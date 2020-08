Arturo Elías Ayub, de la Fundación Carlos Slim: “El acuerdo permite pensar en una vacuna que llegará un año antes de lo esperado”

Arturo Elías Ayub y Carlos Slim

La Fundación Carlos Slim se convirtió en el gran garante del desarrollo de vacuna contra el coronavirus para América Latina. La que comenzará a producirse en conjunto entre Argentina y México, con el elaborado diseño farmacéutico de la Universidad de Oxford y el laboratorio anglosueco AstraZeneca.

Según lo anunciado el jueves, el objetivo será producir entre 150 y 200 millones de dosis, con un valor de costo de unos 4 dólares por unidad. Y la gran novedad es que se hará antes de que las fases de desarrollo de la vacuna terminen. Si bien no parece el caso, por el grado de avance y éxito del proyecto, finalmente podría terminar siendo una vacuna trunca que nunca obtenga la aprobación final para usarse de manera efectiva en seres humanos. Ese es riesgo que tomará la entidad benéfica de Carlos Slim (80), el magnate mexicano que según la revista Forbes tiene un patrimonio familiar de USD 52.500 millones. Slim ocupa el puesto 12 entre los más ricos del mundo y es el dueño de un holding diversificado que incluye desde la empresa de telefonía móvil Claro, hasta acciones en el The New York Times.

Queremos aportar para salvar miles y miles de vida, volver lo antes posible a la normalidad, reanudad la actividad económica y abrazar a nuestra gente querida

“El eje central de anuncio es que logramos un acuerdo que va a reducir los tiempos de manera sustancial para que la vacuna llegue antes a América Latina. Vamos a tenerla, según lo que estima AstraZeneca, en un período de entre 10 meses y un año antes. Así, este acuerdo nos permite pensar en una vacuna que llegará hasta un año antes de lo que esperaba. Eso se logra asegurando los gastos y costos que tendrá la producción de la vacuna porque empezamos a desarrollarla antes a que esté aprobada ”, aseguró en diálogo con Infobae, Arturo Elías Ayub (54), vocero de la Fundación y yerno de Slim (está casado Johanna Slim y tienen tres hijos).

Arturo Elías Ayub

- ¿La Fundación funciona como un reaseguro para la fabricación rápida de la vacuna?

- Claro, la Fundación asegura que AstraZeneca no incurra en costos en caso de la que la vacuna finalmente no se apruebe. Tenemos muchas expectativas de que se apruebe, de que se produzca rápido y de que la podamos distribuir pronto en todos los países. Esa expectativa es muy clara. Queremos aportar para salvar miles y miles de vidas y para volver lo antes posible a la normalidad, reanudad la actividad económica y abrazar a nuestra gente querida. Para nosotros es una gran alegría y una satisfacción haber conseguido este acuerdo. Es una buena noticia, una esperanza para América Latina.

- ¿Cómo fue la negociación con Oxford y AstraZeneca?

- La decisión del Ingeniero Slim de hacer este acuerdo era tan firme que fue todo muy fácil. También me sorprendió que el laboratorio, siendo una empresa tan grande a nivel internacional y en este contexto, resolviera todo tan rápido. Hacíamos comentarios al contrato, por ejemplo, y a la hora ya teníamos los cambios y las sugerencias. Esa velocidad me impresionó. He estado en muchas mesas de negociación, pero pocas veces vi esa velocidad con la que se movieron y ese esfuerzo para que todo salga adelante.

- ¿Cuán involucrado estuvo Slim en la discusión del acuerdo?

- No directamente, esa parte la hizo el equipo de la Fundación Carlos Slim, pero se le informaba todo a cada minuto. El ingeniero estuvo al tanto de todo, siempre. “Cierren, apúrense”, nos decía todo el tiempo. En todo momento, su visión fue llevarlo adelante y de manera muy rápida porque cerrar una acuerdo rápido significa que antes estará la vacuna para nuestra gente.

Fundación Carlos Slim nació en 1986

- ¿De cuánto será el desembolso que hará la Fundación?

- Depende de muchas cosas porque los gobiernos también van a hacer algunos adelantos y aportes y eso reducirá el riesgo final que podríamos tener. En total serán entre 150 y 200 millones de dosis a un estimado de 4 dólares cada una; sería un acumulado de entre USD 600 y 800 millones. Claro, si se aprueba la vacuna y se va vendiendo, nos van a ir devolviendo el monto que corresponda. Lo que hacemos con esto es tomar el riesgo por si la vacuna no se aprueba, por eso es tan importante. Ganamos tiempo; ganamos salud, vidas. Ni AstraZeneca ni nosotros tenemos fines de lucro, ni utilidades, ni ganancias en este proyecto. Es más, no habrá tasas de interés cuando nos vayan pagando, si finalmente se reembolsa algo.

- ¿México tiene otros acuerdos con laboratorios y desarrollos, por que optaron por este con AstraZenaca?

- Vimos que las fases uno y dos del desarrollo de la vacuna fueron muy satisfactorias. Además, la fase tres está muy avanzada y los costos son razonables y justos. Nadie busca utilidades en estos momentos del desarrollo y de las potenciales vacunas del mercado es la más seria, por lejos. AstraZeneca buscaba también una institución seria para poder hacer un acuerdo para toda Latinoamérica. Hay prisa pero también una cantidad de solicitudes y hacer un acuerdo en toda la región, país por país, en Centroamérica, el Caribe, etc., era muy difícil. Entonces, buscaron una institución que pudiera garantizar la posibilidad de empezar la producción de estas vacunas lo antes posible.

- ¿Por qué optaron por Mabxience, el laboratorio de Hugo Sigman?

- Encontramos en el laboratorio de Hugo, y también en el de México que completará el desarrollo, mucha experiencia, capacidad y calidad para hacer las cosas. Son los que puede lograr tener el producto en los niveles de calidad y en tiempo que son necesarios.

Elías Ayub es uno de los principales ejecutivos del holding que encabeza Slim. Es licenciado en administración de empresas e integrante de los directorios de América Móvil, Grupo Financiero Inbursa, Fundación Telmex y T1msn; y Director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Alianzas Estratégicas de Teléfonos de México y director general de la Fundación Telmex.

La fundación

La Fundación Carlos Slim nació en 1986 y tiene programas de alto impacto en toda la región “en los ámbitos de la educación, salud, empleo, desarrollo económico, migrantes, seguridad vial, deporte, medio ambiente, justicia, cultura, desarrollo humano y ayuda humanitaria que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población de todas las edades, promueven la formación de capital humano y generan oportunidades que propician el desarrollo integral de las personas, así como de sus comunidades”, según destaca su website.

“Es una organización sin fines de lucro, comprometida con la generación de soluciones innovadoras para fortalecer los servicios de salud en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Está comprometida con la transparencia, la diseminación del conocimiento y la rendición de cuentas. No tiene ningún conflicto de interés, no persigue fines comerciales, no promueve la adquisición de productos o servicios, ni opera con terceros intermediarios”, detallan.

