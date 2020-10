Récord de negocios en el mercado del dólar contado con liquidación por la intensa demanda de empresas extranjeras

El Banco Central tuvo que vender reservas y los dólares alternativos aumentaron casi 5%, mientras el dólar “blue” subió $ 1 a 167 pero quedó a $ 168 para hoy, con tendencia compradora.

El Presidente Alberto Fernández, en su discurso ante empresarios de IDEA no ayudó a calmar los ánimos. Si hay algo que no se debe mencionar en la casa del ahorcado es la palabra soga. Y Fernández lo hizo. Ante un mercado sensible dijo que no se va a devaluar ni a tocar los depósitos en dólares.

El resultado fue que hubo una intensa demanda de dólares contado con liquidación. Se alcanzó el récord de negocios, después del acuerdo con los acreedores, de USD 70 millones. “Las casas matrices de las empresas extranjeras les están pidiendo a sus filiales que giren todo lo posible y por eso se abalanzan sobre el contado con liqui”, dijo un operador. El dólar fuga, como también se lo conoce, aumentó $ 7,50 (+4,8%) a $ 163,77 y esta a un paso del “blue”. El dólar Bolsa o MEP, subió $ 5,33 (+3,7%) a $ 150,28.

Por supuesto, esta tensión se trasladó a la plaza mayorista donde aumentó la demanda de dólares de los importadores y el sector agropecuario estuvo ausente dando la muestra final de que los anuncios para mejorar las exportaciones no tuvieron éxito. De esta manera, se operaron apenas USD 175 millones donde los exportadores estuvieron ausentes y los importadores muy presentes. Por eso, el Banco Central tuvo que echar mano a USD 40 millones para complacerlos. El dólar mayorista se mantuvo en $ 77,48.

Si hay algo que no se debe mencionar en la casa del ahorcado es la palabra soga. Y el Presidente lo hizo. Ante un mercado sensible dijo que no se va a devaluar ni a tocar los depósitos en dólares.

La baja del dólar en el mundo y la suba del oro, que volvió a superar USD 1.900 por onza, ayudó a que las reservas no sintieran el impacto y mostraran un leve crecimiento de USD 10 millones a 40.848 millones.

En los bancos los compradores de dólar ahorro pasaron inadvertidos y dejaron sin alimentación a la plaza marginal que se encuentra con vendedores que se deshacen de sus divisas a cuentagotas. “Antes te liquidaban lo que necesitaban para todo el mes. Ahora vienen y te venden de a 200 dólares para los gastos cotidianos. Se deshacen de lo que vendían en un día, en un mes. Van graduando la venta porque saben que va a aumentar”, señaló el operador.

Los depósitos en dólares, que están computados por el Banco Central hasta el jueves pasado, cayeron en un día USD 50 millones y acumulan una baja de USD 530 millones en el mes. El mercado estima que las palabras presidenciales no ayudarán a mermar ese goteo y eso se observará en las mediciones de los depósitos de la semana próxima.

Los que también pagaron el costo de estas palabras, fueron los bonos dollar linked, que están atados a la evolución del dólar oficial y temen el desdoblamiento cambiario. Por eso las bajas superaron 1%, aunque una minoría apuesta a la devaluación, hay temor por el desdoblamiento cambiario, una situación que los pondría en una mala posición porque sus bonos indexarán por el tipo de cambio más bajo que será el comercial.

Los títulos de la deuda, siguieron en fuerte baja. El AL41D el bono más largo perdió 2,68% y elevó el riesgo país 2,5% con lo que quebró el techo de 1.400 unidades un número que hace ver que la salida del default no cambió el escenario y los títulos están volviendo al pasado con tasas de retorno que alcanzan a 16%. No hay quien quiera retener estos bonos a pesar de que tienen un horizonte favorable de pagos. Hay escepticismo sobre el ingreso de dólares al país y de que esta situación de salida de capitales se revierta.

La Bolsa subió, pero está sostenida por las operaciones de contado con liquidación en las que, además de bonos de la deuda, se utilizan acciones para triangular pesos y dólares. Por eso el S&P Merval subió 2,83% aunque con un regular monto de negocios de $ 1.000 millones. Pampa Energía (+5,70%) fue lo mejor de la rueda, seguido por Transportadora Gas del Sur (+5,15%), Edenor (+4,84%) y Central Puerto (+4,74%).

Los ADR’s argentinos -certificados de tenencia de acciones que cotizan en Wall Street- tuvieron una rueda mixta. Lo más destacado pasó por Corporación América (+4,10%), Ternium (+3,68%) y Pampa Energía (+2,22%).

Para hoy, el panorama no es el mejor. La inflación de setiembre de 2,28%, la más elevada del año, preanuncia que la de octubre será mayor y estará por encima de 3%. Las tasas positivas en este nivel complican la actividad económica y no ayudan a distraer la atención de ahorristas e inversores del dólar porque no les interesa el nivel de rendimiento de los pesos, sino cubrirse de la incertidumbre que genera la economía.

Seguí leyendo:

El Gobierno se reunió con el Consejo Agroindustrial y avanzó en una agenda para aumentar las exportaciones del campo