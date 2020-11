Guillermo Laura: “Necesitamos crear una moneda soberana de estabilidad ontológica y perpetua, como en Chile”

"Argentina carece de instituciones básicas que son indispensables para un Plan Económico. No tiene moneda de curso legal, carece de un sistema bancario profundo y su mercado de capitales es insignificante"

La Argentina arrastra un largo proceso de estancamiento real de la economía que no sólo se manifiesta en la incapacidad de generar empleos netos, sino incluso en la caída en proporción al total de la población, aumento de la informalidad laboral y de la pobreza, y desaliento a la inversión privada de largo plazo.

Para superar ese cuadro que tiene múltiples orígenes y causas cada día se suman voces de analistas y economistas que alertan al Gobierno sobre la necesidad de un plan económico integral con consenso social, pero pocos avanzan con una propuesta concreta y a su vez innovadora, al menos para la Argentina, como Guillermo Laura, fundador y presidente de la Fundación Metas Siglo XXI, abogado y economista, Máster en Economía y Administración, ex secretario de Obras Públicas y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires(1976-1981), autor de las autopistas municipales: 25 de Mayo, Perito Moreno, Frondizi, Illia y Cámpora y de la Autopista del Buen Ayre; del Cinturón Ecológico que suprimió la incineración de residuos y restituyó el cielo azul de Buenos Aires con la eliminación de residuos y autor de varios libros, el último: “El Día Después…Cómo emerger de la depresión más profunda de nuestra historia”.

En una entrevista con Infobae Guillermo Laura contó los puntos salientes de su propuesta, la cual toma como punto de partida el impulso de las obras de vivienda e infraestructura, con la acción conjunta del sector público y privado, porque tiene una mínima dependencia del componente importado, dada la situación actual de estrés de las cuentas externas del Estado.

- ¿Qué piensa sobre la convicción que manifiesta el Gobierno de que no es necesario un Plan Económico?

- Argentina carece de instituciones básicas que son indispensables para un Plan Económico. No tiene moneda de curso legal, carece de un sistema bancario profundo y su mercado de capitales es insignificante. Además, carece de acceso al crédito externo. El Gobierno tiene la insoslayable responsabilidad de crear instituciones que constituyan una plataforma de lanzamiento para hacer posible la reactivación de la economía y el pleno empleo.

- Cree que la dirigencia política argentina está preocupada como usted sobre la importancia de contar con “una política clara para tener una moneda nacional soberana para planificar y construir una bancarización profunda que supere el 100% del PBI, como en Chile”.

- Necesitamos crear una moneda soberana de estabilidad ontológica y perpetua -el $UVA- como la UF de Chile y estructurar, con apoyo de un estricto enforcement legal, la bancarización universal obligatoria de todas las operaciones dinerarias relevantes de nuestra economía, que garantice el funcionamiento del multiplicador de los depósitos bancarios para que el crédito bancario doméstico multiplique por diez la base monetaria.

Se necesita crear, con apoyo de un estricto enforcement legal, la bancarización universal obligatoria de todas las operaciones dinerarias relevantes de la economía

- Dicho eso, usted se muestra convencido sobre las bondades del sistema monetario chileno, que cuenta desde hace 53 años con la estabilidad del poder adquisitivo de la Unidad de Fomento ¿Cuáles cree que son sus fortalezas?

- Argentina debe crear una moneda ontológicamente estable a perpetuidad. Para ello hay que seguir el modelo chileno que, en 1967 durante el gobierno de Eduardo Frei, muchos años antes que Pinochet, creó la moneda más estable del mundo: la Unidad de Fomento, UF. En los 53 años transcurridos desde entonces el dólar tuvo una inflación del 783% mientras la UF gozó de estabilidad real plena porque al estar indexada, no puede ser distinta al índice de precios. Se rige por la lógica: toda cosa es igual a sí misma. Y si la moneda es el índice de precios, no puede ser distinta a ese mismo índice. Está condenada a la estabilidad perpetua. Debemos transformar esta herramienta en nuestra moneda soberana de curso legal y forzoso.

"Hay que seguir el modelo chileno que, en 1967 durante el gobierno de Eduardo Frei, muchos años antes que Pinochet, creó la moneda más estable del mundo: la Unidad de Fomento, UF"

- En su nuevo libro “El día después… Cómo emerger de la recesión más profunda de nuestra historia” usted se muestra convencido sobre que el problema de la falta de moneda tiene solución, está estudiado. Antes de avanzar con la propuesta ¿Cuáles cree que debieran ser los prerrequisitos institucionales, dado que hoy hay congelamiento de tarifas, precios administrados y salarios y jubilaciones muy devaluados?

- La creación del $UVA permitirá un formidable crecimiento del sistema bancario y del crédito. Hoy el sistema bancario es insignificante con una bancarización del 14% del PBI -la más baja de América Latina detrás de Haití, Bolivia o Paraguay. Necesitamos una bancarización profunda que supere el 100% del PBI como Chile que ha alcanzado el 112% de su PBI. Ocho veces más que nuestro país. Ello se logra con una ley que obligue a que todas las operaciones relevantes de la economía se realicen en forma bancarizada, bajo pena de nulidad del pago.

- ¿Qué importancia reviste en este contexto el fenómeno del multiplicador de los depósitos bancarios?

- Es una cuestión vital. Si la gente se acostumbra a mantener el dinero depositado en los bancos y a pagar mediante tarjeta de débito se logra el funcionamiento del multiplicador bancario que es el instrumento revolucionario que permite el crecimiento sideral del crédito bancario en los países desarrollados como Estados Unidos y la Comunidad Europea. Con una reserva (encaje) del Banco Central del 10% de los depósitos, el sistema bancario puede prestar diez veces la base monetaria. La Comunidad Europea aplica una reserva del 1% con lo cual cada país puede prestar hasta 100 veces la base monetaria. En la Argentina los préstamos sólo alcanzan a 1,3 veces.

Necesitamos hacer una cuarentena de los billetes de banco que dure para siempre, porque los pesos, circulando siempre dentro del sistema bancario, sin filtraciones de efectivo, se multiplican como conejos en una jaula. Y esto es esencial para que crezca la liquidez y la economía se desarrolle.

- ¿Cómo se podría inducir a ese cambio cultural para que su propuesta sea aceptada y cumpla sus objetivos?

- Lo primero que hay que hacer es elaborar un Plan con una Ley Consolidada que resuelva todas las cuestiones institucionales que son indispensables. La Ley Consolidada ya está redactada por un grupo de especialistas de nuestra Fundación Metas y obra completa en las páginas 69 a 98 de mi último libro: “El Día Después…Cómo emerger de la depresión más profunda de nuestra historia”.

"Lo primero que hay que hacer es elaborar un Plan con una Ley Consolidada que resuelva todas las cuestiones institucionales que son indispensables"

- ¿Es un régimen compatible con el control de capitales, el desarrollo del comercio exterior y la atracción de la inversión extranjera directa?

- No va a haber inversión extranjera directa en un país que carece de moneda, de bancos y que padece de la inflación más prolongada y profunda de la historia de la humanidad. En los 73 años transcurridos desde el adopción de la inflación como Política de Estado, los precios subieron 816 millones de millones de veces.

No va a haber inversión extranjera directa en un país que carece de moneda

- ¿Y a la dirigencia empresaria, la ve convencida de apoyar este proceso, o debiera estar acompañada por un régimen de incentivos fiscales que promueva la inversión y la incorporación de mano de obra?

- La moneda estable y el crédito bancario deben estar al servicio de la producción de riqueza y el pleno empleo. Para ello es necesario direccionar el crédito bancario a la satisfacción de las grandes carencias sociales que hoy inhiben el desarrollo. Hay que definir pocas metas esenciales que puedan ejecutarse con nuestros propios recursos minimizando las importaciones para no presionar la balanza comercial ante la carencia de crédito externo.

- ¿Qué rol debería tener el plan de viviendas, dado el crónico déficit habitacional? ¿Y cómo se financiaría, dada la ausencia de un mercado de capitales desarrollado?

- Justamente, el crédito bancario abundante nominado en moneda constante, largo plazo y baja tasa de interés será direccionado por el Banco Central para realizar a tambor batiente bienes públicos que hoy constituyen graves carencias de la sociedad como la vivienda digna, el saneamiento y el transporte. No será necesario endeudamiento en dólares porque los bienes a construir se fabrican con insumos locales -arena, piedra, tierra y cemento, que no es otra cosa que piedra molida y calentada a 1300 grados-. Todos los insumos necesarios se encuentran en oferta excedente en nuestro país. No requieren importaciones ni implican gastos en divisas. No faltan, sino que sobran.

"Todos los insumos necesarios se encuentran en oferta excedente en nuestro país. No requieren importaciones ni implican gastos en divisas. No faltan, sino que sobran"

- ¿Las obras de infraestructura deben estar en cabeza del sector público, o combinado con el sector privado?

- El rol del Gobierno es fijar la política. La ejecución de dicha política es función del mercado que contando con moneda estable y crédito abundante podrá llevar a cabo las obras bajo la supervisión de la autoridad de aplicación.

El rol del Gobierno es fijar la política. La ejecución de dicha política es función del mercado

- ¿Y sobre la presión fiscal qué piensa?

- La bancarización deja una huella indeleble de toda operación bancarizada que es decisiva para la labor de la AFIP. Existe una fuerte correlación entre bancarización y recaudación impositiva. Los países con elevada bancarización tienen poca evasión . Argentina es un país en el que predomina el uso de efectivo que alcanza al 86% de las transacciones, si se incluyen las operaciones en dólares billete. En Suecia las transacciones en efectivo son el 1%. Según estimaciones de la propia AFIP, en nuestro país la evasión fiscal alcanza al 35% de los impuestos devengados.

Para tener éxito en la batalla contra la evasión se necesitan dos cosas: una bancarización profunda para contar con una fuente de información confiable basada en la realidad de la economía. La segunda, utilizar esta valiosa información aplicando en profundidad la Ley 21.526 de Entidades Financieras que otorga a la AFIP amplias facultades para acceder a las cuentas bancarias de todos los habitantes. El secreto bancario cede ante el interés general del financiamiento del Estado. Según el artículo 39 de la ley 21.526 la única exigencia legal que debe cumplir la AFIP para efectuar “requerimientos de información” ante cualquier entidad bancaria es “haberlo requerido formal y previamente”. O sea: sólo necesita pedirlo. ¿Por qué no lo hace en forma habitual y sistemática? Porque con una bancarización de apenas el 14% del PBI es poca la información que se puede obtener. El éxito del sistema de control de la AFIP depende de dos cosas: bancarización profunda y utilización eficiente y sistemática de las facultades de control.

La primera obligación del Estado con relación a los impuestos, es cobrarlos, sin tolerar evasiones. La evasión es la forma más grotesca de injusticia porque perjudica a los que cumplen con la ley y premia a quienes la violan. El evasor tiene ventajas en la competencia del mercado porque especula con una disminución de la carga tributaria. La política correcta, en mi opinión, es reducir la evasión y, simultáneamente, bajar las alícuotas para promover la inversión y el consumo tal como se propone en nuestro libro.

"La política correcta, en mi opinión, es reducir la evasión y, simultáneamente, bajar las alícuotas para promover la inversión y el consumo tal como se propone en nuestro libro"

- ¿Estimó la proyección que podría generar una transformación de esa naturaleza?

- Durante el Plan Cuatrienal de Desarrollo que propongo las inversiones en las grandes carencias alcanzarán al equivalente a USD 100.000 millones por año. Recalco: no son dólares sino $UVA equivalentes, que son lo mismo, si se transforman en mano de obra e insumos locales.

- ¿Una reflexión final?

- Argentina puede transformar la crisis en oportunidad. Debe canalizar el trabajo productivo de 4 millones de desocupados a resolver las grandes carencias que configuran una rémora social inaceptable: vivienda, saneamiento, caminos rurales pavimentados, autopistas, etc. Todas tareas de ingeniería básica en las cuales cualquier operario puede contribuir: cavar zanjas, levantar paredes, clavar techos, amontonar tierra para los terraplenes o vaciar el hormigón. Y si no sabe, se entrena en unas pocas semanas. El trabajo fecundo de nuestros trabajadores se convertirá en cuatro años en:

* Dos millones de viviendas dignas;

* 80.000 km. de tuberías enterradas para llevar a todos los confines del territorio, agua, cloaca, desagües pluviales y gas natural. Equivale a dar la vuelta al mundo en el Ecuador un par de veces.

* Y ya que estamos en una onda constructiva, podemos tomar posesión del territorio construyendo 100.000 km de caminos pavimentados y 13.500 km. de autopistas que unan todas las provincias.

* Además, se debe dar prioridad a la energía. Somos propietarios de Vaca Muerta que es el segundo yacimiento de shale gas más grande del mundo. Tiene 27.000 millones de barriles de gas y petróleo que valen 1,3 billones de dólares. Para extraerlo se necesita invertir apenas el 3% del valor total del yacimiento en infraestructura, que se financia en pesos y que se convertirán en 1,35 billones de dólares cuando se exporte la producción. Serán reservas en divisas suficientes para cancelar in totum la deuda externa, acceder al investment grade y alcanzar un nivel de reservas per cápita superior a China.

Y como todas estas cosas se construyen con insumos locales, no hace falta dólares para financiarlos. Solamente se necesitan pesos, muchos pesos, de poder adquisitivo constante para permitir el financiamiento a 30 años a una tasa de interés de no más del 6% anual.

Fotos: Adrián Escandar

Seguí leyendo:

Dólar hoy: la cotización libre cayó a $169 y acumuló cinco bajas consecutivas

Para controlar mejor la demanda de dólares, el Banco Central creó un “Veraz para importadores”

Más esfuerzos fiscales de Martín Guzmán: se desaceleró fuerte el gasto en asistencia económica por la pandemia