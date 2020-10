Jornada financiera: bajó el dólar libre pero el BCRA perdió otros USD 120 millones de reservas

El dólar libre escala 140% en el transcurso de 2020. (Reuters)

Antes de conocerse el resultado de una licitación de bonos del Tesoro considerada clave para apuntalar las débiles expectativas que lastran a los mercados, las cotizaciones alternativas del dólar se negociaron con importantes bajas.

Mientras que en el reducido mercado informal llamó la atención la irrupción de importantes lotes de divisas para la oferta, que interrumpieron cualquier reacción alcista que pudiera tomar el dólar blue, en el mercado formal el BCRA se vio obligado a vender dólares ante la ausencia de oferta privada.

El dólar libre restó nueve pesos (-4,7%), a $181 para la venta. La divisa informal llegó a a caer diez pesos en los primeros negocios, el retroceso nominal más amplio desde el pasado 18 de mayo, cuando también cedió diez pesos.

“Aparecen paquetes de USD 200.000 dólares a dos pesos debajo de la cotización del momento. Lo que no está claro es si se trata de manos amigas o no, pero las posturas vendedoras aparecieron dos o tras veces a lo largo de la jornada y bajaron el blue”, explicó off the record un consultor financiero a Infobae.

La referencia de “manos amigas” se relaciona a empresas que acceden a dólar formal o tienen amplio stock de divisas, para revenderlo en el paralelo -incluso no se descarta un aval oficial a esta operatoria-, y así presionar a la baja de las cotizaciones.

“Es probable que haya ventas aisladas y ‘manos amigas’, ya lo hemos visto tantas veces, y más en un día como el de hoy, en el que está todo el mundo esperando lo que pase con la licitación. Además el BCRA salió a vender muchos dólares en el oficial. De alguna manera se intentan reflejar resultados positivos en los distintos mercados, y el blue es un de ellos”, comentó otro analista financiero que ejerció altos cargos en entidades de la City porteña.

La brecha cambiaria se redujo al 131%, después de haber llegado al 150% el pasado viernes, con un dólar mayorista que registró alza marginal de cuatro centavos, a 78,30 pesos.

El monto operado en el segmento de contado (spot) sumó unos 255 millones de dólares. Fuentes privadas estimaron en unos USD 80 millones el saldo neto negativo del BCRA por sus intervenciones.

“La demanda de la divisa norteamericana, a pesar de las diversas y en algunos casos fuertes restricciones establecidas desde el BCRA y Economía, siguen generándole un dolor de cabeza al ente rector, quien debe intervenir, aún cuando los dólares lejos estén de sobrarle”, refirió el analista de mercados Carlos Risso.

Las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron este martes unos USD 120 millones, a 40.140 millones de dólares.

“El BCRA continúa regulando el ritmo a pesar de los saldos negativos que arrojan sus intervenciones en una reducida plaza. En medio de versiones de intervenciones, los dólares financieros continúan aflojando aún cuando los operadores siguen buscando cobertura en el actual clima de incertidumbre política y económica”, explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

En tanto, las paridades bursátiles de contado con liquidación y MEP se transaron al cierre a $163 y $153, con caídas de dos y cuatro pesos, respectivamente, atribuidas a las ventas de activos financieros de organismos públicos en el mercado local para forzar la baja de los tipos de cambio implícitos.

Fuertes caídas para acciones y bonos

Las acciones y los bonos argentinos que se negocian en dólares en el exterior atravesaron una dura jornada bajista este martes, en una sesión en la que no se contó con el impulso de las referencias de Wall Street, que registraron cifras mixtas: mientras que el Dow Jones de Industriales restó 0,8%, el tecnológico Nasdaq ganó 0,6 por ciento.

Los ADR de compañías argentinas que se negocian en las bolsas de Wall Street plasmaron en toda su magnitud el castigo ejercido sobre los papeles emergentes. YPF (a USD 3,32) y Corporación América se hundieron un 8%, Grupo Galicia cedió 5,4% y Edenor restó 2 por ciento. Mercado Libre ganó un marginal 0,1 por ciento.

En cuanto a los títulos públicos, los bonos del canje de deuda con ley extranjera cedieron 0,8% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanzaba 13 unidades para la Argentina, a 1.459 puntos básicos a las 17 horas. Los flamantes títulos del canje de agosto muestran retornos del 16% en dólares.

Joaquín Bagües, jefe de Estrategia de Portfolio Personal Inversiones, afirmó que corren “momentos complicados, por lo que nuestra recomendación apunta a actuar de forma conservadora, tanto por el contexto propio, como por el externo”. Añadió que “el dólar, en términos comerciales -por decirlo de alguna manera-, está muy alto y expresando otros elementos de la economía”.

El índice S&P Merval de Buenos Aires perdió 5,8% y quedó en 46.707 unidades, luego de ceder un 5,6% el lunes y tras arrastrar una ganancia del 27,3% en las anteriores 16 ruedas por coberturas de posiciones.

