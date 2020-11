Pagos QR: 10 claves para que comerciantes y consumidores aprovechen las ventajas del nuevo sistema

El consumidor podrá elegir, en cada compra, entre todas las aplicaciones que tenga en su celular, sean de un banco o de una fintech

El nuevo sistema de pagos con QR “interoperable”, que unifica en un solo lector las aplicaciones para celulares de los bancos y de las billeteras electrónicas de las fintech, entrará en vigencia el próximo 7 de diciembre, según la normativa que dio a conocer el Banco Central días atrás. Se espera que el nuevo sistema, denominado Transferencias 3.0, genere una expansión de pagos digitales en comercios de todos los tamaños y que muchos pequeños negocios o cuentapropistas que cobran solo en efectivo puedan incorporarlos y salir del “solo efectivo” que le puede hacer perder clientes.

Los diez aspectos principales que comerciantes y consumidores deben conocer sobre los nuevos pagos QR son:

1. Se unifican los pagos con cuentas de bancos o de fintech. El plan Transferencias 3.0 compatibiliza los pagos desde todas las cuentas, las bancarias (con CBU) y las de billeteras virtuales (con CVU). El sistema es interoperable, esto significa que será obligatorio que todos los lectores con código QR permitan hacer pagos con transferencias desde cualquier tipo cuenta.

2. El consumidor no necesitará bajarse ninguna aplicación. Podrá elegir, en cada compra, entre todas las aplicaciones que tenga en su celular, sean de un banco o de una fintech. Con tener una sola cargada, será suficiente. Y en ningún caso tendrá que pagar una comisión.

3. Para el comercio, cobrar con pagos QR puede resultar más económico que otras opciones. La comisión que pagará el comerciante será del 0,8%, claramente por debajo de lo que le cuesta al comercio si la operación se hace con tarjetas de débito o de crédito. Además, tendrá una ventaja sustancial en relación a esos sistemas: la acreditación de los fondos será inmediata, las 24 horas de los 7 días de la semana, para todas las transferencias, sin importar de qué banco o billetera virtual provienen.

4. Las operaciones no pueden ser revertidas. En las transacciones con tarjetas los bancos pueden retirarle los fondos que ya acreditaron en la cuenta del comercio si recibe alguna denuncia o si la administradora investiga algún fraude. En el nuevo sistema de pagos QR, los giros son irrevocables, una vez realizadas no hay posibilidad de que se deshagan.

5. Está basado en las transferencias, no en las tarjetas. El sistema Transferencias 3.0 funciona con el “dinero en cuenta”, aquellos fondos depositados en cuentas bancarias o billeteras electrónicas. No modifica en ningún sentido las operaciones con tarjetas de débito y crédito, que seguirán funcionando como hasta ahora. Asimismo, es claro que la expansión de los pagos con código QR vía transferencia implica una clara competencia para las tarjetas. El sistema QR, a su vez, permitirá seguir pagando con las tarjetas cargadas en una billetera o en una app perteneciente a un banco.

6. Tiene ventajas especiales para los pequeños comerciantes y cuentapropistas. El código QR podrá ser utilizado también por aquellos que reciben pocos pagos al día, como un psicólogo o un electricista, que tendrán la chance de no tener el efectivo como única opción para cobrar sus servicios. Los comercios considerados como mipymes, además, tendrán el beneficio de no pagar comisiones durante los tres primeros meses de uso del servicio, por los primeros $50.000 que facturen cada mes. Una vez superado ese monto, comenzarán a pagar la comisión de 0,8 por ciento.

7. Reduce el uso de efectivo y sus gastos. Para cualquier comerciante o cuentapropista, manejar menos dinero papel implica mayor seguridad. Pero para muchos negocios, le permitirá reducir gastos, no solo en seguridad sino también en costos administrativos y operativos.

8. Habrá una mayor competencia que generará más ofertas para comerciantes y usuarios. Para los comercios, el servicio para recibir pagos electrónicos ya tiene varias opciones (Prisma, First Data, Mercado Pago), otras recién lanzadas (Getnet, de Santander, y Worldpay) y se espera que lleguen más. Para los usuarios, ya existen muchas billeteras electrónicas en el mercado con o sin pagos QR (Mercado Pago, Naranja X, Nubi, Uala, Ank, Rapipago, Moni, Yacaré, Valepei, TodoPago y otras), hay muchos bancos que ofrecen apps y se aguarda, antes de fin de año, el lanzamiento de Modo, una billetera común creada por un grupo de casi 30 bancos que apunta a competir con Mercado Pago. En el BCRA auguran que la competencia traiga nuevos jugadores al sector y mejores ofertas para el consumidor, de manera de alimentar el ecosistema de pagos virtuales.

9. El nuevo sistema llega en pleno crecimiento de los pagos digitales. Las formas electrónicas de pago alternativas al efectivo atraviesan un auge que se intensificó con la pandemia. Según el informe UDE Link de septiembre, que mide el uso de medios electrónicos de pago, en ese mes fueron realizadas 532 millones de transacciones por un total de $625.015 millones, lo que implicó un aumento de 54,8% nominal, claramente por encima de la inflación. “Todos los segmentos del mercado, con sus múltiples opciones, desde el primario uso de la tarjeta débito, pasando por home banking, mobile home banking, link celular, el cajero automático, hasta las transferencias inmediatas entre cuentas propias y a terceros, mantuvieron altos niveles de usuarios y transacciones", apuntó el informe.

10. En una segunda etapa del plan, se espera que esta clase de pagos no tenga retenciones impositivas. Mirando al largo plazo, un punto clave para el éxito del sistema es que no sea recargado con impuestos. El Banco Central anticipó que una vez puesto el sistema en marcha, el 7 de diciembre, trabajará con la AFIP y con otros organismos tributarios provinciales para que no se efectúen las retenciones tributarias que se practican a las transferencias de cuentas de micro y pequeñas empresas.

