de sus competidores en el país.

En esa ciudad estadounidense la cadena, una de las empresas de retail más grandes del mundo que semanas atrás confirmó su intención de irse del país, tiene su headquarters.

Según pudo saber Infobae, Coto ofreció el doble que las demás empresas que están detrás de Walmart en el país, garantizó la continuidad de los 9.500 puestos de trabajo y de todos los locales y también aportes de capital. “Y también una capitalización de la cadena por USD 50 millones adicionales”, destacaron allegados al negocio. La cifra total aún no trascendió.

Fuentes del mercado detallan que, hasta hoy, los interesados en Walmart y parte de due dilligence local, son tres: Francisco De Narváez, quien fue dueño de Casa Tía y tiene supermercados en Uruguay (Ta-Ta), el fondo Inverlat y el fondo Carval, este último ya fuera de la contienda según algunas fuentes del sector.

Inverlat es dueño de las marcas Havanna, Reef, ICSA y Aspro, y ex licenciatario de KFC, Wendy’s y China Wok en Argentina y Chile. Los socios del fondo son Carlos Giovanelli, Guillermo Stanley y Damián Pozzoli, todos de amplia experiencia en el mundo financiero y bancario (ex Citi). Estuvieron en la puja inicial por Garbarino y ahora estarían cerca de Falabella, pero no por las tiendas sino por el negocio de materiales de la construcción de Sodimac, que el grupo chileno busca también vender en el país.

A ellos, y en lo que sería una osada estrategia por fuera de la negociación local, pero que habría sido recibida en EEUU, se suma ahora Coto. Así, a las actuales 120 sucursales de su cadena, el histórico empresario que es referente del negocio del supermercadismo en el país, sumaría los 92 locales que su competidor tiene en 21 provincias.

Coto, junto al presidente Fernández y el ministro Guzmán, el pasado lunes 26 en Casa Rosada

Alfredo Coto, el dueño de la cadena y también presidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), estuvo muy activo en los últimos días. Primero, el lunes 26 de octubre visitó al presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada y le confirmó una inversión de USD 20 millones para un proyecto exportador con su frigorífico de Rosario.

Del encuentro también participó el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quién el supermercadista volvió a ver este lunes cuando se reunió en el Palacio de Haienda con la cúpula de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, de la que Coto es vicepresidente. La entidad nuclea a los principales dueños de la Argentina y estuvieron en el despacho del ministro también Jaime Campos (titular de AEA), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Federico Braun (La Anónima), María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud), Alberto Grimoldi (Grimoldi) y Enrique Cristofani (Santander). En resumen, los empresarios pidieron cerrar el acuerdo con el FMI y construir consensos de la entidad.

Walmart se va

Como detalló este medio días atrás, desde hace varios meses, está en la búsqueda de un grupo o un competidor que se haga cargo de su negocio. Se trata de un proceso que había empezado en febrero, se suspendió en marzo por la pandemia y ahora se reactivó. Los motivos de una eventual salida de la empresa del mercado argentino son tanto locales como internacionales. La cadena ya vendió el negocio en Brasil, al fondo Advent, y parte de la operación en Inglaterra, entre otras. Por otro lado está el contexto de la Argentina, inflación con una fuerte caída del consumo en los últimos años.

A pesar de que hubo una recuperación por las compras de stockeo al comienzo de la cuarentena, unos meses después el sector volvió a tener números negativos. El escenario macroeconómico no ayudó para nada a revertir una decisión que la empresa analiza desde hace tiempo.

Walmart comenzó sus operaciones en el país en 1995 con la apertura de su primera tienda en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Actualmente, la compañía cuenta con 92 locales en 21 provincias, donde trabajan unos 10.000 empleados: es el noveno principal empleador privado del país. Opera diferentes formatos entre hipermercados y las cadenas Changomas, Mi Changomas, Punto Mayorista y su plataforma de comercio electrónico. También tiene un centro de distribución propio, en la localidad de Moreno, y tres centros productivos de panificados, carnes y feteados.

A nivel global, Walmart está cada vez más concentrado en su batalla con Amazon y busca desprenderse de operaciones complejas que, además, impactan poco en sus resultados. El negocio local apenas representa un 1,2% de la facturación total de esta cadena que fundó Sam Walton en 1965. Sus hijos Jim, Rob y Alice son los principales herederos, cada uno con una fortuna personal de unos USD 52.000 millones.

