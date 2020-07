El BCRA perdió U$S 600 millones en junio por el “dólar solidario”, más de lo que precisaba para no caer en default

En el BCRA ya hace varias semanas se encendieron luces de alarma por la compra de dólares del sector minorista. A razón de apenas USD 200 por persona, en junio la pérdida de reservas habría superado los USD 600 millones sólo por este rubro, superando con amplitud lo que se venía operando en meses previos.

Ante esta circunstancia, el directorio de la entidad impondría nuevas restricciones. S egún se definió en reunión de comisión ayer, los beneficiarios de planes sociales no podrán acceder al mercado cambiario, o mejor dicho tendrán que pedir “autorización previa” para hacerlo. Un eufemismo que utilizará el titular del BCRA, Miguel Pesce, para bloquearlos.

Incluso algunos directores del BCRA son partidarios de cortar “de cuajo” la posibilidad de comprar los USD 200, pero se trata de una decisión política sumamente delicada. En definitiva, una medida de este tipo no será definida por el directorio del Central, sino en todo caso por las más altas esferas del Gobierno.

En junio se registró la compra de dólares “solidarios” más alta desde que se impuso el límite de U$S 200 por persona. Fueron más de U$S 600 millones los que tuvo que vender el Central. La cifra supera los U$S 532 millones que el Gobierno debíe pagar para no caer en default por la deuda en abril