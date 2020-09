Los bancos todavía no adaptaron sus sistemas para volver a vender dólares

En el tercer día hábil posterior al endurecimiento de los controles cambiarios los sistemas de los bancos todavía no terminaron de adoptar la batería de normas que dictaron el martes pasado el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP . Ante la multiplicidad de regulaciones y cruces de información que se volvieron necesarios para poner en práctica las nuevas restricciones, en las entidades financieras aseguran que todavía no están cerca de poder permitir compras para atesoramiento. Los más optimistas hablan de intentar llegar al lunes con todo listo, pero no logran asegurarlo. Los más pesimistas hablan de que la imposibilidad de comprar y vender dólares en las aplicaciones de los bancos puede mantenerse hasta bien entrada la semana que viene.

Desde el miércoles que las aplicaciones móviles y portales de los bancos tienen inhabilitada la posibilidad de comprar y vender dólares. El feriado cambiario de facto es un clásico después de cambios normativos importantes, ya que cuando hay restricciones o modificaciones para hacer eso tiene que ir acompañado de una actualización de los sistemas que se adapte a le nueva modalidad de operación. Por ejemplo, el año pasado cuando se estableció el cupo de USD 200 mensuales las entidades tuvieron que trabajar para impedir compras por encima de ese monto. Lo mismo en diciembre cuando se incorporó el Impuesto PAIS del 30%.

Pero en esta ocasión, el período de implementación tarda más de lo normal. En aquellos antecedentes tomó entre 36 y 48 horas. Si llegaran a tener listo el sistema para el lunes próximo, habrían tardado más de 72 horas hábiles.

Para encontrar una complicación similar hay que remontarse a agosto del año pasado se reperfiló unilateralmente la deuda de corto plazo del Tesoro nacional en dólares y en pesos, con diferentes tratamientos para los papeles en manos de empresas y en manos de personas humanas. En aquél entonces los fondos comunes de inversión, en buena medida manejados por bancos, tuvieron serios problemas para diferenciar entre personas y empresas para hacer la distinción.

Ahora, explican, el problema es parecido.

“El tema es la complejidad de la batería de medidas. Tenemos que chequear con el Central, con Anses, verificar que el CUIL no esté inhabilitado, requerir información de su uso de tarjetas de crédito, cruzar con operaciones en la Bolsa. Es muy compleja tanto la interpretación de la batería de medidas como la operación técnica y tecnológica de esas restricciones”, dijo una técnica de una entidad privada a Infobae.

“ Si tengo que estimar tiempo, creo que el miércoles recién vamos a estar operando ”, agregó la misma fuente. “Pero no creo que podamos volver a operar cruzando datos con Anses, eso va a ser más adelante”.

Uno de los procesos que más complejo resulta es el chequeo con bases de datos de Anses de que una persona no cobra planes sociales antes de venderle dólares. También, el de revisar si tiene ingresos estables registrados. Según cuentan, la posibilidad de acceder a datos de varios millones de personas para revisar cada vez en forma automática no está disponible en la actualidad en la arquitectura tecnológica de la Anses.

En otro banco señalaron que algunos cambios normativos pasados llegaron con aviso. Fue el caso del Impuesto PAIS, que salió de una Ley del Congreso, con lo cual las entidades sólo tuvieron que desplegar el desarrollo que ya venían preparando. En esta oportunidad, en cambio, la naturaleza de los nuevos límites a la compra de dólares se conoció a último momento.

“Van a trabajar todo el fin de semana”, dijo un vocero de otro banco privado. “La idea es intentar tenerlo para el lunes, pero no lo podemos asegurar”,.agregó.

Incluso, según se quejaron muchos clientes, se están viendo problemas para hacer transferencias electrónicas en dólares. Muchas entidades permiten solamente transferir electrónicamente entre distintas cuentas del mismo titular, no a cuentas de terceros .

Una tercer fuente del sector dijo que los bancos estaban recurriendo a la máxima precaución. “Es todo por una cuestión de cautela, que no le queden grises. La prioridad no es la velocidad, sino estar 100% ajustado a norma Por una cuestión de cautela, todo lo que sea en dólares está en revisión en muchos bancos, hasta que no esté 100% funcional”, concluyeron.

Algo que juega a favor de las entidades para no tener apuro es que la demanda de dólares en el mercado formal está muy sedada en estos días. Desde que se estableció un cupo mensual, cuentan en los bancos, el primer día hábil del mes es frenético. Durante unos pocos días más, el tráfico en portales bancarios es intenso. Pero durante la gran mayoría del mes casi no hay operaciones cambiarias.

“El que iba a compra este mes, ya compró”, dijo un vocero de un banco.

