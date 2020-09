Los 10 motivos por los que los mercados no participaron de la euforia del Gobierno por el resultado del canje de la deuda

Alberto Fernández. Santiago Cafiero y Martín Guzmán en la Casa Rosada, ayer, yendo al acto en el que se anunció resultado deuda casa rosada (Presidencia)

El 93,5% de aceptación del canje obligó 99% de los bonistas a desistir de los juicios contra la Argentina y aceptar los nuevos bonos. Solo dos series de bonos de emisión corta, no reunieron el mínimo y quedan habilitados a litigar para cobrar el importe de sus títulos.

Los bonos que quedaron afuera del canje suman algo más de USD 600 millones. No se cree que haya una oferta para esos bonistas porque si se les mejora la propuesta deberán hacerla extensiva al resto de los tenedores de bonos y las cuentas no dan. Para el Gobierno, el cierre fue un acontecimiento. De hecho, el porcentaje de aceptación lo anunció el presidente Alberto Fernández, acompañado de su vice, Cristina Fernández de Kirchner. Más jerarquía, imposible.

Pero en el mercado no pensaron de manera similar. La política invadió demasiado la economía y ahora están pasando la factura.

Estos son las principales causas que no impiden el contagio del éxito de la salida del default:

1 - Las noticias de los últimos dos fines de semana de control de tarifas de la telefonía, internet y el servicio de cable, y la de demandar por “incitación a la violencia” a los vecinos que protestaban contra la usurpación de tierras en el Lago Mascardi.

2 - Insistir con el impuesto a la riqueza, una medida que muestra el sentimiento de aversión que hay a quienes también son inversores y pagan impuestos por la tenencia de su patrimonio.

Martín Guzmán (Juan Mabromata/Pool via REUTERS)

3 - El aumento de los impuestos a los automóviles que hace crecer su precio en hasta 50 por ciento. La suba incide en el costo del seguro y las patentes, lo que hará que mantener un auto 0 kilómetro supero en costos a alquilar un departamento.

4 - La reforma tributaria en ciernes que amenaza con subir impuestos directos cuando no tiene vigencia el ajuste por inflación en los balances.

5 - La creciente usurpación de tierras y viviendas amparadas por una ley de emergencia que prohíbe los desalojos. Las víctimas incluyen a la gente que tiene propiedades en la costa atlántica y otros sitios turísticos.

6 - La ley de alquileres que provocó la disminución de ofertas de departamentos y afecta a propietarios e inquilinos a quienes no solo les subieron el alquiler, sino les piden más garantías.

Para el Gobierno, el cierre fue un acontecimiento. De hecho, el porcentaje de aceptación lo anunció el presidente Alberto Fernández, acompañado de su vice, Cristina Fernández de Kirchner. Más jerarquía, imposible

7 - El frustrado tratamiento en el senado bonaerense de una ley que se gestó para proteger a las víctimas y se intentó agregarle artículos que provocarían una excarcelación masiva de presos a quienes en los agregados se los trata como víctimas que no deben padecer una pena de reclusión.

8 - La fuga creciente de dólares y la disminución de reservas. El mayor poder de fuego que da el canje de la deuda porque aumenta la tenencia de bonos en dólares en el Gobierno, suena limitado ante el crecimiento de la demanda de divisas en bancos y plaza mayorista.

9 - Un tipo de cambio al que consideran atrasado ante los elevados costos internos y la brecha de más de 80% con los otros dólares.

10 - El temor a que la venta de bonos del canje sea masiva.

“La verdadera opinión se conocerá el miércoles cuando comiencen a cotizar los primeros bonos del canje”, aseguró Federico Sidi, de Compass Group. “De lo que estoy seguro es que la fiesta de la salida del default fue hace 28 días y duró veinticuatro horas. Por eso no sé a qué precio cotizarán, pero casi todos creen que será a una paridad menor a la que se negoció”, agregó.

El abanico de presunciones de los que están en las mesas de dinero, va desde 48% de su precio hasta 52%, es decir debajo de lo que pagó el Gobierno a los que entraron al canje.

Fuente: Rava

A pesar de la ausencia de bonos no faltaron algunas operaciones de contado con liquidación utilizando acciones que cotizan en Wall Street. Los ADR’s, como se llama al instrumento que se utiliza para hacer esta operación ya que es un certificado de tenencia de acciones, tuvieron bajas importantes. Edenor perdió 10,9%; Corporación América y Central Puerto, 6,03% e IRSA, 6,2%.

Pero el ADR más utilizado para las operaciones de contado con liquidación fue el de YPF que equivale a un precio de $128 para el “contado con liqui”. Galicia (-2,6%) marcó un valor de $ 126, pero fue menos negociada que YPF.

En otras palabras, el dólar Bolsa y el contado con liquidación, los dólares alternativos, operaron volúmenes que no sobrepasan el millón de dólares, por lo tanto, sus precios no fueron representativos. El contado con liquidación y el dólar Bolsa mantuvieron sus valores sin cambios en $121,67 y $126. Ninguna acción pudo reemplazar el rol, en este tipo de operaciones, que tenían el Bonar 2020 y el Bonar 2024.

El dólar blue o libre, cedió $1 a $135 con escasas operaciones. Este mercado comenzará a activarse hoy cuando los ahorristas comiencen a hacerse del cupo de USD 200 mensuales que les otorga cada banco. El dólar ahorro o solidario, cotizó a $101,40 aunque su precio varía en cada entidad y la compra se hace online. El dólar oficial en las pizarras de bancos y casas de cambio, aumentó 18 centavos a 78,36 pesos.

En la plaza mayorista, con negocios por USD 296 millones, el Banco Central tuvo que vender USD 60 millones para satisfacer la demanda de los importadores. La divisa aumentó 18 centavos a 74,18 pesos.

El esfuerzo del Banco Central no está solo en las ventas diarias en este mercado, donde acota cada vez más el campo de acción de los importadores, sino en que está vendido entre USD 6 mil y 7 mil millones en las distintas posiciones de futuro. Mientras no devalúe, no perderá dinero, pero el mercado irá por las reservas debido a que está obligado a mantener estos precios que tienen una brecha de 80% con los demás dólares.

Las reservas, en este marco, perdieron USD 72 millones y quedaron en 42.843 millones. La caída pudo ser mayor de no haber sido por la suba del oro de 2% a USD 1.973. El euro terminó equilibrado frente al dólar por lo tanto no incidió en el resultado de las reservas.

En la Bolsa, se vio un cuadro de desaliento por la falta de volumen. Se operaron $ .277 millones. Lo preocupante fue el cierre porque en 15 minutos, el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, perdió buena parte de las ganancias. Cuando estaba 1,40% arriba, aparecieron fuertes manos vendedoras que dejaron al indicador con un saldo favorable de 0,95% que no le permitió revertir las pérdidas del mes que cerraron en 2,6 por ciento.

No hubo grandes ganadores salvo Comercial del Plata (+4,38%) y Mirgor (+4,24%), dos acciones que no tienen elevada ponderación al confeccionar el índice de las líderes.

Desde mañana comienza otro mercado. El ingreso de los nuevos bonos provocará cambios de manos y puede alimentar con el transcurrir de los días a la Bolsa y al mercado de dólares alternativos.

Lo que parece difícil es que los nuevos bonos desalienten la compra de dólares, como predijo el ministro de Economía, Martín Guzmán. Setiembre, seguirá con una fuerte demanda de dólar ahorro desde el primer día.

Seguí leyendo:

Los economistas reconocen el éxito del canje de la deuda pero dudan que el gobierno alcance el 4,5% de déficit para 2021

El Gobierno anunció que el 99% de la deuda bajo ley extranjera fue reestucturada

Carlos Rodríguez: “El impuesto a la riqueza es otro espanto económico, es vandalismo fiscal”