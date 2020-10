Los industriales les pedirán al FMI un rápido acuerdo para cambiar las expectativas en la Argentina

La reunión de gabinete económico ampliado con empresarios y sindicalistas de esta semana

Los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrán mañana un encuentro con la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (UIA), como parte de la agenda de reuniones organizadas para toda la semana, que incluyen no sólo citas con funcionarios de los distintos ministerios, sino también con representantes empresarios, sindicales y de la sociedad civil.

La reunión está prevista para las 10 y será en el Hotel Hilton, según confirmaron a Infobae fuentes privadas. Participarán, por parte del FMI, el representante del organismo en la Argentina, Trevor Alleyne, la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Julie Kozak, y el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubeddu. En tanto, por la UIA encabezará la visita su titular, Miguel Acevedo, y también asistirían los vicepresidentes Daniel Funes de Rioja y Luis Betnaza, además de su director ejecutivo, Diego Coatz.

“Para nosotros es importante que haya un pronto acuerdo con el FMI para que pueda terminar de resolverse el tema deuda y puedan mejorar las expectativas. La reunión busca ser constructiva para que se vayan corrigiendo las inestabilidades y pueda encarrilarse la economía”, dijeron en la central fabril.

Los miembros del Fondo buscarán conocer, de mano de los empresarios, cómo ven ellos la situación del país, que no logra estabilizarse. Hay una preocupación creciente entre los hombres de negocios sobre el rumbo económico, social y hasta político. Consideran que hace falta un plan integral que dé confianza y plantean que las medidas adoptadas hasta el momento son insuficientes y no dan muestras de un resultado contundente en términos de generación de los dólares que el país necesita.

Guzmán, Pesce y los funcionarios del FMI en la reunión de ayer

“Espero que la receta del FMI no sea ajustar más porque la Argentina no lo resiste. La carga impositiva no da más y podemos imaginar un esfuerzo adicional en términos de formalizar más la economía para que sea más equitativa la carga, pero no subir más impuestos”, enfatizó un dirigente de la institución.

La posición política del organismo ha sido, hasta el momento, muy benigna hacia la Argentina. Al Fondo no le conviene que se agrave la situación económica y social porque hay una deuda de USD 45.000 millones que deben cobrar. Por eso, las declaraciones de la directora gerente, Kristalina Georgieva, y del vocero, Gerry Rice, fueron muy prudentes y en pos de ayudar al Gobierno a superar la crisis. Incluso, la funcionaria reiteró ayer, en declaraciones a CNN en Español, que la misión llegó al país “para escuchar a las autoridades, para escuchar al pueblo argentino”.

"Hemos tenido muy claro en esta crisis que es importante brindar apoyo a las empresas y, lo que es más importante, a los trabajadores. Así que no venimos con la idea de ‘bueno, veamos cómo podemos ajustar aún más el gasto en estos tiempos’” , enfatizó Georgieva. Pero el Gobierno reconoció que “el FMI no cambia” y que poder arribar a un acuerdo para reestructurar la deuda llevará un largo proceso. “Quieren ayudar, pero la receta que tienen es estándar. Espero que no aprieten más”, dijeron en la UIA.

El titular de la UIA, Miguel Acevedo, liderará el encuentro mañana con los referentes del FMI

El planteo del Gobierno, según les dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, a empresarios y sindicalistas este lunes en la Casa de Gobierno, es avanzar con un programa que esté no sólo validado por el Congreso, sino también por la sociedad, como sucedió con la renegociación de la deuda con los privados. Y que el foco no tenga que ver con el ajuste, como sucedió en la gestión de Mauricio Macri, sino con la reactivación. La convocatoria del gabinete económico del lunes fue para avanzar hacia una idea y un mensaje común sobre lo que pretende la Argentina, de cara a una negociación que seguramente será compleja.

En el encuentro de mañana, los industriales le llevarán a los miembros del Fondo el documento que diseñó la entidad con un paquete de medidas para adoptar en el marco de la pandemia y la discusión girará en torno a la situación económica, las dificultades que afrontan las empresas en el actual contexto de pandemia y medidas restrictivas por parte de las autoridades y el escenario hacia adelante.

“Hay que tener una hoja de ruta, acumular reservas y tener un sistema tributario que no cace en el zoológico. No se puede gravar más al sector formal de la economía. La mejora fiscal debe venir por una reducción del gasto y un cambio de ciclo”, dijo otro dirigente industrial, quien agregó que “la agenda laboral también es clave para poder crecer". El sistema laboral debe ser, para la UIA, razonable para generar empleo. Medidas como la suspensión de despidos o la doble indemnización no fuertemente cuestionadas por los empresarios.

Asimismo, la actividad de la misión del FMI incluyó un encuentro de trabajo con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Además de Kozak y Cubeddu, estuvo presente Trevor Alleyne, representante en el país del organismo multilateral. También participaron vía zoom otros funcionarios del Fondo con intervención en el acuerdo con la Argentina.

Seguí leyendo:

Dólar: la cotización libre llega a $155 y ya acumula una suba del 100% en lo que va del año

La fortuna de los multimillonarios a nivel global se disparó a un récord durante la pandemia pese a la fuerte recesión