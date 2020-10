El rechazo de la Mesa de Enlace a las medidas para el sector agropecuario: “Son aisladas e insuficientes"

La última reunión del presidente Alberto Fernández y la Mesa de Enlace, en diciembre pasado. Se profundizan las diferencias entre el campo y el gobierno

Tras los anuncios de las medidas económicas que realizó el Gobierno este jueves, los dirigentes de las entidades del campo que integran la Mesa de Enlace, expresaron su rechazo a las mismas. “Son insuficientes y no abordan la problemática real de los productores agropecuarios. Se asemejan a parches, pero no definen pasos a seguir ni son políticas integrales” , señalaron en un comunicado de prensa.

Además, en las últimas horas y previo a los anuncios, los dirigentes habían expresado su malestar porque los funcionarios del gobierno no consultaron a los representantes de los productores sobre las medidas que se iban a implementar, y advirtieron que fueron invitados a último momento a participar del Acto en Casa de Gobierno.

“En las dos reuniones que mantuvimos con el Dr. Alberto Fernández, tanto en su condición de candidato como de presidente electo, sostuvo que su Gobierno no tomaría medidas que afectaran al campo sin consultar a la Comisión de Enlace. Este no ha sido el caso", recordaron los presidentes de Coninagro, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas.

Una de las principales medidas anunciadas por el gobierno fue la baja transitoria de las retenciones a la soja. Al respecto, los dirigentes dijeron: “Una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retenciones no resuelven ninguna situación. De hecho, sólo beneficia a algunos actores, que en particular no somos los productores agropecuarios. Los anuncios están orientados más bien a una transferencia de los productores a otros sectores de la economía”.

Y recordaron: “Reiteramos que el problema es mucho más hondo, e interpela la confianza y los gestos cotidianos que el Gobierno tiene para con el campo en general, que alteran permanentemente las condiciones a partir de las cuales llevamos a cabo nuestras actividades”.

La problemática del sector

En medio de la pandemia del coronavirus, la actividad agropecuaria fue declarada por el Gobierno como esencial, por la importancia que tiene en el abastecimiento de alimentos al mercado interno y externo. Sin embargo, los productores enfrentan diferentes problemáticas: incendios, sequía, conflictos interjurisdiccionales, alta brecha cambiaria, falta de financiamiento y elevada presión impositiva, entre otros.

A su vez, desde la Mesa de Enlace aclararon que los productores agropecuarios "no somos los causantes de la dramática y persistente situación económica que atraviesa el país. La falta de dólares es una consecuencia de las pésimas políticas de exportación que se han tomado, mirando solo la recaudación y desalentando el crecimiento de la producción exportable ”.

El gobierno anunció medidas económicas. Fue ayer en Casa de Gobierno (Presidencia)

Por otro lado, expresaron que el gobierno “no eligió el camino adecuado para resolver los serios problemas fiscales, que como entidades conocemos. Hay que pensar propuestas para producir dólares genuinos. Los anuncios no contemplan el crecimiento federal o armónico de las economías regionales para generar más empleo, crecimiento y financiamiento para mejorar la situación de los productores, más allá de lo que declamen los funcionarios” .

Si bien han mantenido encuentros con el titular de la cartera agropecuaria, Luis Basterra, la dirigencia del campo no pudo conseguir respuestas del funcionario a los planteos del sector. “Ante la ausencia de instrumentos de financiamiento alternativos, no hemos logrado abordar la creación de herramientas crediticias adecuadas con el Gobierno”.

Y por último, manifestaron: “La imprevisibilidad y la incertidumbre no permiten que podamos pensar nuestras perspectivas a futuro. Por todo esto, creemos que los anuncios demuestran que los funcionarios desconocen la dinámica comercial y logística de la producción de granos. El verdadero objetivo de las medidas, la reimplantación del diferencial de retenciones a la soja, ha quedado expuesto”.

