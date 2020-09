La historia de los emprendedores que le regalaron a Alberto Fernández una cerveza con su imagen

El presidente Alberto Fernández grabó un video de agradecimiento a Eduardo "Chacho" Coudet con una lata del emprendimiento pyme Única.

El presidente Alberto Fernández agradeció el viernes un regalo que le envió el ex futbolista y ex entrenador de Racing, Eduardo “Chacho” Coudet. Se trata de una lata de cerveza artesanal con la imagen del mandatario que forma parte de una línea de etiquetas que tiene a otros ex presidentes peronistas como protagonistas.

La fábrica de cerveza artesanal “Única” fue creada por un grupo de familiares a los que luego se sumaron figuras como Coudet y el ex defensor de River, Ariel Garcé. Su producción comenzó en el barrio porteño de Flores a fines de 2019, tres meses antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) el 20 de marzo pasado.

“ En 2015, con uno de mis primos y su cuñado Daniel decidimos a hacer cerveza en una casa para tomar entre nosotros. A partir de ahí empezamos a fabricarla para cumpleaños, por lo que pasamos de hacer 20 litros a producir entre 300 y 400 litros por mes ”, dijo a Infobae Ramiro Acerbi, socio fundador de la pyme.

Y amplió: “Yo trabajé 20 años en una multinacional y en 2017 me salió el retiro voluntario. Con mis primos Octavio y Ezequiel decidimos poner una fábrica. Íbamos a ser nosotros tres y como Octavio es preparador físico de Coudet, lo sumamos junto a Garcé, a un amigo de ellos que se llama Fernando y a otro socio que se llama Hernán”.

Acerbi afirmó que inicialmente pensaban en una fábrica chica que produjera unos 2.000 litros por mes aunque luego pasaron a diseñar una que alcanzara unos 9.000 litros mensuales.

Ramiro Acerbi es socio fundador de cerveza artensanal "Única" y la persona a cargo de la fabricación.

“Empezamos a trabajar a fines de 2019 en el barrio de Flores. En principios vendíamos a los bares. Le llevábamos barriles de 30 litros. La cuarentena golpeó a todo el mundo gastronómico y también a los cerveceros. Así que nos tuvimos que reinventar y ahí surgió la idea de hacer las latas personalizadas ”, explicó el emprendedor.

En ese contexto, cerveza “Única” comenzó a desarrollar una línea de latas personalizadas de 473 centímetros cúbicos con etiquetas de clubes de fútbol, frigoríficos, inmobiliarias y de otros rubros . De esa manera, pudieron hacerle frente a la caída de la actividad producto de la cuarentena a través del delivery realizado por los mismos socios y amigos.

“ Al poco tiempo nos contactó una agrupación peronista y empezamos a hacer latas personalizadas con imágenes de ex presidentes ”, detalló Acerbi.

“ La pandemia nos pegó como a todos. Bajo un 90% la venta durante los primeros meses de la cuarentena hasta que se fue abriendo un poco . Ahora que reabrieron los bares volvimos a distribuir los barriles de 30 litros y empezamos a producir más. Actualmente estamos en pleno crecimiento”, afirmó Acerbi.

El Santa Evita, un bar ubicado en el barrio de Palermo, comercializa la cerveza Única y exhibió en su cuenta de Facebook el detalle de cada una de las etiquetas, que llevan los rostros de Eva Perón, Néstor Kirchner, Juan Domingo Perón, Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Acerbi contó que la fábrica tiene una capacidad de producción de 9.000 litros mensuales y cuenta con un bloque de cocción de 1.000 litros, una sala de guardado de maltas, una máquina de molienda de maltas, un enfriador de mosto, un circuito cerrado de agua, una cámara de frío para guardar latas y barriles, cuatro fermentadores de 1.500 litros cada uno y una lavadora y llenadora de barriles.

“Hoy la manejamos entre los socios pero si vamos creciendo la idea es ir contratando gente. La distribución la hacemos a través de amigos que quizá están sin trabajo y buscan hacer una changa y les damos el reparto de las latas. Algunos retiran en la fábrica, a otros se las llevo yo. Nos las rebuscamos pero vamos muy bien y no nos podemos quejar”, aseguró.

Y añadió: “Varias agrupaciones nos piden cerveza. Nos demandan de unidades básicas de distintos lugares y las hacemos personalizadas. Las mismas tienen un pedido mínimo de 200 y el precio es de $100 las latas”.

El agradecimiento de Alberto Fernández a Coudet

“ Hola, Chacho, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, che, acá disfrutando de la cerveza que me mandaste. La verdad, gracias, es muy muy rica, y además gracias por la etiqueta . De corazón, gracias por haberte ocupado de que me llegue esto. Vos sabés que para un hincha de Argentinos agradecerle tanto a un hincha de Platense no es cosa fácil, pero vos sos un grande del fútbol. Y acá en la Argentina todos te respetamos y queremos mucho”, dijo el Presidente en el comienzo del video.

Alberto Fernández recibió cervezas del director técnico argentino Eduardo Coudet

Y finalizó: “Bueno, sé que estás en Brasil, espero que pronto puedas venir y ojalá te pueda conocer. Y darte las gracias personalmente. Te deseo lo mejor, ojalá te vaya bien en todo lo que estás haciendo. Abrazo muy muy grande. A tu salud, gracias”.

