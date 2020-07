“Hay un debate sobre si los países cuidan o no a sus empresas. Pedirle al Estado que nos ayude, no sé si corresponde; pero al menos pedirle que no entorpezca nuestro trabajo . Ya hay media sanción de una muy mala la ley de teletrabajo, una modalidad que venía funcionando de manera armónica y con una eficiencia notable hace varios años”, indicó Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, que también manifestó su preocupación porque el Poder Judicial no está trabajando al 100%, como el resto de los poderes o incluso en comparación con otras actividades que fueron consideradas como esenciales que no dejaron de funcionar.