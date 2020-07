“Estoy muy perdida y consternada. Esta no fue una muerte cualquiera. Mi papá no murió por muerte natural, sino que era un hombre de 81 años que iba a cumplir años el 9 de julio y que no opuso resistencia. Lo único que nos ha enseñado a mí y a mí 3 hermanos es a trabajar dignamente, a dirigirnos a todos con mucho respeto y hoy tengo odio, mucho odio. Los delincuentes no tienen motivos. No hay explicación para que alguien le quite la vida a otro, simplemente es porque son delincuentes. Habían hecho inteligencia previa y lo hacen en cada una de las casas del campo”, señaló.