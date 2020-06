Para la segunda ronda del IFE, se decidió que todos los beneficiarios los reciban a través de una cuenta, sin posibilidad de elección. Por ello, quienes son titulares de alguna cuenta bancaria deben informar su CBU para que la Anses les deposite allí; quienes no la tienen, deberán abrir una de inmediato. Hasta el presente, la Anses no ha informado cómo cobrarán aquellos que no estén en condiciones de informar una CBU.