El uso de la capacidad instalada en la industria fue del 58,4%, el valor más alto desde el inicio de la pandemia

La utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó en agosto en el 58,4% y alcanzó el valor más alto desde el inicio de la pandemia . No obstante, registró una baja de 2,1 puntos porcentuales respecto al 60,5% de igual mes del año pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El cotejo intermensual, por su parte, marcó una mejora de 1,6 puntos porcentuales frente a julio pasado, cuando el uso de la capacidad instalada se había ubicado en 56,8%, en medio de las restricciones implementadas para combatir la pandemia de coronavirus.

La baja interanual tuvo su correlato con el nivel de actividad de la industria, que en agosto registró una caída de 7,1% en relación con igual mes del año pasado.

A lo que se sumó que en la comparación mensual el desempeño fabril también bajó 0,9% en comparación con julio.

El uso de la capacidad instalada registró en agosto el cuarto mes consecutivo en suba luego del fuerte descenso anotado en abril, cuando se ubicó en 42%

Los rubros que presentaron en agosto niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al general fueron sustancias y productos químicos (71,1%), productos minerales no metálicos (70,4%), refinación del petróleo (69,1%), papel y cartón (65,0%), industrias metálicas básicas (62,9%), productos del tabaco (61,5%) y productos alimenticios y bebidas (60,6%) .

En tanto, los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general del 58,4% resultaron "edición e impresión (50,3%), productos de caucho y plástico (48,6%), metalmecánica excepto automotores (46,9%), productos textiles (42,3%) e industria automotriz (35,4%).

El uso de la capacidad instalada registró en agosto el cuarto mes consecutivo en suba, luego del fuerte descenso anotado en abril –en el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio–, cuando se ubicó en 42 por ciento.

El nivel de utilización de la capacidad fabril ya había caído en marzo –las medidas de aislamiento se implementaron formalmente a partir 20 de marzo– en 51,6%, contra el 59,4% de febrero, cuando las industrias todavía funcionaban a pleno, sin restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus.

Cabe recordar que en mayo el uso de la capacidad instalada fue de 46,5; en junio de 53,3%; en julio de 56,8% y, finalmente, en agosto de 58,4%.

De esta forma, desde abril, el mes de mayor impacto por las medidas de aislamiento, hasta agosto, el uso de la capacidad instalada de la industria marcó una mejora de 16,4 puntos porcentuales.

Pese a esta recuperación, este nivel se encuentra todavía un punto porcentual por debajo del 59,4% de febrero pasado.

El informe del Indec destacó que durante agosto la principal incidencia negativa se observó en las industrias metálicas básicas, que exhibieron un nivel de utilización de la capacidad instalada de 62,9%, 18,9 puntos porcentuales menos respecto a igual mes de 2019 (81,8%).

Desde el mes de mayor impacto por las medidas de aislamiento -abril- hasta agosto, el uso de la capacidad instalada de la industria marcó una mejora de 16,4 puntos porcentual

A pesar del bajo desempeño en el cotejo interanual, el uso de la capacidad instalada en el sector siderúrgico se ubicó en agosto por encima del promedio general de la industria.

Según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo registró una disminución de 22,8% respecto a agosto del año pasado.

El viernes pasado, el Indec dio a conocer un relevamiento cualitativo realizado en medio de emergencia sanitaria por el coronavirus, que reflejó que el 54,1% de las fábricas operó con normalidad en agosto, mientras que el 45,9% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva.

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva 51,5% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento, en tanto que el 25,3% de los emprendimientos manufactureros afirmó que la principal causa fue que no recibieron pedidos.

