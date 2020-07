Sin embardo, desde la Asociación de Supermercado Unidos (ASU), que agrupa a las cadenas, aseguran que la venta de productos no esenciales no es tan significativa en los grandes supermercados e hipermercados. “ Hay una sobrerrepresentación del sector. En indumentaria, los hipermercados tienen 1,1% de participación y 0,3% en calzado; en electro no llega al 10% . En época de invierno, ¿un calefactor, un calefón o una campera no son productos esenciales?”, señaló Juan Vasco Martínez, Director ejecutivo de ASU.