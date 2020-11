Mercados: la Bolsa porteña sube por quinta sesión consecutiva, en una plaza atenta a las elecciones en EEUU

Operadores trabajan en el recinto de la Bolsa de Comercio porteña. (Reuters)

Mientras se define el ganador de las elecciones presidenciales en los EEUU, las bolsas de Nueva York operan con renovadas ganancias, con firme empuje de las firmas tecnológicas. El Nasdaq Composite avanzaba un 2,8 por ciento.

Facebook (+5,8%), Amazon (+3,6%) y Apple (+2,6%) destacaban entre las acciones ganadoras. En cuanto a los ADR de empresas argentinas, Mercado Libre encabezaba las alzas, con un 5 por ciento.

Los bonos soberanos en dólar hacían una pausa en el sendero de recuperación de las últimas ruedas, con una baja del 0,5% en promedio para las emisiones del canje con ley extranjera. El riesgo país de JP Morgan sube nueve unidades para la Argentina, a 1.444 puntos básicos a las 12 horas.

Los índices de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires operaban con mejoras este miércoles, con lo que acumulan cinco sesiones consecutivas en alza, ante un mejor clima local de negocios tras las recientes medidas anunciadas por el Gobierno en las que afirmó que no se financiará con fondos del Banco Central, en momentos en que los mercados externos se mantienen cautos a la espera de resultados de las elecciones de los Estados Unidos.

El indicador líder S&P Merval de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) gana un 1%, a 48.500 unidades, con lo que acumula una mejora del 12% desde el jueves de la semana pasada.

“Si bien la situación de fondo sigue siendo sensible, el Gobierno en los últimos días parece estar dando los pasos que el mercado esperaba, haciendo que este relaje la tensión sobre los activos locales”, dijo Joaquín Candia, analista de Rava Sociedad de Bolsa.

Candia añadió que “no hay que perder de vista que la volatilidad se mantendrá y puede aumentar dependiendo los movimientos de la Bolsa en Estados Unidos luego de las elecciones presidenciales”.

“Wall Street vuelve a inclinarse hacia las mejoras a la espera de los resultados y despejar así la incertidumbre, ante lo cual los activos locales vuelven a aprovechar para recuperar terreno mientras siguen atentos a algunas señales económicas más amigables”, explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El mundo veía con nerviosismo el recuento de votos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuando aún restan millones de sufragios por escrutar y la competencia es demasiado reñida, lo que aumentaba el riesgo de días o incluso semanas de inseguridad jurídica.

Las acciones tecnológicas impulsan las ganancias de las bolsas mundiales, mientras se espera la definición de la contienda electoral en los EEUU

“El mercado siempre se acomoda y Wall Street supo adaptarse a los cambios políticos en las últimas décadas. Como dato de color, el S&P500 a un año de las elecciones siempre rindió -en promedio- un 8% más. No obstante, hasta no finalizar los conteos -potencialmente entre jueves y viernes-, no esperamos ver tanta volatilidad”, describieron desde Portfolio Personal Inversiones.

Los analistas de Research for Traders advirtieron que “los operadores también se enfrentan a la posibilidad de un resultado electoral impugnado que obstaculizaría la capacidad de Washington para aprobar un estímulo fiscal adicional en medio de un aumento en los casos de Covid-19. En el Senado, hasta el momento, no está claro si los demócratas serían capaces de recuperar el control”.

