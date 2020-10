Sigue la tensión cambiaria: el dólar libre se mantiene en $167 y las cotizaciones financieras suben 2%

El precio del dólar se sostiene en niveles récord en todas las franjas. (Reuters)

El dólar libre se negocia sin variantes este martes, aunque aún en valores récord, de $167 para la venta en el reducido mercado marginal. El dólar blue acumula un aumento de 121,9% en lo que va de 2020.

En el mercado mayorista, la divisa es ofrecida a $77,21, con un incremento de seis centavos en el día. En lo que va del año avanza un 28,9%, unos diez puntos más que la inflación del período.

En tanto, el dólar al público asciende a $82,25 para la venta según la referencia del Banco Nación, que se hace efectivo a $135,71 con la doble imposición del 30% de impuesto “solidario” más otro 35% como adelanto de la percepción de Ganancias.

“El mercado está a la espera de medidas, pero por el contrario, hay una reafirmación del camino que se está recorriendo. Todavía hay posibilidades que el dólar blue siga subiendo y la brecha se siga ampliando, y si no se toman medidas rápidas, esto se va a seguir complicando. No tengo buenos augurios al menos hasta que se tome una decisión firme ante la situación, puesto que las medidas han sido parches que no duran porque el mercado no toma como atractivas”, comentó a Infobae el analista y consultor financiero Ruben Ullúa.

“Con respecto a la liquidación de agroexportaciones, todavía están muy reticentes a querer liquidar. Claramente las medidas no fueron para nada motivadoras, porque entienden todavía que el porcentaje que se les está descontando por retenciones lo terminan recuperando con la sola devaluación del tipo de cambio, manteniendo la posición. Sí es cierto el hecho de que la soja ha subido mucho y da un precio atractivo. Por el temor a que se les dé vuelta ese precio, muchos están efectuando alguna cobertura, pero para liquidar mercadería se apela solo a lo necesario”, describió Ullúa.

El mercado está a la espera de medidas y los agroexportadores todavía están reticentes a liquidar

“Los tipos de cambio implícitos registraron la semana pasada una fuerte suba, alcanzando nuevos valores récords en medio de una gran incertidumbre económica, elevada inflación y déficit fiscal”, reseñaron desde Research for Traders.

Las paridades bursátiles de contado con liquidación y MEP alcanzan este martes nuevos máximos, en $159 y $147, respectivamente, con ganancia diaria de tres pesos.

Las reservas internacionales cayeron el viernes unos USD 58 millones y finalizaron en USD 41.034 millones. De esta manera, acumularon una baja de USD 220 millones en la última semana y de USD 1.461 millones desde la implementación de las nuevas restricciones cambiarias.

“La dinámica de intervenciones oficiales no cambió, con las presiones cambiarias que se van profundizando y obligan al BCRA a seguir vendiendo reservas, las cuales ya se encuentran en estado crítico”, puntualizó Portfolio Personal Inversiones.

Según el último balance semanal del BCRA, actualizado al 30 de septiembre, las reservas reservas netas o de libre disponibilidad, que no cuentan los préstamos y los depósitos privados, descendieron debajo de los 9.000 millones de dólares. Y las estrictamente líquidas -excluido el oro-, debajo de los 5.000 millones.

Para este cálculo, a los activos internacionales brutos de USD 41.379 millones hay que descontarles USD 19.074,4 millones correspondientes al swap de monedas con el Banco Popular de China (a 6,8154 yuanes por dólar el 30 de septiembre), otros USD 448,1 millones por las Asignaciones DEG (Derechos Especiales de Giro del FMI, descontada la Contrapartida de Asignaciones de DEG); USD 3.158,6 millones por el préstamo del BIS (Banco Internacional de Pagos de Basilea, descontada la Contrapartida del Uso del Tramo de Reservas) y los encajes por USD 10.166 millones (diferencia entre depósitos privados en efectivo en moneda extranjera por USD 16.147 millones y préstamos por USD 5.981 millones).

Las reservas netas de la entidad quedaron, según el balance consolidado, en unos 8.531,9 millones de dólares.

Si además se le descuenta las tenencias de oro (USD 3.753,8 millones el 30 de septiembre), los activos utilizables para intervenir en forma inmediata en el mercado -aunque el oro requiere de una simple operación financiera en el exterior para hacerse líquido- suman unos 4.778,1 millones de dólares.

